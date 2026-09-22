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'Lebih gila dari yang ini!' - Matheus Cunha membalas kritik terhadap Man Utd dan menepis 'kebisingan' soal degradasi ke Championship
Awal lambat yang sudah akrab bagi Manchester United
Manchester United menjalani awal yang mengecewakan pada musim ini, dengan hanya meraih kemenangan dalam dua dari tujuh pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Performa lambat ini secara langsung mencerminkan kesulitan mereka pada musim lalu.
Manchester United saat ini menempati peringkat ke-12 di klasemen Premier League dan tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhirnya. Kemunduran terbaru mereka terjadi pada Minggu, bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage, ketika Cunha menyelamatkan satu poin lewat gol penyeimbang krusial.
Terlepas dari tekanan yang kian besar terhadap Michael Carrick dan skuadnya, penyerang asal Brasil itu tetap percaya diri. Ia cepat menegaskan bahwa Manchester United menghadapi situasi yang bahkan lebih sulit musim lalu sebelum akhirnya finis di peringkat ketiga liga.
- Craig Mercer
Cunha menanggapi kegaduhan soal 'Championship'
Merefleksikan musim debutnya di Old Trafford, Cunha menegaskan bahwa tekanan dari luar jauh lebih keras tahun lalu. Penyerang asal Brasil itu menekankan bahwa skuad sudah membuktikan kemampuan mereka untuk bangkit dari kesulitan di awal.
"Musim lalu adalah musim pertama saya di sini, dan mungkin situasinya lebih gila daripada musim ini," jelas Cunha. "Ada banyak kegaduhan di sekitar kami, musim tanpa Liga Champions. Mungkin orang-orang mengatakan, 'Oh, United akan turun ke Championship' atau semacam itu."
Sang penyerang menyoroti daya juang yang dibutuhkan untuk membungkam para peragunya. "Namun pada akhirnya, kami finis di posisi ketiga, tahu? Saya merasa di dalam diri kami, kami masih punya banyak kepercayaan, kami tahu apa yang kami lakukan, semua keyakinan itu ada di dalam diri kami," tambahnya.
Menyambut jeda internasional
Setelah hasil imbang di London, United kini memasuki jeda internasional panjang selama tiga pekan. Meski skuad ingin segera menebus kesalahan mereka di lapangan, jeda kompetisi domestik ini bisa memberikan kesempatan untuk melakukan reset yang dibutuhkan bagi pasukan Carrick.
Cunha mengakui frustrasi pribadinya karena harus menunggu laga berikutnya, tetapi ia juga memahami manfaat jangka panjang dari jeda tersebut. "Saya sangat ingin memainkan pertandingan berikutnya," aku bintang berusia 27 tahun itu. "Tentu saja, ketika Anda tidak menang, Anda merasakan perasaan seperti ini, yaitu ingin memainkan pertandingan berikutnya untuk menang dan kembali merasa semuanya baik.
"Tapi ya, mungkin ini saatnya untuk tenang, menata ide dengan benar, lalu kembali lagi. Dan tentu saja itu bisa menjadi bulan yang besar."
- Getty Images Sport
Jadwal padat yang berat menanti pada Oktober
Saat kompetisi domestik kembali bergulir pada Oktober, Manchester United akan menghadapi rangkaian pertandingan krusial yang bisa menentukan arah musim mereka. Manchester United harus segera menemukan ritme permainan saat bersiap menjalani periode berat melawan Tottenham, Atletico Madrid, dan Como.
Melewati periode sulit ini akan menuntut peningkatan performa yang sangat besar. Carrick harus memanfaatkan jeda saat ini untuk membenahi kekurangan taktis dan membangun kembali kepercayaan diri, memastikan timnya bisa mengulangi kebangkitan dramatis musim lalu.
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