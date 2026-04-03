Lebih dari Alexander Isak? Harry Kane diberi tahu bahwa biaya transfer sebesar £500 juta akan ‘sepadan’ setelah mendapat pujian besar dari petinggi Bayern Munich

Juara Bundesliga, Bayern, telah mengikat pemain andalan bernomor punggung 9 mereka dengan kontrak hingga tahun 2027. Mereka telah menyaksikannya memecahkan berbagai rekor sambil mencetak 133 gol dalam 136 penampilan. Kane kini sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Tottenham dan Timnas Inggris.

Setelah mengakhiri kutukan trofi di Jerman, pemain berusia 32 tahun yang tak pernah padam ini sedang mengejar gelar-gelar besar lainnya bersama klub dan negaranya. Ia mengincar kejayaan Liga Champions pada 2026, menjelang kampanye Piala Dunia lainnya di musim panas.

Jika ia berhasil meraih salah satu, atau bahkan kedua gelar tersebut, maka klaim serius akan diajukan untuk pengakuan Ballon d’Or. Dengan statusnya di kancah sepak bola global, tak heran jika Bayern berusaha menegosiasikan kontrak baru.

Mereka tidak berniat menerima tawaran untuk Kane, namun presiden kehormatan Hoeness mengatakan kepada kicker—setelah melihat penyerang Swedia Isak menjadi pemain termahal di sepak bola Inggris saat pindah dari Newcastle ke Liverpool pada 2025: “Itu sedikit berisiko [menghabiskan €100 juta untuknya pada 2023]. Tapi dia bermain luar biasa bagi kami dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita mempertimbangkan rasio harga-kinerja, saya akan mengatakan €150 juta. Namun, kemudian Anda melihat bahwa Alexander Isak dari Liverpool berharga €150 juta (£131 juta/$173 juta). Jika dia bernilai €150 juta, maka Harry bernilai €250 juta (£218 juta/$289 juta).”