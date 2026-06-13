“Lebih mudah menghibur satu orang daripada lima!” - Begini reaksi Kylian Mbappé atas kemenangan PSG atas Arsenal di Liga Champions, sementara William Saliba dan Ousmane Dembélé menghadirkan perasaan campur aduk bagi skuad Prancis

Mbappe berbicara mengenai suasana positif yang saat ini terasa di ruang ganti tim Prancis pasca kemenangan Paris Saint-Germain atas Arsenal di Liga Champions baru-baru ini. Kapten tim nasional tersebut mencatat bahwa meskipun pencapaian ini bersejarah bagi klub lamanya, hal itu telah menempatkan tugas khusus bagi para pemain senior dalam mengelola emosi para pemain di kedua belah pihak yang terlibat dalam hasil pertandingan tersebut.

"Saya segera memberi selamat kepada rekan-rekan setim saya di PSG. Lebih mudah menghibur satu rekan setim (Saliba) yang kalah di Liga Champions daripada lima orang," kata Mbappe dalam konferensi persnya. "Prestasi yang mereka raih sungguh luar biasa. Saya tahu bagaimana rasanya kalah di final Liga Champions, dan kami telah berusaha menghibur Saliba. Suasana di ruang ganti baik-baik saja, dan sekarang kami fokus pada tujuan kami, yaitu Piala Dunia."