Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084742733.jpgZUMA Press Wire
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Lebih hebat dari Jude! Yan Diomande pecahkan rekor Bellingham saat talenta muda Real Madrid itu mencetak sejarah dalam kemenangan telak atas Sevilla

Y. Diomande
Real Madrid
J. Bellingham
Sevilla
Real Madrid vs Sevilla
LaLiga

Real Madrid menampilkan salah satu performa paling dominan mereka musim ini saat melibas Sevilla 4-1, tetapi sorotan utama tertuju kepada sensasi remaja Yan Diomande. Pemain timnas Pantai Gading itu menjalani malam bersejarah di Bernabeu dengan memecahkan rekor milik Jude Bellingham, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepakbola.

  • Madrid dengan mudah menang telak atas Sevilla

    Tim asuhan Jose Mourinho menampilkan salah satu performa terbaiknya musim ini untuk menaklukkan Sevilla di ibu kota Spanyol. Tuan rumah tampil tanpa henti menekan dan memanfaatkan laga ini untuk membangun momentum penting menjelang pertemuan dengan Barcelona.

    Arda Guler membuka keunggulan Real Madrid setelah memanfaatkan permainan sayap Diomande yang akurat. Kylian Mbappe kemudian mengambil alih laga dengan mencetak dua gol penentu yang membuat tim tamu tak mampu mengejar.

    Namun, remaja asal Pantai Gading itulah yang menghadirkan momen paling menentukan. Melakukan aksi individu yang memukau di sisi lapangan, pemain sayap itu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kanan ke gawang untuk memastikan kemenangan telak.


  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Menorehkan namanya dalam sejarah

    Dengan memberikan assist kepada Guler dan mencetak gol, Diomande mengukir namanya dalam sejarah panjang raksasa Spanyol itu. Pada usia 19 tahun 338 hari, pemain internasional Pantai Gading tersebut kini menjadi pemain Real Madrid termuda pada abad ini yang mencatatkan gol dan assist dalam satu pertandingan La Liga.

    Pencapaian luar biasa itu membuatnya melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Bellingham. Gelandang Inggris tersebut mencetak rekor itu pada usia 20 tahun 51 hari, tetapi sang winger remaja kini telah mengubah catatan tersebut secara mengesankan. Prestasi ini menunjukkan kebangkitan dramatis Diomande setelah mengalami awal yang sulit di Bernabeu.




  • Mourinho menuntut lebih meski banderolnya mahal

    Meski malam itu bersejarah, Mourinho segera meredam ekspektasi terhadap rekrutan mahalnya. Pelatih asal Portugal itu mengakui besarnya tekanan yang dipikul sang remaja, tetapi menegaskan bahwa penyerang tersebut masih perlu banyak berkembang.

    “Dia masih punya banyak ruang untuk berkembang; dia muda, dia naif, dan masih dalam proses pembentukan,” jelas Mourinho. “Alih-alih bermain dengan nomor 25 di punggungnya, dia bermain dengan angka 125 atau 130 juta yang mereka bayarkan untuknya.”

    Sang pelatih menyoroti pengambilan keputusan dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan sebagai aspek utama yang perlu ditingkatkan, meski ia juga membandingkannya secara positif dengan bintang Real Madrid lainnya. “Saya ingat betul Vinicius [Junior] saat pertama kali tiba di Real Madrid,” tambah Mourinho. “Lalu, dua hingga tiga tahun kemudian, Vinicius telah menjadi pemain kelas dunia.”


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1084746120.jpgAnadolu Agency

    Ujian El Clasico yang kian dekat dan perombakan taktik

    Real Madrid kini harus segera mengalihkan fokus ke laga El Clasico melawan Barcelona pekan depan yang sangat dinantikan. Bagi Diomande, dalam waktu dekat ada peluang besar untuk mengukuhkan tempatnya sebagai starter selama Vinicius Junior menjalani sisa skorsing empat pertandingan di kompetisi domestik.

    Begitu pemain asal Brasil itu diizinkan kembali bermain, Mourinho akan menghadapi dilema taktik. Pemain asal Pantai Gading itu mungkin harus beradaptasi dengan peran di sisi kanan untuk memberi tempat bagi rekan setimnya. Karena itu, penting baginya untuk mempertahankan konsistensi permainan di level setinggi ini saat menghadapi rival terberat mereka.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

Champions League

21 Okt 2026

RBL

RBL

SEV

SEV

LaLiga

26 Okt 2026

OSA

OSA