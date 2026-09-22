Manchester United menjalani awal yang mengecewakan pada musim ini, dengan hanya meraih kemenangan dalam dua dari tujuh pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Performa lambat ini secara langsung mencerminkan kesulitan mereka pada musim lalu.

Manchester United saat ini menempati peringkat ke-12 di klasemen Premier League dan tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhirnya. Kemunduran terbaru mereka terjadi pada Minggu, bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage, ketika Cunha menyelamatkan satu poin lewat gol penyeimbang krusial.

Terlepas dari tekanan yang kian besar terhadap Michael Carrick dan skuadnya, penyerang asal Brasil itu tetap percaya diri. Ia cepat menegaskan bahwa Manchester United menghadapi situasi yang bahkan lebih sulit musim lalu sebelum akhirnya finis di peringkat ketiga liga.



