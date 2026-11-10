Leeds didukung untuk mendatangkan ‘penyerang nomor sembilan ketiga’ pada bursa transfer Januari, sementara Jermaine Beckford menyambut ‘persaingan tambahan’ bagi bintang timnas Inggris Dominic Calvert-Lewin
Leeds memetik hasil dari pertaruhan terukur pada Calvert-Lewin
Setelah menjuarai Championship pada 2025 dan memastikan kembali ke Premier League, Leeds membuat gebrakan dengan merekrut Calvert-Lewin secara bebas transfer. Ia dilepas Everton setelah kontraknya di Merseyside berakhir.
Riwayat cedera pemain berusia 29 tahun itu mungkin membuat sejumlah peminat khawatir, tetapi pihak di Elland Road tahu apa yang mereka dapatkan dan sudah menyiapkan rencana bersama. Mereka melihat seorang pencetak gol yang telah terbukti mampu mencetak 15 gol musim lalu.
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Nmecha jadi pelapis bintang Inggris di Elland Road
Calvert-Lewin mampu terhindar dari cedera, sehingga bisa bermain secara konsisten dan membangun kepercayaan diri. Ia pun kembali mendapat panggilan tim nasional, dengan Thomas Tuchel kembali memanggil DCL untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang melawan Kroasia dan Spanyol.
Meski penampilannya di level klub membuatnya layak mendapat panggilan tersebut, Leeds tetap menyadari bahwa mereka tidak boleh memaksakan penyerang nomor 9 mereka yang kuat itu hingga melampaui batas kemampuannya. Penyerang asal Jerman Nmecha memang bisa menjadi pelapis serbabisa di Yorkshire Barat, tetapi secara umum ada pandangan bahwa tambahan pencetak gol yang lebih produktif akan berguna.
Perlukah Leeds merekrut penyerang lain pada Januari?
Beckford memperkirakan bahwa masalah itu akan ditangani saat pergantian tahun kalender berikutnya. Mantan penyerang Leeds United itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, penyedia situs taruhan terbaik di Britania Raya, mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal kebutuhan menambah daya gedor: “Lukas Nmecha juga ada. Meski dia tidak bermain setiap pekan, ketika masuk dari bangku cadangan, dia menunjukkan banyak atribut yang juga dimiliki Dom: kekuatan fisik dan lari penuh tenaga ke ruang di antara bek. Dia mampu menempatkan diri di area-area yang memungkinkan pemain mencetak gol. Hanya saja, sejauh ini peluang itu belum berbuah gol baginya.
“Sebagai pemain nomor sembilan, seseorang yang juga bermain di posisi terdepan itu, saya tahu banyak hal bergantung pada kepercayaan diri. Kepercayaan diri hanya didapat dengan bermain lebih banyak. Yang membuat Lukas frustrasi adalah Dom bermain begitu baik, sehingga mau tidak mau dia menjadi pilihan utama dan pusat permainan. Lukas hanya perlu sedikit bersabar. Setiap orang punya momen dan waktunya sendiri. Ketika saat itu tiba, Anda harus memanfaatkannya. Jika tidak, posisi Anda dalam urutan pilihan akan turun.
“Sejujurnya, saya ingin melihat ada penyerang nomor sembilan ketiga. Saya tidak akan menyebutnya pelapis, melainkan tambahan pesaing bagi kedua pemain itu. Menurut saya, jika salah satu dari mereka cedera, Anda akan sangat bergantung pada yang satunya lagi. Peran penyerang nomor sembilan semu kurang cocok untuk tim Leeds United. Saat bursa transfer Januari tiba, saya berharap ada penyerang nomor sembilan yang didatangkan. Kita lihat saja nanti.”
- Getty
Mampukah Real Madrid bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa?
Seberapa agresif Leeds akan bergerak di bursa transfer berikutnya kemungkinan bergantung pada posisi mereka di klasemen Liga Primer pada 1 Januari. Ada pembicaraan tentang upaya mengejar tiket ke kompetisi Eropa.
Tim asuhan Daniel Farke kembali meraih kemenangan dalam laga terakhir melawan Tottenham setelah lima pertandingan tanpa kemenangan. Mereka memasuki jeda internasional November, saat Calvert-Lewin kembali bergabung dengan Inggris, di peringkat kesembilan klasemen Liga Primer, hanya terpaut dua poin dari Chelsea yang berada di posisi kelima.
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