49' PELUANG - Geubbels mengirim umpan bagus kepada Maleh, yang mengontrol bola di tengah kotak penalti dan menembak dengan kaki kiri. Namun, Gatti melakukan intervensi sangat penting untuk membelokkan bola ke sepak pojok. Dari sepak pojok tersebut, sundulan Gaspar dengan mudah ditangkap Vicario.





46' - Lecce langsung mengancam. Bola sampai kepada Ngom di tepi kotak penalti, tetapi tembakan kaki kanannya yang tidak sempurna mengarah tepat ke Vicario dan berhasil ditangkap.





41' GOL - Woltemade mengontrol dan mengolah bola dengan baik untuk mengawali serangan Juventus. Kolo Muani mengalirkan bola ke sisi lapangan kepada Gatti, yang langsung menyodorkannya ke Douglas Luiz di tepi kotak penalti. Tembakan pertama kaki kanannya mengarah ke sudut jauh dan menaklukkan Falcone, yang tidak tampil sempurna, dengan bantuan tiang jauh.





36' PELUANG - Douglas Luiz mencoba umpan terobosan kepada Kolo Muani, yang lolos dari Tiago Gabriel, mengontrol bola dengan dada, berbalik, lalu melepaskan tembakan ke arah sudut jauh dari posisi agak melebar. Namun, tembakan kaki kanannya terlalu lemah dan meleset dari gawang.





29' GOL - Skema tendangan bebas: Douglas Luiz mengirim bola dengan lintasan yang mengejutkan lini pertahanan Lecce. McKennie bergerak dari posisi onside, luput dari perhatian Veiga, lalu menyentuh bola sambil menjatuhkan diri. Sentuhannya tidak sempurna, tetapi cukup untuk melewati Falcone.





25' - Lecce memulai serangan balik dengan baik. Bola dialirkan dari kanan ke kiri hingga sampai kepada Fatah di dekat sudut kotak penalti. Pemain asal Swedia itu bergerak ke dalam untuk menggunakan kaki kanannya, melewati Kalulu, lalu melepaskan tembakan melengkung. Namun, bola melambung terlalu tinggi di atas gawang Vicario.





5' - Woltemade mengirim umpan terobosan kepada Kolo Muani, yang mencapai garis akhir lapangan dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti untuk penyerang asal Jerman itu. Namun, Woltemade tidak mengenai bola dengan sempurna dan gagal melepaskan tembakan.





1' PELUANG - Vicario mengambil risiko besar dengan terlalu lama menunda sapuan bola menggunakan kakinya. Ketika akhirnya menyapu bola, N'Dri berhasil menjangkaunya sambil menjatuhkan diri. Bola terhadang dan, beruntung bagi kiper Juventus itu, hanya keluar melewati garis akhir lapangan.





0' Sepak mula di Via del Mare mulai pukul 18





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