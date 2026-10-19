ZUMA Press Wire
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Lebih hebat dari Jude! Yan Diomande pecahkan rekor Bellingham saat talenta muda Real Madrid itu mencetak sejarah dalam kemenangan telak atas Sevilla
Madrid dengan mudah menang telak atas Sevilla
Tim asuhan Jose Mourinho menampilkan salah satu performa terbaiknya musim ini untuk menaklukkan Sevilla di ibu kota Spanyol. Tuan rumah tampil tanpa henti menekan dan memanfaatkan laga ini untuk membangun momentum penting menjelang pertemuan dengan Barcelona.
Arda Guler membuka keunggulan Real Madrid setelah memanfaatkan permainan sayap Diomande yang akurat. Kylian Mbappe kemudian mengambil alih laga dengan mencetak dua gol penentu yang membuat tim tamu tak mampu mengejar.
Namun, remaja asal Pantai Gading itulah yang menghadirkan momen paling menentukan. Melakukan aksi individu yang memukau di sisi lapangan, pemain sayap itu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kanan ke gawang untuk memastikan kemenangan telak.
- AFP
Menorehkan namanya dalam sejarah
Dengan memberikan assist kepada Guler dan mencetak gol, Diomande mengukir namanya dalam sejarah panjang raksasa Spanyol itu. Pada usia 19 tahun 338 hari, pemain internasional Pantai Gading tersebut kini menjadi pemain Real Madrid termuda pada abad ini yang mencatatkan gol dan assist dalam satu pertandingan La Liga.
Pencapaian luar biasa itu membuatnya melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Bellingham. Gelandang Inggris tersebut mencetak rekor itu pada usia 20 tahun 51 hari, tetapi sang winger remaja kini telah mengubah catatan tersebut secara mengesankan. Prestasi ini menunjukkan kebangkitan dramatis Diomande setelah mengalami awal yang sulit di Bernabeu.
Mourinho menuntut lebih meski banderolnya mahal
Meski malam itu bersejarah, Mourinho segera meredam ekspektasi terhadap rekrutan mahalnya. Pelatih asal Portugal itu mengakui besarnya tekanan yang dipikul sang remaja, tetapi menegaskan bahwa penyerang tersebut masih perlu banyak berkembang.
“Dia masih punya banyak ruang untuk berkembang; dia muda, dia naif, dan masih dalam proses pembentukan,” jelas Mourinho. “Alih-alih bermain dengan nomor 25 di punggungnya, dia bermain dengan angka 125 atau 130 juta yang mereka bayarkan untuknya.”
Sang pelatih menyoroti pengambilan keputusan dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan sebagai aspek utama yang perlu ditingkatkan, meski ia juga membandingkannya secara positif dengan bintang Real Madrid lainnya. “Saya ingat betul Vinicius [Junior] saat pertama kali tiba di Real Madrid,” tambah Mourinho. “Lalu, dua hingga tiga tahun kemudian, Vinicius telah menjadi pemain kelas dunia.”
- Anadolu Agency
Ujian El Clasico yang kian dekat dan perombakan taktik
Real Madrid kini harus segera mengalihkan fokus ke laga El Clasico melawan Barcelona pekan depan yang sangat dinantikan. Bagi Diomande, dalam waktu dekat ada peluang besar untuk mengukuhkan tempatnya sebagai starter selama Vinicius Junior menjalani sisa skorsing empat pertandingan di kompetisi domestik.
Begitu pemain asal Brasil itu diizinkan kembali bermain, Mourinho akan menghadapi dilema taktik. Pemain asal Pantai Gading itu mungkin harus beradaptasi dengan peran di sisi kanan untuk memberi tempat bagi rekan setimnya. Karena itu, penting baginya untuk mempertahankan konsistensi permainan di level setinggi ini saat menghadapi rival terberat mereka.
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