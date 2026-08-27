Dengan Hurzeler di kursi pelatih, apa pun mungkin terjadi. Mantan bos Brighton McGhee, berbicara dalam kaitannya dengan galeri ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ yang merayakan 125 tahun sejarah klub itu, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal pria Jerman kelahiran Texas yang memegang kendali di Amex: "Saya sudah sedikit mengenalnya dan saya hanya melihat sosok yang seakan tak mengenal usia, dalam arti dia punya fokus penuh, dia yakin dengan apa yang dia lakukan dan apa yang ingin dia lakukan tanpa, dalam hal apa pun, menjadi terlalu percaya diri atau arogan.

"Dia tahu apa yang dia lakukan. Mereka punya manajer yang brilian dalam diri Fabian dan dia hanya akan menjadi lebih baik.

"Ini adalah dirinya menuju Eropa. Saya baru-baru ini berbicara dengannya soal itu dan saya berkata, ‘Saya bermain 10 tahun beruntun di Eropa sebagai pemain, bersama Aberdeen, Hamburg, dan Celtic, dan itu adalah pertandingan-pertandingan terbaik’.

"Itu adalah pertandingan-pertandingan terbaik, laga Selasa malam dan Rabu malam itu, kami tidak bermain pada Kamis.

"Laga Selasa malam dan Rabu malam di Eropa adalah pertandingan terbaik dalam karier saya dan saya yakin para pemain akan belajar betapa menariknya prospek pergi ke tempat-tempat eksotis dan bermain melawan tim-tim asing di negeri asing, dan para suporter juga sama, mereka pasti akan sangat menyukainya.

"Dia akan mendapatkan pengalaman itu dan saya pikir sebagian dari itu, dalam konteks Conference League, adalah mempersiapkan para pemainnya dan mempersiapkan dirinya untuk hari ketika mereka mencapai Champions League. Semuanya masih dalam proses, saya bisa memastikan itu sepenuhnya."