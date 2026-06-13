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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Lebih dari sekadar turnamen... Piala Dunia 2026 akan menentukan masa depan tim nasional Arab Saudi

FEATURES
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
G. Donis
Arab Saudi
Uruguay
AS
Yunani

Apa yang menanti Timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026?

Dalam kondisi normal, Piala Dunia dipandang sebagai ajang untuk mengukur kekuatan tim-tim nasional dan meraih prestasi, namun bagi tim nasional Arab Saudi, edisi 2026 tampaknya lebih penting daripada sekadar partisipasi baru di ajang sepak bola terbesar di dunia.

Timnas Saudi memasuki turnamen ini di tengah persimpangan jalan yang sesungguhnya, setelah beberapa bulan yang penuh gejolak yang diwarnai berbagai perubahan teknis dan manajerial, sehingga pertandingan-pertandingan Piala Dunia mendatang akan menjadi ujian menyeluruh yang mungkin akan menentukan bentuk timnas Saudi untuk tahun-tahun mendatang, baik dari segi staf teknis maupun proyek olahraga secara keseluruhan.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    Keputusan berani menjelang Piala Dunia

    Kurang dari dua bulan menjelang dimulainya Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengejutkan semua pihak dengan keputusan memecat pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dan menunjuk pelatih asal Yunani, Georgios Donis, untuk memimpin tim nasional pada momen yang sangat sensitif.

    Keputusan tersebut diambil setelah pemusatan latihan bulan Maret yang berantakan, di mana tim mengalami kekalahan telak 0-4 dari Mesir, sebelum kalah 1-2 dari Serbia. Hasil-hasil tersebut memicu kekhawatiran tentang kemampuan tim nasional untuk tampil memuaskan di Piala Dunia.

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    Ini adalah risiko besar dalam segala hal, karena Donis tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun proyeknya atau menerapkan ide-idenya sepenuhnya, bahkan ia dituntut untuk meraih hasil instan di turnamen yang paling sulit.

    Namun demikian, pelatih asal Yunani ini berhasil dalam waktu singkat mengembalikan sebagian kepercayaan para penggemar Saudi, setelah tim nasional tampil lebih baik dalam pertandingan persahabatan terakhir.

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  • Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis tidak hanya membela diri

    Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa Donis mengikuti Piala Dunia untuk mengejar prestasi pribadi atau memulai kariernya bersama timnas Saudi dengan gemilang, namun kenyataannya tampaknya lebih rumit dari itu.

    Pelatih asal Yunani ini tidak hanya mempertaruhkan masa depannya sendiri, tetapi juga keputusan yang diambil Federasi Sepak Bola Saudi untuk mengontraknya di masa sulit ini, sebuah keputusan yang menuai kritik luas sejak diumumkan.

    Jika tim nasional berhasil menampilkan performa yang baik atau meraih hasil positif, Donis akan mendapatkan kepercayaan dari kalangan olahraga, dan akan mendapat kesempatan nyata untuk melanjutkan proyeknya hingga Piala Asia dan seterusnya.

    Namun, jika hasilnya mengecewakan, pelatih tersebut mungkin akan menjadi korban pertama dari kegagalan tersebut, terutama karena penunjukannya pada dasarnya terkait dengan upaya untuk memberikan respons cepat dan menyelamatkan citra tim nasional sebelum terlambat.

  • Masa Depan Manajemen di Ujung Tanduk

    Masalahnya bukan hanya soal pelatih, tetapi juga melibatkan para pejabat Federasi Sepak Bola Arab Saudi sendiri, yang telah mempertaruhkan sebagian besar reputasi mereka dalam keputusan ini.

    Manajemen saat ini telah menerima banyak kritik dalam beberapa tahun terakhir akibat penurunan performa beberapa tim nasional, serta kegagalan dalam sejumlah urusan teknis yang memicu kontroversi di kalangan olahraga.

    Oleh karena itu, kesuksesan apa pun di Piala Dunia akan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan rencana masa depan dan bekerja dengan tenang dalam membangun tim nasional untuk periode mendatang.

    Namun sebaliknya, jika tampil buruk atau mengalami hasil yang mengecewakan, hal itu dapat membuka pintu bagi perubahan manajemen yang luas, terutama mengingat tingginya ekspektasi dan ambisi para penggemar Saudi.

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Piala Dunia yang akan menentukan segalanya

    Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa fase grup hanya akan terdiri dari tiga pertandingan melawan Uruguay, Spanyol, dan Cape Verde, namun kenyataannya menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam laga-laga tersebut dapat meninggalkan dampak yang bertahan selama bertahun-tahun.

    Timnas Saudi tidak hanya bermain untuk lolos ke babak berikutnya, tetapi juga untuk memperkuat identitas taktis baru, serta membuktikan bahwa perubahan-perubahan terbaru merupakan langkah ke arah yang benar.

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    Selain itu, turnamen ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi generasi pemain yang diharapkan memimpin tim nasional dalam beberapa tahun mendatang, serta mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan di level tertinggi.

    Antara masa depan Donis, kelanjutan para pejabat federasi, dan identitas tim nasional di tahun-tahun mendatang, turnamen ini tampak lebih dari sekadar partisipasi biasa di Piala Dunia.

    Oleh karena itu, setiap menit yang dilalui timnas Saudi di Amerika Serikat akan sarat makna yang melampaui batas hasil dan angka, karena apa yang terjadi di sana mungkin akan membentuk wajah timnas Saudi untuk waktu yang lama ke depan.

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