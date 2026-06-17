Dengan demikian, untuk kapten juara Italia tersebut—yang masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga tahun 2029—harus dibayarkan biaya transfer lebih dari 100 juta euro.
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Lebih dari 100 juta euro untuk seorang pencetak gol! Real Madrid tampaknya berencana merekrut striker papan atas
Fakta menarik: Real Madrid pernah tertarik pada pemain Argentina berusia 28 tahun ini. Tepatnya pada tahun 2016, sebelum Martinez pindah dari klub legendaris Racing Club di negaranya ke Eropa.
"Benar bahwa saya menerima draf tawaran dari Real Madrid," kata Martinez kepada media Spanyol Marca saat itu. Penyerang tersebut awalnya direncanakan akan dipinjamkan selama satu tahun.
Namun, dalam kontrak Martinez di Racing terdapat klausul pelepasan yang “agak tinggi, yaitu delapan juta euro,” seperti yang ia jelaskan. “Jika mereka benar-benar menginginkan saya, mereka harus membayar jumlah tersebut, karena Racing tidak akan menerima tawaran yang lebih rendah.”
- AFP
Martinez di Inter: 376 pertandingan resmi, 175 gol
Pada akhirnya, Martinez masih bertahan di Argentina selama dua tahun sebelum bergabung dengan Inter pada 2018. Klub asal Milan itu saat itu membayar biaya transfer sebesar 25 juta euro untuk pemain yang kini telah mencatatkan 78 penampilan bersama tim nasional tersebut. Dalam 376 pertandingan resmi bersama Inter, Martinez sejauh ini telah mencetak 175 gol dan memberikan 56 assist. Ia merupakan kapten tim asal Milan tersebut dan telah berulang kali menegaskan bahwa ia merasa sangat nyaman bersama Nerazzurri.
Martinez akan menjadi potongan puzzle lainnya dalam perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh Real Madrid, yang belum meraih gelar apa pun dalam dua tahun terakhir. Baru-baru ini, Real Madrid berhasil menyelesaikan transfer pemain timnas Spanyol, Marc Cucurella, dari Chelsea FC.
Real sudah menyelesaikan tiga transfer
Cucurella, yang berasal dari akademi FC Barcelona—rival abadi Real Madrid—dibeli dengan biaya transfer hampir 60 juta euro dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2032.
Baru musim panas lalu, Real mendatangkan bek kiri Alvaro Carreras dari Benfica dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro. Selain itu, Ferland Mendy juga masih menjadi salah satu pemain yang mengisi posisi tersebut dalam skuad Los Blancos.
Awalnya, Carreras berhasil mengungguli Mendy dalam perebutan posisi starter—juga karena pemain asal Prancis itu absen akibat cedera. Namun, pada fase krusial musim ini, mantan pelatih Alvaro Arbeloa secara mengejutkan lebih memilih Mendy dalam beberapa pertandingan, termasuk pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan FC Bayern München.
Cucurella merupakan rekrutan ternama ketiga untuk tim asuhan pelatih kepala baru Jose Mourinho: Real sebelumnya telah mendatangkan Ibrahima Konate (Liverpool FC) dan Denzel Dumfries (Inter Milan).
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Apakah Real juga tertarik pada Silva dan Fernandez?
Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa transfer Bernardo Silva, rekan senegara Mourinho asal Portugal, sudah memasuki tahap akhir.
The Athletic juga melaporkan bahwa Mourinho menginginkan kedatangan juara dunia asal Argentina, Enzo Fernandez dari Chelsea FC, untuk memperkuat lini tengah Real Madrid yang sedang lesu. Awalnya, ada juga spekulasi mengenai dua gelandang kreatif PSG, João Neves dan Vitinha. Namun, keduanya dinyatakan tidak dapat dijual oleh klub mereka, dan agen mereka, Jorge Mendes—yang juga mewakili Mourinho dan Silva—menegaskan bahwa tidak ada peluang bagi keduanya untuk pindah pada musim depan.
Transfer-transfer termahal Real Madrid
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Jude Bellingham Gelandang Borussia Dortmund 2023 127 juta euro Eden Hazard Gelandang FC Chelsea 2019 120,8 juta euro Gareth Bale Penyerang Tottenham Hotspur 2013 101 juta euro Cristiano Ronaldo Penyerang Manchester United 2009 94 juta euro Aurelien Tchouameni Gelandang AS Monaco 2022 80 juta euro Zinedine Zidane Gelandang Juventus 2001 77,5 juta euro James Rodriguez Gelandang AS Monaco 2014 75 juta euro Kaka Gelandang AC Milan 2009 67 juta euro Luka Jovic Penyerang Eintracht Frankfurt 2019 63 juta euro Dean Huijsen Pertahanan AFC Bournemouth 2024 62,5 juta euro