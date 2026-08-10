'Lebih kuat daripada siapa pun'

Leboeuf menilai Arsenal sebagai favorit juara yang sangat dominan menjelang musim baru, dengan menyebut tingkat kejelasan dan stabilitas dalam racikan Mikel Arteta yang saat ini tidak dimiliki para pesaing utama mereka.

Menjelaskan alasannya kepada ESPN, Leboeuf berkata: "Alasannya jelas karena yang lain, mereka tidak tahu ke mana arah mereka. Arsenal punya sejumlah kepastian dan mereka tahu bahwa dengan tim yang mereka miliki sekarang, mereka bisa lebih baik daripada siapa pun. Kita tidak tahu apa yang bisa dibawa Bruno Guimaraes, apakah dia akan bermain bersama Declan Rice atau tidak, atau seperti apa keputusan Mikel Arteta nantinya."