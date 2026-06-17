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Jochen Tittmar

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Lebih dari 100 juta euro untuk seorang pencetak gol! Real Madrid tampaknya berencana merekrut striker papan atas

LaLiga
Transfers
Real Madrid
Inter
L. Martinez

Real Madrid tampaknya telah menemukan target baru di Italia dalam upayanya mencari pemain baru. Menurut laporan Sport Bild, klub tersebut tertarik pada penyerang Lautaro Martinez dari Inter Milan.

Dengan demikian, untuk kapten juara Italia tersebut—yang masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga tahun 2029—harus dibayarkan biaya transfer lebih dari 100 juta euro.

  • Fakta menarik: Real Madrid pernah tertarik pada pemain Argentina berusia 28 tahun ini. Tepatnya pada tahun 2016, sebelum Martinez pindah dari klub legendaris Racing Club di negaranya ke Eropa. 

    "Benar bahwa saya menerima draf tawaran dari Real Madrid," kata Martinez kepada media Spanyol Marca saat itu. Penyerang tersebut awalnya direncanakan akan dipinjamkan selama satu tahun.

    Namun, dalam kontrak Martinez di Racing terdapat klausul pelepasan yang “agak tinggi, yaitu delapan juta euro,” seperti yang ia jelaskan. “Jika mereka benar-benar menginginkan saya, mereka harus membayar jumlah tersebut, karena Racing tidak akan menerima tawaran yang lebih rendah.”

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  • FBL-ITA-CUP-LAZIO-INTERAFP

    Martinez di Inter: 376 pertandingan resmi, 175 gol

    Pada akhirnya, Martinez masih bertahan di Argentina selama dua tahun sebelum bergabung dengan Inter pada 2018. Klub asal Milan itu saat itu membayar biaya transfer sebesar 25 juta euro untuk pemain yang kini telah mencatatkan 78 penampilan bersama tim nasional tersebut. Dalam 376 pertandingan resmi bersama Inter, Martinez sejauh ini telah mencetak 175 gol dan memberikan 56 assist. Ia merupakan kapten tim asal Milan tersebut dan telah berulang kali menegaskan bahwa ia merasa sangat nyaman bersama Nerazzurri.

    Martinez akan menjadi potongan puzzle lainnya dalam perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh Real Madrid, yang belum meraih gelar apa pun dalam dua tahun terakhir. Baru-baru ini, Real Madrid berhasil menyelesaikan transfer pemain timnas Spanyol, Marc Cucurella, dari Chelsea FC.


  • Real sudah menyelesaikan tiga transfer

    Cucurella, yang berasal dari akademi FC Barcelona—rival abadi Real Madrid—dibeli dengan biaya transfer hampir 60 juta euro dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2032.

    Baru musim panas lalu, Real mendatangkan bek kiri Alvaro Carreras dari Benfica dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro. Selain itu, Ferland Mendy juga masih menjadi salah satu pemain yang mengisi posisi tersebut dalam skuad Los Blancos. 

    Awalnya, Carreras berhasil mengungguli Mendy dalam perebutan posisi starter—juga karena pemain asal Prancis itu absen akibat cedera. Namun, pada fase krusial musim ini, mantan pelatih Alvaro Arbeloa secara mengejutkan lebih memilih Mendy dalam beberapa pertandingan, termasuk pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan FC Bayern München.

    Cucurella merupakan rekrutan ternama ketiga untuk tim asuhan pelatih kepala baru Jose Mourinho: Real sebelumnya telah mendatangkan Ibrahima Konate (Liverpool FC) dan Denzel Dumfries (Inter Milan).

  • Jose MourinhoGetty Images

    Apakah Real juga tertarik pada Silva dan Fernandez?

    Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa transfer Bernardo Silva, rekan senegara Mourinho asal Portugal, sudah memasuki tahap akhir.

    The Athletic juga melaporkan bahwa Mourinho menginginkan kedatangan juara dunia asal Argentina, Enzo Fernandez dari Chelsea FC, untuk memperkuat lini tengah Real Madrid yang sedang lesu. Awalnya, ada juga spekulasi mengenai dua gelandang kreatif PSG, João Neves dan Vitinha. Namun, keduanya dinyatakan tidak dapat dijual oleh klub mereka, dan agen mereka, Jorge Mendes—yang juga mewakili Mourinho dan Silva—menegaskan bahwa tidak ada peluang bagi keduanya untuk pindah pada musim depan.

  • Transfer-transfer termahal Real Madrid

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Jude BellinghamGelandangBorussia Dortmund2023127 juta euro
    Eden HazardGelandangFC Chelsea2019120,8 juta euro
    Gareth BalePenyerangTottenham Hotspur2013101 juta euro
    Cristiano RonaldoPenyerangManchester United200994 juta euro
    Aurelien TchouameniGelandangAS Monaco202280 juta euro
    Zinedine ZidaneGelandangJuventus200177,5 juta euro
    James RodriguezGelandangAS Monaco201475 juta euro
    KakaGelandangAC Milan200967 juta euro
    Luka JovicPenyerangEintracht Frankfurt201963 juta euro
    Dean HuijsenPertahananAFC Bournemouth202462,5 juta euro