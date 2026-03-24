"Lebih dari ibu kandungku sendiri!" - Riccardo Calafiori mengungkapkan bahwa Gennaro Gattuso "terus-menerus" meneleponnya saat ia menceritakan tentang makan malam yang "luar biasa" bersama pelatih timnas Italia

Mantan manajer AC Milan dan Napoli, Gattuso, telah menghabiskan beberapa bulan terakhir berkeliling Eropa untuk menjaga hubungan pribadi dengan para pemainnya menjelang babak play-off kualifikasi Piala Dunia, sebuah tingkat dedikasi yang jelas-jelas mendapat sambutan hangat dari para pemainnya. Calafiori, yang baru-baru ini mengalami cedera saat membela Arsenal, mencatat bahwa sang manajer selalu ada untuknya selama masa pemulihannya.

Berbicara dari kompleks latihan Coverciano di Italia, Calafiori menjelaskan seberapa sering mereka berkomunikasi. "Selama beberapa bulan terakhir, saya lebih sering mendengar kabar darinya daripada dari ibu saya," kata Calafiori pada hari Selasa.

"Ketika saya absen atau jarang bermain, dia terus-menerus menelepon saya. Dan makan malam bersama dia sangat menyenangkan. Itu memberi kami kesempatan untuk berkumpul. Rasanya seperti makan malam bersama teman-teman."







