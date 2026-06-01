Menurut majalah kicker, FCB di bawah pimpinan direktur olahraga Max Eberl harus meraup sekitar 40 juta euro dari penjualan Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, dan Joao Palhinha yang baru-baru ini dipinjamkan, agar dapat menginvestasikan lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkan bintang-bintang baru.
Lebih dari 100 juta euro untuk pemain baru? FC Bayern harus terlebih dahulu memenuhi empat syarat penting tersebut sebaik mungkin
Terutama mengingat kemungkinan penjualan Palhinha, sangat mungkin bagi keempat pemain tersebut untuk mencapai angka 40 juta euro dari pendapatan transfer. Gelandang asal Portugal itu dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada musim lalu, namun tidak lagi memiliki masa depan di FCB meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028.
Menurut kabar, Spurs sebenarnya ingin menggunakan opsi pembelian senilai 30 juta euro, namun Palhinha tampaknya memiliki rencana lain. Pemain berusia 30 tahun ini tampaknya tertarik untuk kembali ke Sporting Lisbon, tempat ia dulu berhasil masuk ke tim nasional Portugal. Pembicaraan dilaporkan berjalan menjanjikan, namun tampaknya peminjaman kembali—kali ini dengan kewajiban pembelian—menjadi topik pembicaraan. Bayern tentu lebih memilih penjualan pada musim panas ini, meskipun hal itu akan menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit daripada 51 juta euro yang mereka bayarkan sendiri kepada FC Fulham untuk Palhinha pada 2024. Pemain baru yang mahal ini tidak berhasil menembus skuad utama di Munich.
Menurut laporan media, Bayern membayangkan biaya transfer sebesar 10 hingga 15 juta euro untuk kiper Alexander Nübel. Kiper timnas ini meninggalkan VfB Stuttgart setelah masa pinjaman tiga tahun, karena klub asal Swabia tersebut tidak mampu secara finansial untuk mengikatnya secara permanen. Petinggi FCB telah beberapa kali menegaskan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Nübel tidak memiliki masa depan di klub juara Jerman tersebut meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029; musim depan, klub ini akan mengandalkan trio kiper Manuel Neuer, Jonas Urbig, dan Sven Ulreich.
Ke mana Nübel akan berlabuh selanjutnya masih belum jelas. Terutama Liga Premier Inggris yang disebut-sebut sebagai tujuan pemain berusia 29 tahun ini; Sport Bild baru-baru ini melaporkan adanya minat dari Manchester City. Menurut laporan yang sama, Juventus Turin, klub top Italia, juga dilaporkan telah menunjukkan ketertarikan pada Nübel - kedua klub tersebut tampaknya tidak akan mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan biaya transfer Bayern.
Berita penting: Apakah FC Bayern akan melepas Bryan Zaragoza dan Sacha Boey?
Bryan Zaragoza adalah pemain pinjaman berikutnya yang kini direncanakan untuk dijual. Situasi sang penyerang asal Spanyol, yang bergabung dari FC Granada pada 2024 namun hanya tampil dalam tujuh pertandingan resmi untuk klub Munich, mungkin akan jauh lebih rumit dibandingkan dengan kasus Palhinha dan Nübel.
Setelah dipinjamkan ke Celta Vigo pada paruh pertama musim lalu, Zaragoza memutuskan untuk pindah ke AS Roma pada jendela transfer musim dingin—sekali lagi dengan status pinjaman. Setelah awal yang menjanjikan, kehadiran Zaragoza di sana dengan cepat meredup; ia belum bermain sejak pertengahan Maret dan sudah terpinggirkan sepenuhnya bahkan sebelum mengalami masalah lututnya saat ini. Latar belakangnya: Roma segera menyadari bahwa mereka tidak ingin menggunakan opsi pembelian senilai 13 juta euro untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Oleh karena itu, Zaragoza terus-menerus duduk di bangku cadangan selama berminggu-minggu agar ia tidak mencapai jumlah menit bermain yang akan mengubah opsi pembelian menjadi kewajiban pembelian.
Untuk saat ini, Zaragoza pasti akan kembali ke FCB, di mana kontraknya masih berlaku hingga 2029. Belum ada rumor mengenai klub yang tertarik pada pemain Spanyol ini; jika Bayern ingin menjualnya segera, mereka mungkin harus menurunkan harga transfer secara signifikan.
Hal ini juga mungkin berlaku untuk Sacha Boey, yang juga akan dijual. Paling tidak ke Galatasaray, tempat ia dipinjamkan sejak awal Februari dan secara resmi masih hingga akhir Juni. Namun, masa peminjamannya ke juara Turki, tempat bek kanan ini pernah menorehkan nama di kancah internasional dan dinilai Bayern senilai 30 juta euro pada awal 2024, tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Boey tidak menjadi pemain inti di Galatasaray dan sering duduk di bangku cadangan.
