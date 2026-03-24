Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Lebih dari ibu kandungku sendiri!" - Riccardo Calafiori mengungkapkan bahwa Gennaro Gattuso "terus-menerus" meneleponnya saat ia menceritakan tentang makan malam yang "luar biasa" bersama pelatih timnas Italia
Gaya kepemimpinan Gattuso yang langsung turun tangan
Mantan manajer AC Milan dan Napoli, Gattuso, telah menghabiskan beberapa bulan terakhir berkeliling Eropa untuk menjaga hubungan pribadi dengan para pemainnya menjelang babak play-off kualifikasi Piala Dunia, sebuah tingkat dedikasi yang jelas-jelas mendapat sambutan hangat dari para pemainnya. Calafiori, yang baru-baru ini mengalami cedera saat membela Arsenal, mencatat bahwa sang manajer selalu ada untuknya selama masa pemulihannya.
Berbicara dari kompleks latihan Coverciano di Italia, Calafiori menjelaskan seberapa sering mereka berkomunikasi. "Selama beberapa bulan terakhir, saya lebih sering mendengar kabar darinya daripada dari ibu saya," kata Calafiori pada hari Selasa.
"Ketika saya absen atau jarang bermain, dia terus-menerus menelepon saya. Dan makan malam bersama dia sangat menyenangkan. Itu memberi kami kesempatan untuk berkumpul. Rasanya seperti makan malam bersama teman-teman."
- Getty
Makan malam yang dihadiri banyak selebriti di London
Sesi-sesi untuk mempererat hubungan ini tidak hanya melibatkan pelatih kepala. Gattuso didampingi oleh para tokoh ternama Italia selama kunjungannya, termasuk ketua delegasi tim nasional Gianluigi Buffon dan asisten pelatih Leonardo Bonucci. Ketiganya baru-baru ini bertemu dengan Calafiori di London, memberikan bek muda tersebut banyak pengalaman berharga yang dapat dijadikan acuan saat ia menjalani musim pertamanya di Liga Premier.
Suasana dalam pertemuan-pertemuan ini tampaknya lebih berfokus pada bimbingan daripada sekadar taktik. "Banyak anekdot sepak bola yang dibagikan, karena ketiganya memiliki banyak cerita seperti itu," ungkap Calafiori.
Berebut waktu bermain di Emirates
Situasi Calafiori di klub semakin rumit dalam beberapa pekan terakhir. Setelah awal yang gemilang bersama Arsenal pasca kepindahannya dari Bologna, cedera otot yang dialaminya pada akhir Desember membuatnya absen selama sebulan. Selama ia absen, Piero Hincapie muncul sebagai opsi andalan bagi Mikel Arteta, yang berarti pemain asal Italia itu tidak lagi dijamin menjadi starter bagi sang pemuncak klasemen Liga Premier.
Terlepas dari persaingan domestik, Calafiori tetap fokus pada gambaran yang lebih besar. Arsenal saat ini memimpin sembilan poin atas Manchester City dalam perebutan gelar juara, meskipun mereka baru-baru ini mengalami kemunduran dengan kekalahan di final Piala Liga Inggris.
Bagi sang bek, pemulihan kebugaran penuh menjadi prioritas saat ia mempersiapkan diri untuk tugas internasional. "Kami harus mempersiapkan diri seolah-olah ini adalah pertandingan biasa. Kami tahu betapa sensitifnya situasi ini," kata Calafiori.
- AFP
Impian lolos ke Piala Dunia
Tekanan yang dihadapi tim nasional Italia sangat besar. Setelah gagal lolos ke dua Piala Dunia terakhir akibat kekalahan mengejutkan di babak play-off melawan Swedia dan Makedonia Utara, negara ini sangat bertekad untuk mengamankan tempat di turnamen mendatang di Amerika Utara. Untuk mencapai hal itu, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan Irlandia Utara di Bergamo sebelum menghadapi Wales atau Bosnia-Herzegovina.