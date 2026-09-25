‘Lebih menghibur’ - Hugh Jackman disambut di EFL bersama Tom Brady & Ryan Reynolds saat Norwich & Birmingham mengikuti cetak biru Wrexham

Jackman, yang lahir di Sydney, mengungkapkan pada 2011 bahwa ia telah menolak tawaran awal untuk berinvestasi di Norwich. Sikap itu kini sedang dipertimbangkan kembali, dengan kemungkinan ia akan segera berhadapan dengan pemilik Wrexham, Reynolds dan Mac, bersama legenda NFL Brady dan Birmingham miliknya.

Kehadiran para superstar dari bidang lain dinilai positif untuk sepakbola Inggris, karena mereka membawa sedikit gemerlap dan glamor, dengan Pennant menjadi salah satu yang menyambut wajah-wajah terkenal ke jajaran EFL.

Berbicara kepada GOAL melalui NetBet Sport, mantan winger Arsenal, Birmingham, Liverpool, dan Stoke itu mengatakan: “Ya, itu bagus jika mereka akan menanamkan uang ke sana, tentu saja. Itu akan membuatnya lebih menghibur dan menghadirkan pemain-pemain yang lebih baik, serta standarnya meningkat.

“Saya rasa mereka telah melihat kesuksesan di Wrexham, tentang apa yang bisa dicapai dengan promosi beruntun tiga kali. Dan klub seperti Birmingham, itu klub yang sangat, sangat besar, dengan sejarah besar.

“Mereka mungkin akan berkata bahwa kami seharusnya berada di Premier League pada suatu titik dan dengan dukungan yang tepat, investasi yang tepat, mendatangkan pemain bagus, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa berada di play-off dan kemudian ketika Anda berada di play-off, itu bisa menjadi milik siapa saja. Siapa pun bisa mencapai Premier League dari sana. Tidak masalah jika Anda finis di posisi kedelapan atau ketiga, Anda bisa tersingkir atau berada di Premier League.”