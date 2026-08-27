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Lebih muda dari beberapa pemain! Fabian Hurzeler yang 'tak termakan usia' 'hanya akan menjadi lebih baik' saat bos Brighton berusia 33 tahun itu mengikuti jejak Graham Potter & Roberto De Zerbi
Stabilitas Premier League di bawah kepemilikan Bloom
Brighton, dan memang sepantasnya begitu, percaya bahwa mereka kini memiliki salah satunya. Setelah melewati masa-masa sulit di pergantian abad ke-21, era kepemilikan Tony Bloom di pesisir selatan telah mewujudkan mimpi.
Kebangkitan pesat membawa Brighton keluar dari keterpurukan dan masuk ke kasta tertinggi, dengan sembilan tahun terakhir dihabiskan bersaing di level elite sepakbola Inggris. Kemajuan stabil terus dicapai di sana, dengan sepakbola Eropa kembali ke Stadion Amex pada 2026-27.
Hurzeler, yang ditunjuk sebagai penerus De Zerbi pada 2024, melihat pamornya melesat setelah sebelumnya bekerja di level junior tim nasional Jerman dan bersama favorit suporter "hipster", St Pauli.
Ia semakin dekat dengan 100 pertandingan sebagai pelatih, dengan finis di posisi kedelapan diraih musim lalu. Sepakbola Conference League akan mereka nikmati musim ini, dengan Brighton didorong untuk memaksimalkan momen-momen tersebut saat mereka berusaha meniru pencapaian rival bebuyutan Crystal Palace dalam meraih trofi kontinental utama.
- Getty/GOAL
Hurzeler telah membawa Brighton ke kompetisi Eropa
Dengan Hurzeler di kursi pelatih, apa pun mungkin terjadi. Mantan bos Brighton McGhee, berbicara dalam kaitannya dengan galeri ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ yang merayakan 125 tahun sejarah klub itu, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal pria Jerman kelahiran Texas yang memegang kendali di Amex: "Saya sudah sedikit mengenalnya dan saya hanya melihat sosok yang seakan tak mengenal usia, dalam arti dia punya fokus penuh, dia yakin dengan apa yang dia lakukan dan apa yang ingin dia lakukan tanpa, dalam hal apa pun, menjadi terlalu percaya diri atau arogan.
"Dia tahu apa yang dia lakukan. Mereka punya manajer yang brilian dalam diri Fabian dan dia hanya akan menjadi lebih baik.
"Ini adalah dirinya menuju Eropa. Saya baru-baru ini berbicara dengannya soal itu dan saya berkata, ‘Saya bermain 10 tahun beruntun di Eropa sebagai pemain, bersama Aberdeen, Hamburg, dan Celtic, dan itu adalah pertandingan-pertandingan terbaik’.
"Itu adalah pertandingan-pertandingan terbaik, laga Selasa malam dan Rabu malam itu, kami tidak bermain pada Kamis.
"Laga Selasa malam dan Rabu malam di Eropa adalah pertandingan terbaik dalam karier saya dan saya yakin para pemain akan belajar betapa menariknya prospek pergi ke tempat-tempat eksotis dan bermain melawan tim-tim asing di negeri asing, dan para suporter juga sama, mereka pasti akan sangat menyukainya.
"Dia akan mendapatkan pengalaman itu dan saya pikir sebagian dari itu, dalam konteks Conference League, adalah mempersiapkan para pemainnya dan mempersiapkan dirinya untuk hari ketika mereka mencapai Champions League. Semuanya masih dalam proses, saya bisa memastikan itu sepenuhnya."
125 tahun drama di pesisir selatan untuk Brighton
Potter dan De Zerbi menjadi bagian dari proses itu sebelum masing-masing pindah ke Chelsea dan Marseille, dengan sosok yang disebut terakhir kini kembali ke sepakbola Inggris bersama Tottenham, sementara yang pertama juga sempat menangani West Ham. Hurzeler berharap bisa melampaui apa yang mereka capai sebelum mempertimbangkan langkah kepindahannya sendiri.
Masih akan ada lebih banyak gejolak di sepanjang perjalanan, karena kehidupan di Brighton jarang membosankan. McGhee, yang membawa promosi ke Championship pada 2004, mengakui hal itu, dengan pria asal Skotlandia itu menambahkan soal 125 tahun drama penuh aksi: “Ini seperti rollercoaster dalam satu sisi. Era Tony telah menstabilkan keadaan dan sekarang mereka punya tantangan baru, terutama mempertahankan para pemain bagus ini dan menemukan penggantinya, tetapi mereka tampaknya masih melakukan itu dengan sangat, sangat baik untuk saat ini. Semoga ini terus berlanjut.
“Tetapi saya pikir mereka sekarang berada di era yang berbeda. Amex, saya berada di sana pada hari Minggu [melawan Aston Villa], atmosfernya luar biasa, ada optimisme di sana, dan itu menyenangkan untuk disaksikan.”
- Michael Cheetham
Galeri dibuka di tengah start melesat musim 2026-27
Sebuah galeri permanen baru yang mengisahkan 125 tahun sejarah Brighton dibuka di Brighton Museum & Art Gallery pada 15 Agustus. Pameran interaktif ini menyatukan benda-benda ikonik, memorabilia berharga, materi arsip, film, dan kisah pribadi untuk menceritakan perjalanan salah satu klub paling tangguh di sepakbola Inggris. Pengunjung akan menelusuri momen-momen kejayaan, kemunduran, dan peristiwa penting yang telah membentuk BHAFC serta posisinya di jantung kota selama lebih dari satu abad.
Para suporter punya banyak alasan untuk bersorak pada awal kampanye 2026-27, dengan kemenangan telak 4-0 atas Villa yang sedang tidak dalam performa terbaik dinikmati pada pekan pembuka. Tim asuhan Hurzeler akan kembali beraksi pada Kamis saat menghadapi Tromso pada leg kedua play-off Conference League, sebelum kemudian bertandang ke markas Chelsea pada Minggu.
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