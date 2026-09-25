Getty/GOAL
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‘Lebih menghibur’ - Hugh Jackman disambut di EFL bersama Tom Brady & Ryan Reynolds saat Norwich & Birmingham mengikuti cetak biru Wrexham
Jackman dalam pembicaraan terkait saham di Norwich
Jackman, yang pernah tampil di layar lebar bersama salah satu ketua Red Dragons Reynolds, telah menghadiri pertandingan EFL selama bertahun-tahun. Ia memiliki ikatan pribadi dengan Norwich melalui ibunya, yang lahir, dibesarkan, dan tinggal di Norfolk.
Dengan uang Hollywood yang tampaknya siap ia gelontorkan, pria Australia berusia 57 tahun itu sepertinya siap mengambil langkah tersebut dan meresmikan ikatan keluarganya dengan Norwich City. Ia mengatakan kepada talkSPORT: “Saya sangat, sangat tertarik, dan sedang membicarakannya sekarang. Saya pernah pergi ke Carrow Road beberapa kali, dan saya mencintai Norwich City, dan ini adalah tahun kami akan promosi. Itulah prediksi saya. Prediksi saya adalah Norwich dan Wrexham akan promosi tahun ini.”
- Getty/GOAL
Bintang Wolverine siap menyaingi Reynolds & Brady di EFL
Jackman, yang lahir di Sydney, mengungkapkan pada 2011 bahwa ia telah menolak tawaran awal untuk berinvestasi di Norwich. Sikap itu kini sedang dipertimbangkan kembali, dengan kemungkinan ia akan segera berhadapan dengan pemilik Wrexham, Reynolds dan Mac, bersama legenda NFL Brady dan Birmingham miliknya.
Kehadiran para superstar dari bidang lain dinilai positif untuk sepakbola Inggris, karena mereka membawa sedikit gemerlap dan glamor, dengan Pennant menjadi salah satu yang menyambut wajah-wajah terkenal ke jajaran EFL.
Berbicara kepada GOAL melalui NetBet Sport, mantan winger Arsenal, Birmingham, Liverpool, dan Stoke itu mengatakan: “Ya, itu bagus jika mereka akan menanamkan uang ke sana, tentu saja. Itu akan membuatnya lebih menghibur dan menghadirkan pemain-pemain yang lebih baik, serta standarnya meningkat.
“Saya rasa mereka telah melihat kesuksesan di Wrexham, tentang apa yang bisa dicapai dengan promosi beruntun tiga kali. Dan klub seperti Birmingham, itu klub yang sangat, sangat besar, dengan sejarah besar.
“Mereka mungkin akan berkata bahwa kami seharusnya berada di Premier League pada suatu titik dan dengan dukungan yang tepat, investasi yang tepat, mendatangkan pemain bagus, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa berada di play-off dan kemudian ketika Anda berada di play-off, itu bisa menjadi milik siapa saja. Siapa pun bisa mencapai Premier League dari sana. Tidak masalah jika Anda finis di posisi kedelapan atau ketiga, Anda bisa tersingkir atau berada di Premier League.”
Akankah lebih banyak selebritas berinvestasi di klub-klub sepakbola Inggris?
Saat ditanya apakah sepak bola Inggris kemungkinan akan melihat lebih banyak lagi investasi selebritas dalam beberapa tahun ke depan, Pennant menambahkan: “Mungkin saja, tetapi saya rasa ini lebih soal nama mereka, wajah mereka yang menempel di situ. Saya rasa mereka tidak menggelontorkan begitu banyak uang ke dalam sepak bola. Saya pikir ada orang-orang di belakang mereka yang melakukannya dan mereka hanya memimpin gebrakan itu.
“Tetapi itu berhasil untuk Wrexham, membuat mereka dikenal, juga menyuntikkan sejumlah uang ke klub dan membuat mereka sedikit lebih sukses. Jadi jika itu berhasil, maka tidak ada alasan mengapa hal itu tidak akan lebih sering terjadi.
“Mereka punya rencana besar untuk Birmingham City, membangun hal-hal baru, membangun stadion baru. Jadi, ya, jika orang-orang ingin terlibat, dan itu menguntungkan bagi sepak bola, maka saya tidak melihat ada masalah dengan itu.”
- Getty/GOAL
Snoop Dogg & Ferrell termasuk di antara para pemangku kepentingan lainnya
Wrexham memulai tren modern ketika menyambut Reynolds dan Mac ke Wales Utara pada 2021. Sejak saat itu mereka menikmati laju yang memecahkan rekor, dengan tiga promosi beruntun yang mengangkat mereka keluar dari National League, masuk ke Championship, dan tinggal selangkah lagi dari Premier League.
Birmingham juga mengincar kasta tertinggi, sementara Norwich akan menyusun rencana serupa di tengah pembicaraan dengan Jackman. Investor superstar lain di sepakbola Inggris termasuk Snoop Dogg di Swansea, Ed Sheeran bersama Ipswich, Michael B Jordan di Bournemouth, dan Will Ferrell bersama Leeds.
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