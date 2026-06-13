Lebih dari sekadar turnamen... Piala Dunia 2026 akan menentukan masa depan tim nasional Arab Saudi

Kurang dari dua bulan menjelang dimulainya Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengejutkan semua pihak dengan keputusan memecat pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dan menunjuk pelatih asal Yunani, Georgios Donis, untuk memimpin tim nasional pada momen yang sangat sensitif.

Keputusan tersebut diambil setelah pemusatan latihan bulan Maret yang berantakan, di mana tim mengalami kekalahan telak 0-4 dari Mesir, sebelum kalah 1-2 dari Serbia. Hasil-hasil tersebut memicu kekhawatiran tentang kemampuan tim nasional untuk tampil memuaskan di Piala Dunia.

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Ini adalah risiko besar dalam segala hal, karena Donis tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun proyeknya atau menerapkan ide-idenya sepenuhnya, bahkan ia dituntut untuk meraih hasil instan di turnamen yang paling sulit.

Namun demikian, pelatih asal Yunani ini berhasil dalam waktu singkat mengembalikan sebagian kepercayaan para penggemar Saudi, setelah tim nasional tampil lebih baik dalam pertandingan persahabatan terakhir.