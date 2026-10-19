Tim asuhan Jose Mourinho menampilkan salah satu performa terbaiknya musim ini untuk menaklukkan Sevilla di ibu kota Spanyol. Tuan rumah tampil tanpa henti menekan dan memanfaatkan laga ini untuk membangun momentum penting menjelang pertemuan dengan Barcelona.

Arda Guler membuka keunggulan Real Madrid setelah memanfaatkan permainan sayap Diomande yang akurat. Kylian Mbappe kemudian mengambil alih laga dengan mencetak dua gol penentu yang membuat tim tamu tak mampu mengejar.

Namun, remaja asal Pantai Gading itulah yang menghadirkan momen paling menentukan. Melakukan aksi individu yang memukau di sisi lapangan, pemain sayap itu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kanan ke gawang untuk memastikan kemenangan telak.



