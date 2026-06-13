Lebih dari sekadar turnamen... Piala Dunia 2026 akan menentukan masa depan tim nasional Arab Saudi

Dalam kondisi normal, Piala Dunia dipandang sebagai ajang untuk mengukur kekuatan tim-tim nasional dan meraih prestasi, namun bagi tim nasional Arab Saudi, edisi 2026 tampaknya lebih penting daripada sekadar partisipasi baru di ajang sepak bola terbesar di dunia.
Timnas Saudi memasuki turnamen ini di tengah persimpangan jalan yang sesungguhnya, setelah beberapa bulan yang penuh gejolak yang diwarnai berbagai perubahan teknis dan manajerial, sehingga pertandingan-pertandingan Piala Dunia mendatang akan menjadi ujian menyeluruh yang mungkin akan menentukan bentuk timnas Saudi untuk tahun-tahun mendatang, baik dari segi staf teknis maupun proyek olahraga secara keseluruhan.