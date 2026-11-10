Beckford memperkirakan bahwa masalah itu akan ditangani saat pergantian tahun kalender berikutnya. Mantan penyerang Leeds United itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, penyedia situs taruhan terbaik di Britania Raya, mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal kebutuhan menambah daya gedor: “Lukas Nmecha juga ada. Meski dia tidak bermain setiap pekan, ketika masuk dari bangku cadangan, dia menunjukkan banyak atribut yang juga dimiliki Dom: kekuatan fisik dan lari penuh tenaga ke ruang di antara bek. Dia mampu menempatkan diri di area-area yang memungkinkan pemain mencetak gol. Hanya saja, sejauh ini peluang itu belum berbuah gol baginya.

“Sebagai pemain nomor sembilan, seseorang yang juga bermain di posisi terdepan itu, saya tahu banyak hal bergantung pada kepercayaan diri. Kepercayaan diri hanya didapat dengan bermain lebih banyak. Yang membuat Lukas frustrasi adalah Dom bermain begitu baik, sehingga mau tidak mau dia menjadi pilihan utama dan pusat permainan. Lukas hanya perlu sedikit bersabar. Setiap orang punya momen dan waktunya sendiri. Ketika saat itu tiba, Anda harus memanfaatkannya. Jika tidak, posisi Anda dalam urutan pilihan akan turun.

“Sejujurnya, saya ingin melihat ada penyerang nomor sembilan ketiga. Saya tidak akan menyebutnya pelapis, melainkan tambahan pesaing bagi kedua pemain itu. Menurut saya, jika salah satu dari mereka cedera, Anda akan sangat bergantung pada yang satunya lagi. Peran penyerang nomor sembilan semu kurang cocok untuk tim Leeds United. Saat bursa transfer Januari tiba, saya berharap ada penyerang nomor sembilan yang didatangkan. Kita lihat saja nanti.”