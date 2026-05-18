Leeds berjanji akan menjatuhkan 'sanksi larangan bertanding yang panjang' setelah teriakan homofobik dalam laga melawan Brighton

Leeds telah berjanji akan menjatuhkan sanksi larangan masuk stadion "jangka panjang" kepada para suporter yang bertanggung jawab atas nyanyian homofobik selama kemenangan 1-0 di Elland Road pada hari Minggu. Klub tersebut mengambil langkah dengan memasang kamera tambahan di tribun khusus untuk mengidentifikasi para pendukung yang melakukan perilaku diskriminatif, guna memastikan bahwa bukti terkumpul sepanjang pertandingan.

Dalam pernyataanresmi yang dirilis setelah pertandingan, klub menegaskan kembali posisinya terkait hal ini: "Sebagaimana telah disampaikan sebelum pertandingan, segala bentuk nyanyian diskriminatif tidak memiliki tempat dalam sepak bola. Siapa pun yang teridentifikasi terlibat dalam nyanyian homofobik akan menghadapi larangan masuk stadion yang lama."