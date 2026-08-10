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Lecce ajukan banding ke FIFA karena winger mangkir Lameck Banda menolak kembali untuk pramusim
Pelanggaran disiplin memicu banding
Menurut La Gazzetta dello Sport, Lecce secara resmi telah mengajukan keluhan formal kepada FIFA serta Federasi Sepakbola Zambia dan Libya, dengan menegaskan bahwa sang pemain masih terikat kontrak setelah Banda mangkir dari latihan pramusim selama empat pekan berturut-turut.
Kontrak winger berusia 25 tahun itu di Italia berlaku hingga Juni 2027 setelah klub mengaktifkan opsi perpanjangan sepihak, tetapi ia menolak semua komunikasi. Situasi makin memanas setelah muncul laporan bahwa Banda terlihat di Kairo bersama klub Libya Al Swehli SC, yang tengah berupaya merekrutnya setelah Lecce menolak tawaran awal senilai kurang dari €1 juta.
- Getty Images Sport
Hierarki klub mengungkapkan rasa dikhianati
Hierarki manajemen klub tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalam mereka atas tindakan tidak profesional yang ditunjukkan pemain sayap tersebut.
Berbicara kepada surat kabar Nuovo Quotidiano di Puglia, direktur olahraga Lecce Stefano Trinchera mengonfirmasi kegagalan klub untuk menjalin kontak dengan Banda: "Sayangnya, kami sudah tidak mendengar kabar dari Lameck Banda selama beberapa hari. Kami terus memanggil Banda untuk menjalani tes medisnya, tetapi tidak mendapat jawaban. Kita lihat saja berapa lama ini akan berlangsung. Yang pasti, dia akan menanggung konsekuensi atas perilakunya."
Trinchera menegaskan kembali rasa terkejut dewan direksi mengingat dukungan tanpa henti yang telah diberikan klub kepadanya: "Mengatakan kami merasa dikecewakan saja masih belum cukup. Kami selalu sangat mendukung Lameck, termasuk dalam beberapa urusan pribadi. Itulah mengapa perilakunya mengejutkan kami semua."
Winger paksa kepindahan menguntungkan
Langkah ekstrem Banda dipicu oleh proposal kontrak dua tahun dari Al Swehli SC senilai €1,6 juta per musim menjelang kampanye mereka di Liga Champions CAF. Sang pemain mengklaim tidak mengetahui adanya klausul perpanjangan otomatis saat menandatangani kontrak awalnya dari Maccabi Petah Tikva pada 2022. Sejak tiba di Italia dengan nilai €2 juta, pemain internasional Zambia dengan 22 caps itu telah mencatatkan 109 penampilan kompetitif untuk Salentini, dengan kontribusi sembilan gol dan 12 assist.
- Getty Images Sport
Pertarungan hukum mengancam karier
Lecce kini menunggu respons resmi dari FIFA terkait potensi larangan bermain atau pembekuan transfer internasional bagi sang pemain. Manajer dan jajaran petinggi klub harus fokus membentuk skuad Serie A mereka tanpa kehadiran Banda menjelang kick-off musim domestik. Sengketa hukum ini mengancam memicu proses arbitrase berkepanjangan yang bisa sangat mengganggu karier sang winger di level klub maupun internasional.
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