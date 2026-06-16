Lecce, pembelian permanen Francesco Camarda telah resmi: 3 juta euro telah dibayarkan kepada Milan. Milan memiliki waktu hingga 20 Juni untuk membeli kembali pemain tersebut dengan harga 4 juta euro

Berikut adalah pernyataan yang dirilis oleh Lecce, yang juga menyebutkan kemungkinan bagi Milan untuk menggunakan opsi pembelian kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan: "U.S. Lecce mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan hak opsi untuk mengakuisisi secara permanen pemain Francesco Camarda dari A.C. Milan, yang berhak menggunakan opsi balik mulai tanggal 18 hingga 20 Juni". Jika Lecce harus membayar 3 juta euro untuk membeli Camarda, Milan hanya perlu membayar satu juta euro tambahan untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas pemain kelahiran 2008 tersebut.