Hierarki manajemen klub tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalam mereka atas tindakan tidak profesional yang ditunjukkan pemain sayap tersebut.

Berbicara kepada surat kabar Nuovo Quotidiano di Puglia, direktur olahraga Lecce Stefano Trinchera mengonfirmasi kegagalan klub untuk menjalin kontak dengan Banda: "Sayangnya, kami sudah tidak mendengar kabar dari Lameck Banda selama beberapa hari. Kami terus memanggil Banda untuk menjalani tes medisnya, tetapi tidak mendapat jawaban. Kita lihat saja berapa lama ini akan berlangsung. Yang pasti, dia akan menanggung konsekuensi atas perilakunya."

Trinchera menegaskan kembali rasa terkejut dewan direksi mengingat dukungan tanpa henti yang telah diberikan klub kepadanya: "Mengatakan kami merasa dikecewakan saja masih belum cukup. Kami selalu sangat mendukung Lameck, termasuk dalam beberapa urusan pribadi. Itulah mengapa perilakunya mengejutkan kami semua."