Leeds mengambil tindakan hukum terhadap Leicester terkait kegagalan upaya promosi ke Liga Premier setelah The Foxes melanggar aturan keuangan

Menurut laporan dari The Athletic, Leeds telah mengajukan gugatan terhadap Leicester terkait fakta bahwa mereka tidak berhasil promosi otomatis pada musim 2023-24. Leicester memang memenangkan gelar juara Championship dan finis dua peringkat di atas Leeds, namun kemudian dikenai sanksi karena melanggar aturan pengeluaran. Leeds kemudian kalah di final play-off dan terpaksa menjalani satu musim lagi di divisi kedua.

Gugatan hukum tersebut mencakup kerugian finansial spesifik dan meminta penilaian ganti rugi akibat pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan (PSR). Leicester dikenai pengurangan enam poin musim lalu sebagai konsekuensi dari pelanggaran keuangan yang mereka lakukan selama kampanye perebutan gelar juara tersebut. Baik Leeds maupun Leicester menolak memberikan komentar mengenai masalah ini.