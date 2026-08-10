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'Lebih kuat daripada siapa pun' - pemenang Piala Dunia Frank Leboeuf mendukung Arsenal untuk mempertahankan gelar Premier League
Arsenal membidik pertahanan gelar
Arsenal terus memperkuat skuad mereka menjelang musim baru saat berupaya mempertahankan gelar Liga Primer yang mereka raih musim lalu. Petinggi Arsenal aktif di bursa transfer, dengan mengamankan kesepakatan untuk Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, dan Illan Meslier di Emirates Stadium. Selain itu, La Stampa mengklaim klub itu masih memburu tambahan amunisi lini serang seperti penyerang Juventus Kenan Yildiz setelah potensi kepindahan Vinicius Junior batal.
- Getty Images
Leboeuf menyoroti kekuatan skuad
Leboeuf menilai Arsenal sebagai favorit juara yang sangat dominan menjelang musim baru, dengan menyebut tingkat kejelasan dan stabilitas dalam racikan Mikel Arteta yang saat ini tidak dimiliki para pesaing utama mereka.
Menjelaskan alasannya kepada ESPN, Leboeuf berkata: "Alasannya jelas karena yang lain, mereka tidak tahu ke mana arah mereka. Arsenal punya sejumlah kepastian dan mereka tahu bahwa dengan tim yang mereka miliki sekarang, mereka bisa lebih baik daripada siapa pun. Kita tidak tahu apa yang bisa dibawa Bruno Guimaraes, apakah dia akan bermain bersama Declan Rice atau tidak, atau seperti apa keputusan Mikel Arteta nantinya."
'Lebih kuat daripada siapa pun'
Mantan bek itu menyoroti sentralnya peran William Saliba dalam struktur permainan Arsenal, dengan mencatat bahwa meski tambahan pemain bertahan baru-baru ini memberikan kedalaman yang berharga, kemitraan pemain Prancis itu dengan Gabriel Magalhaes tetap menjadi fondasi yang tak tergantikan bagi kredensial juara mereka: "Pertanyaan terbesar adalah soal William Saliba. Bagus bahwa Piero Hincapie menandatangani kontrak dan Cristhian Mosquera bisa bermain di posisi itu, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan Saliba.
"Ketika Anda memiliki Gabriel Magalhaes dan Saliba, Anda kuat, Anda tahu bahwa Anda lebih kuat daripada siapa pun, dan memang seperti itulah adanya. Jika saya adalah penggemar Arsenal, maka saya tidak akan khawatir. Bisakah mereka kini melakukannya lagi dan memenangi Premier League? Ya, mereka adalah favorit saya, tetapi mereka harus membuktikannya."
- Getty Images Sport
Ujian pembuka kontra Coventry menanti
Arsenal secara resmi memulai upaya mempertahankan gelar Premier League 2026-27 saat menjamu tim promosi baru Coventry City di Stadion Emirates pada Jumat, 21 Agustus. Ekspektasi akan sepenuhnya tertuju kepada pasukan Arteta untuk menegaskan status mereka sebagai favorit juara sejak pekan pembuka. Selain mengamankan poin penuh pada laga pembuka, jajaran petinggi klub juga tetap fokus menuntaskan target transfer yang tersisa sebelum tenggat waktu berakhir.
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