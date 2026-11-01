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US Lecce v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Lecce-Genoa 1-2 LIVE: Maleh memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas yang berbelok arah. Gol penyama kedudukan Stulic dianulir

Lecce
Genoa
Lecce vs Genoa
Serie A

Ikuti Lecce vs Genoa, laga pekan ke-10 Serie A

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Lecce dan Genoa berhadapan di Stadion Via del Mare, di ibu kota wilayah Salento, mulai pukul 18.00 dalam laga kedua terakhir pada hari Minggu di pekan ke-10 Serie A 2026/27. Lecce asuhan Eusebio Di Francesco baru saja menelan kekalahan telak di Frosinone dan tengah dilanda krisis cedera, tetapi berusaha meraih poin penting dalam perjuangan menghindari degradasi. Sementara itu, Genoa asuhan Daniele De Rossi datang setelah bangkit dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Juventus di kandang, tetapi masih belum meraih poin dalam laga tandang.

LECCE-GENOA 1-2

PENCETAK GOL: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)

  • Lecce-Genoa: Data Pertandingan

    Lecce-Genoa 1-2

    Pencetak gol: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), 39' Maleh (L)

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro. Pelatih: Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Traore, El Shaarawy; Messias, Osmajic. Pelatih: De Rossi

    Wasit: Marchetti

    Penerima kartu kuning: -

    Penerima kartu merah: -

  • Gol dan momen-momen penting

    45+2' GOL DIANULIR - Gallo menerobos dari sisi kiri, mencapai garis akhir, lalu mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, di antara bek dan kiper. Stulic menyambutnya dengan kaki kanan, tetapi bola mengenai Bijlow. Bola pantul kemudian mengenai lengan Stulic yang menempel pada tubuhnya sebelum masuk ke gawang. Marchetti sempat mengesahkan gol, tetapi menganulirnya setelah pemeriksaan VAR karena bola mengenai tangan Stulic sesaat sebelum masuk ke gawang.

    39' GOL - Lecce mendapat tendangan bebas dari tepi kotak penalti. Maleh melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri, bola membentur Frendrup dan membuat Bijlow salah langkah.

    29' GOL - Genoa kembali melancarkan serangan balik luar biasa. El Shaarawy menerima bola di sisi kiri dan langsung mengirim umpan terobosan kepada Messias. Pemain Brasil itu berhadapan satu lawan satu dengan Falcone, melewatinya dengan bergerak ke kiri, lalu menembak ke gawang kosong. Bola perlahan melewati garis gawang sebelum pertahanan Lecce sempat melakukan penyelamatan terakhir. Jam tangan wasit Marchetti bergetar dan gol pun disahkan.

    21' PELUANG - Kesalahan besar El Shaarawy. Genoa menerobos lewat serangan balik dari sisi kanan. Messias masuk ke kotak penalti dan memancing Falcone keluar, tetapi tidak menembak dan memilih memberikan umpan. Bola sampai ke El Shaarawy di tiang jauh, tetapi tembakannya melebar.

    11' GOL - Lecce melakukan kesalahan buruk saat membangun serangan dari belakang. Bola jatuh ke kaki Genoa, yang langsung mengirim umpan terobosan kepada Messias. Setelah bola beberapa kali berpindah penguasaan, El Shaarawy mencoba mengirim umpan silang, tetapi diblok dan bola kembali ke Messias. Ia langsung mengirim umpan silang yang disambut Osmajic dengan sepakan kaki bagian dalam dari tengah kotak penalti untuk menaklukkan Falcone.

    0' Sepak mula di Via del Mare pada pukul 18.00.

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