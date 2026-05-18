Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Leeds berjanji akan menjatuhkan 'sanksi larangan bertanding yang panjang' setelah teriakan homofobik dalam laga melawan Brighton
Tidak ada toleransi di Elland Road
Leeds telah berjanji akan menjatuhkan sanksi larangan masuk stadion "jangka panjang" kepada para suporter yang bertanggung jawab atas nyanyian homofobik selama kemenangan 1-0 di Elland Road pada hari Minggu. Klub tersebut mengambil langkah dengan memasang kamera tambahan di tribun khusus untuk mengidentifikasi para pendukung yang melakukan perilaku diskriminatif, guna memastikan bahwa bukti terkumpul sepanjang pertandingan.
Dalam pernyataanresmi yang dirilis setelah pertandingan, klub menegaskan kembali posisinya terkait hal ini: "Sebagaimana telah disampaikan sebelum pertandingan, segala bentuk nyanyian diskriminatif tidak memiliki tempat dalam sepak bola. Siapa pun yang teridentifikasi terlibat dalam nyanyian homofobik akan menghadapi larangan masuk stadion yang lama."
- Getty Images Sport
Menangani berbagai insiden
Meskipun fokus utama tetap tertuju pada hinaan homofobik yang ditujukan kepada tim tamu, Leeds juga mengakui bahwa nyanyian-nyanyian menyinggung lainnya terdengar di dalam stadion. Klub tersebut menyatakan kekecewaannya atas nyanyian yang merujuk pada Jimmy Savile, namun menegaskan bahwa insiden semacam itu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan hinaan yang ditujukan secara khusus kepada komunitas LGBTQ+.
"Klub juga menyadari adanya nyanyian yang mengecewakan terkait Jimmy Savile, namun hal ini tidak membuat bentuk-bentuk nyanyian diskriminatif dan homofobik lainnya menjadi dapat diterima," lanjut pernyataan tersebut. Pihak manajemen di Elland Road bertekad untuk memperbaiki suasana pada hari pertandingan saat mereka berusaha menjauh dari kontroversi-kontroversi terbaru yang melibatkan perilaku suporter.
Sejarah terulang bagi The Whites
Ini bukan kali pertama Leeds berada dalam masalah setelah kedatangan Brighton. The Seagulls mewakili kota yang memiliki salah satu komunitas LGBTQ+ terbesar di Inggris, dan para pendukung mereka sering menjadi sasaran ejekan homofobik saat bertanding di kandang lawan. Akibatnya, pihak berwenang telah memperketat pengawasan terhadap pertandingan ini.
Leeds sebelumnya didenda £150.000 karena nyanyian homofobik saat Brighton terakhir kali bertandang ke Elland Road pada 2023. Mengingat masalah ini terus berulang, klub tersebut masih bisa menghadapi tuduhan baru dari Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), karena nyanyian diskriminatif merupakan pelanggaran langsung terhadap aturan FA terkait perilaku penonton.
- Getty Images Sport
Konsekuensi hukum bagi para pendukung
Selain ancaman larangan masuk stadion, para suporter yang terlibat dalam nyanyian semacam itu juga berisiko menghadapi tuntutan pidana. Kejaksaan Agung (CPS) telah secara resmi mengklasifikasikan nyanyian homofobik sebagai kejahatan kebencian, yang berarti para suporter dapat ditangkap dan dituntut oleh polisi atas tindakan mereka di dalam stadion.
Dengan FA dan Liga Premier yang menekan klub-klub untuk memberantas diskriminasi, Leeds tidak meninggalkan satu pun celah dalam penyelidikan mereka. Dengan memanfaatkan rekaman kamera tambahan, klub berharap dapat memberikan efek jera yang akhirnya mengakhiri nyanyian-nyanyian yang menyinggung tersebut.