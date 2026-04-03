Getty
Diterjemahkan oleh
Lebih dari Alexander Isak? Harry Kane diberi tahu bahwa biaya transfer sebesar £500 juta akan ‘sepadan’ setelah mendapat pujian besar dari petinggi Bayern Munich
Kapan kontrak Kane di Bayern berakhir?
Juara Bundesliga, Bayern, telah mengikat pemain andalan bernomor punggung 9 mereka dengan kontrak hingga tahun 2027. Mereka telah menyaksikannya memecahkan berbagai rekor sambil mencetak 133 gol dalam 136 penampilan. Kane kini sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Tottenham dan Timnas Inggris.
Setelah mengakhiri kutukan trofi di Jerman, pemain berusia 32 tahun yang tak pernah padam ini sedang mengejar gelar-gelar besar lainnya bersama klub dan negaranya. Ia mengincar kejayaan Liga Champions pada 2026, menjelang kampanye Piala Dunia lainnya di musim panas.
Jika ia berhasil meraih salah satu, atau bahkan kedua gelar tersebut, maka klaim serius akan diajukan untuk pengakuan Ballon d’Or. Dengan statusnya di kancah sepak bola global, tak heran jika Bayern berusaha menegosiasikan kontrak baru.
Mereka tidak berniat menerima tawaran untuk Kane, namun presiden kehormatan Hoeness mengatakan kepada kicker—setelah melihat penyerang Swedia Isak menjadi pemain termahal di sepak bola Inggris saat pindah dari Newcastle ke Liverpool pada 2025: “Itu sedikit berisiko [menghabiskan €100 juta untuknya pada 2023]. Tapi dia bermain luar biasa bagi kami dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita mempertimbangkan rasio harga-kinerja, saya akan mengatakan €150 juta. Namun, kemudian Anda melihat bahwa Alexander Isak dari Liverpool berharga €150 juta (£131 juta/$173 juta). Jika dia bernilai €150 juta, maka Harry bernilai €250 juta (£218 juta/$289 juta).”
- Getty
Berapa nilai Kane di bursa transfer?
Angka-angka tersebut mungkin sedikit dilebih-lebihkan, tetapi tak dapat disangkal betapa berharganya Kane bagi tim mana pun—mengingat catatan gemilang yang terus ia raih. Mantan rekan setimnya di Spurs, Friedel, meyakini bahwa salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah ini bisa dianggap sebagai aset yang tak ternilai harganya.
Ditanya mengenai penilaian Hoeness dan apakah Kane layak dihargai lebih dari £200 juta, Friedel - yang berbicara melalui Gambling.com, yang merangkum kasino online teratas di Inggris - mengatakan kepada GOAL: “Ya, £300 juta, £400 juta, £500 juta! Saya akan mengatakan bahwa dia adalah pemain yang brilian, brilian, brilian. Namun yang lebih penting, seiring bertambahnya usia, dia adalah orang yang luar biasa.
“Tidak ada hal buruk yang bisa atau akan saya katakan tentang dia. Dan jika ada yang pernah melakukannya, maka saya akan menjadi salah satu yang pertama membelanya karena dia benar-benar brilian. Jika sebuah tim menginginkannya dan apa pun yang mereka mampu bayar, dia layak mendapatkannya. Begitulah cara saya memandang Harry Kane.”
Akankah Kane menandatangani kontrak baru di Allianz Arena?
Kembalinya Kane ke Liga Premier menjadi bahan spekulasi, di mana ia berpotensi mengejar rekor gol sepanjang masa milik Alan Shearer, sementara kabarnya ada minat dari tim-tim di Liga Pro Arab Saudi dan MLS.
Kane sendiri belum memberikan indikasi bahwa ia sedang mencari tantangan baru. Ia mengatakan pada November 2025: "Kepindahan ini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya menikmati setiap momennya. Mengalami liga baru, merasakan atmosfer tim seperti Bayern Munich, dan menikmati malam-malam Eropa, merasakan atmosfer liga Jerman, serta dikelilingi oleh budaya dan pemain yang berbeda—saya rasa ini adalah langkah besar dalam karier saya.”
Ia menambahkan mengenai kemungkinan memperpanjang masa baktinya bersama raksasa Bundesliga: “Saya cukup terbuka untuk bertahan lebih lama. Dengan kondisi kami saat ini dan cara kami bermain, saya merasa kami adalah salah satu tim terbaik di Eropa. Jadi, saya tidak melihat tim lain dan merasa ingin pindah ke sana untuk berkembang.
“Saya yakin akan ada beberapa pembicaraan dalam beberapa bulan ke depan mengenai masa depan dan apa yang ingin dilakukan Bayern. Namun, saya benar-benar bahagia di sini, dan saya tidak melihat ada yang akan berubah dalam waktu dekat.”
- Getty
Kabar terbaru soal cedera: Kane berlomba melawan waktu untuk pulih dan bisa menghadapi Real Madrid
Kane belakangan ini sedang mengalami cedera ringan, sehingga Thomas Tuchel memilih untuk tidak menurunkan bintang Inggris yang telah mencetak 78 gol itu dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang baru-baru ini — demi menghindari risiko yang tidak perlu terkait kebugarannya.
Dia dipastikan absen dalam laga melawan Freiburg pada Sabtu ini, saat Bayern kembali beraksi di kompetisi domestik, namun kemungkinan besar sudah siap untuk leg pertama laga perempat final Liga Champions yang sangat dinantikan melawan Real Madrid pada Selasa depan.