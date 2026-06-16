Sebagaimana dilaporkan dalam siaran pers resmi klub asal Salento tersebut, Lecce telah menggunakan hak opsi senilai 3 juta euro untuk penyerang kelahiran 2008, Francesco Camarda. Pemain muda ini, yang tumbuh besar di akademi muda Milan, baru saja menyelesaikan musim di mana ia tampil dalam 21 pertandingan di Serie A dan mencetak satu gol. Namun, paruh kedua musim tersebut diwarnai oleh operasi bahu yang membuatnya absen selama beberapa bulan.
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Lecce, pembelian permanen Francesco Camarda telah resmi: 3 juta euro telah dibayarkan kepada Milan. Milan memiliki waktu hingga 20 Juni untuk membeli kembali pemain tersebut dengan harga 4 juta euro
SIARAN PERS
Berikut adalah pernyataan yang dirilis oleh Lecce, yang juga menyebutkan kemungkinan bagi Milan untuk menggunakan opsi pembelian kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan: "U.S. Lecce mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan hak opsi untuk mengakuisisi secara permanen pemain Francesco Camarda dari A.C. Milan, yang berhak menggunakan opsi balik mulai tanggal 18 hingga 20 Juni". Jika Lecce harus membayar 3 juta euro untuk membeli Camarda, Milan hanya perlu membayar satu juta euro tambahan untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas pemain kelahiran 2008 tersebut.
STATISTIK CAMARDA DI MILAN
Dengan seragam Rossonera, Francesco Camarda menjadi pemain termuda yang melakukan debut dalam sejarah Serie A pada usia 15 tahun dan 260 hari dalam pertandingan melawan Fiorentina pada musim 2023/2024. Ia telah tampil dalam total 16 pertandingan bersama tim Rossonera, termasuk 4 di Liga Champions, serta 20 pertandingan lainnya (dengan 7 gol) di Serie C bersama Milan Futuro. Kontraknya dengan Milan, jika dihitung dari tanggal penandatanganan, akan berakhir pada 30 Juni 2028.