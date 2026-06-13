AFP
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“Lebih mudah menghibur satu orang daripada lima!” - Begini reaksi Kylian Mbappé atas kemenangan PSG atas Arsenal di Liga Champions, sementara William Saliba dan Ousmane Dembélé menghadirkan perasaan campur aduk bagi skuad Prancis
Kesuksesan PSG memengaruhi dinamika tim Les Bleus
Mbappe berbicara mengenai suasana positif yang saat ini terasa di ruang ganti tim Prancis pasca kemenangan Paris Saint-Germain atas Arsenal di Liga Champions baru-baru ini. Kapten tim nasional tersebut mencatat bahwa meskipun pencapaian ini bersejarah bagi klub lamanya, hal itu telah menempatkan tugas khusus bagi para pemain senior dalam mengelola emosi para pemain di kedua belah pihak yang terlibat dalam hasil pertandingan tersebut.
"Saya segera memberi selamat kepada rekan-rekan setim saya di PSG. Lebih mudah menghibur satu rekan setim (Saliba) yang kalah di Liga Champions daripada lima orang," kata Mbappe dalam konferensi persnya. "Prestasi yang mereka raih sungguh luar biasa. Saya tahu bagaimana rasanya kalah di final Liga Champions, dan kami telah berusaha menghibur Saliba. Suasana di ruang ganti baik-baik saja, dan sekarang kami fokus pada tujuan kami, yaitu Piala Dunia."
- AFP
Mbappe lebih mengutamakan Piala Dunia daripada rekor pribadinya
Meskipun berada di ambang menorehkan namanya lebih dalam lagi dalam buku sejarah sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen ini—setelah mencetak 12 gol dalam dua penampilannya di Piala Dunia sebelumnya, hanya terpaut empat gol dari pemegang rekor, Miroslav Klose dari Jerman—Mbappé menegaskan bahwa penghargaan individu bukanlah prioritas utamanya. Penyerang yang kini memimpin lini serang Real Madrid di level klub ini sepenuhnya fokus untuk memastikan Prancis mempertahankan statusnya sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola internasional.
“Ini menyenangkan karena saya masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak, meski saya tidak yakin apakah itu adil karena mereka lebih tua dibandingkan saya,” canda Mbappe. “Saya cukup beruntung bisa bermain di dua Piala Dunia dan melaju jauh, serta tampil bagus. Tentu saja, saya ingin terus membuat sejarah. Namun yang paling saya inginkan adalah kembali ke Prancis dengan membawa Piala Dunia.”
Kesiapan fisik dan disiplin diri
Kapten Prancis itu dengan cepat menepis segala kekhawatiran terkait kebugarannya, dengan menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi prima untuk memimpin lini depan. Ia menyoroti pentingnya kerja internal yang dilakukan di balik layar guna memastikan skuad siap secara taktis dan mental menghadapi kerasnya turnamen besar di mana margin kesalahannya sangat tipis.
“Saya dalam kondisi fisik yang baik. Saya sangat senang bisa bersama tim nasional. Ini adalah momen penting bagi kami,” jelas Mbappe. “Kami mulai menyerap banyak hal secara internal. Kami telah menjalani persiapan pra-turnamen yang baik. Kami sadar bahwa jalan ke depan akan berat. Kami siap bersaing dan berusaha mencapai final.”
- AFP
Mengelola ekspektasi dalam format gugur
Dengan Prancis yang masuk ke turnamen ini sebagai salah satu favorit utama, Mbappé memimpin upaya untuk menjaga rekan-rekan setimnya tetap rendah hati. Ia mengingatkan bahwa sifat Piala Dunia berarti satu kesalahan konsentrasi saja bisa menggagalkan persiapan bertahun-tahun, terlepas dari seberapa besar bakat yang dimiliki skuad.
“Mengapa kita harus meredam antusiasme para pemain? Piala Dunia bukanlah serangkaian pertandingan kandang dan tandang. Satu pertandingan buruk bisa membuat Anda pulang,” kata sang penyerang. “Kita harus mengendalikan emosi kita. Ini adalah pesan yang saya sampaikan setiap hari. Kita belum mencapai apa pun.”
Prancis akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Senegal, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Irak, sebelum menutup pertandingan fase grup mereka melawan Norwegia.