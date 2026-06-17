Lebih dari 100 juta euro untuk seorang pencetak gol! Real Madrid tampaknya berencana merekrut striker papan atas

Fakta menarik: Real Madrid pernah tertarik pada pemain Argentina berusia 28 tahun ini. Tepatnya pada tahun 2016, sebelum Martinez pindah dari klub legendaris Racing Club di negaranya ke Eropa.

"Benar bahwa saya menerima draf tawaran dari Real Madrid," kata Martinez kepada media Spanyol Marca saat itu. Penyerang tersebut awalnya direncanakan akan dipinjamkan selama satu tahun.

Namun, dalam kontrak Martinez di Racing terdapat klausul pelepasan yang “agak tinggi, yaitu delapan juta euro,” seperti yang ia jelaskan. “Jika mereka benar-benar menginginkan saya, mereka harus membayar jumlah tersebut, karena Racing tidak akan menerima tawaran yang lebih rendah.”