Hal ini sejalan dengan fakta bahwa pihak Turki tampaknya tidak ingin menggunakan opsi pembelian Boey yang diperkirakan sebesar 15 juta euro. Kabar terbaru menyebutkan bahwa mereka lebih memilih mengisi posisi Boey di skuad dengan Zeki Celik, yang bisa didatangkan secara gratis setelah kontraknya di Roma berakhir. Boey kemudian akan kembali ke Säbener Straße seperti halnya Zaragoza, karena kontraknya masih berlaku hingga 2028. Selain Galatasaray, kemungkinan ada klub lain yang tertarik, terutama klub-klub Prancis yang di masa lalu sering dikaitkan dengan pemain berusia 25 tahun ini.
Apakah FC Bayern juga sedang mencari bek kiri baru?
Jika keempat pemain dari kuartet tersebut—mulai dari Palhinha hingga Boey—dapat dijual, hal itu tentu saja akan memperkuat ruang gerak Bayern di bursa transfer. Prioritas utama di sana adalah pemain serang yang serba bisa, yang dapat bermain di sayap kiri sekaligus menjadi cadangan bagi Harry Kane di posisi penyerang tengah. Menurut kicker, peran sebagai cadangan Kane adalah posisi yang lebih diutamakan oleh pihak Bayern dalam profil yang mereka cari.
Lagipula, Nicolas Jackson, satu-satunya opsi utama untuk posisi itu, akan meninggalkan Säbener Straße musim panas ini. Pemain asal Senegal itu, seperti yang sudah diketahui, akan kembali ke Chelsea FC setelah masa pinjamannya di FCB berakhir, di mana ia mungkin masih memiliki masa depan di bawah pelatih baru Xabi Alonso. Sudah jelas sejak berbulan-bulan lalu bahwa Bayern tidak akan menggunakan opsi pembelian untuk Jackson.
Untuk tiga posisi di belakang Kane, sudah ada lima opsi berkualitas tinggi yang tersedia, yaitu Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Lennart Karl. Selain itu, pelatih Vincent Kompany juga bisa membayangkan untuk memasukkan Arijon Ibrahimovic sebagai pemain keenam untuk ketiga posisi tersebut ke dalam skuadnya. Pemain berusia 20 tahun yang merupakan produk akademi FCB ini dipinjamkan ke 1. FC Heidenheim pada musim lalu dan tampil impresif di sana; secara kontrak, Ibrahimovic terikat dengan Bayern hingga 2027. Namun, kabarnya banyak klub yang tertarik pada pemain timnas U-21 Jerman ini, termasuk beberapa klub Bundesliga yang tampaknya tertarik pada Ibrahimovic.
Dengan Anthony Gordon, Bayern sebenarnya sudah memiliki pemain serang yang sangat cocok dengan profil fleksibel sebagai penyerang tengah / sayap kiri. Kabarnya, FCB sudah mencapai kesepakatan dengan Gordon, namun pemain timnas Inggris itu akhirnya memilih bergabung dengan FC Barcelona. Di antara nama-nama lain seperti Yan Diomande (RB Leipzig) dan Junior Kroupi (AFC Bournemouth), beberapa kandidat lain juga dikaitkan dengan Bayern. Namun, kedua pemain tersebut tampaknya hanya bisa didapatkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu lebih dari 100 juta euro (Diomande) dan sekitar 80 juta euro (Kroupi).
Jika demikian, dari dana transfer sekitar 100 juta euro yang direncanakan untuk musim panas ini, mungkin tidak akan tersisa cukup dana untuk merekrut bek kiri baru. Menurut kicker, selain mencari pemain serang yang diinginkan, FCB terutama menjajaki pasar untuk posisi bek kiri. Alphonso Davies, yang sebenarnya menjadi andalan di posisi tersebut, tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang tak terbantahkan. Kepercayaan terhadap kebugaran pemain Kanada itu dilaporkan tidak lagi terlalu besar akibat masalah cedera yang sering dialaminya sebagai akibat dari robekan ligamen silang yang dideritanya tahun lalu.
Sebagai alternatif, Bayern baru-baru ini dikaitkan dengan pemain Jerman yang tampil di Piala Dunia, Nathaniel Brown. Menurut Sport1, pihak FCB dilaporkan telah bertemu dengan perwakilan pemain berusia 22 tahun dari Eintracht Frankfurt tersebut, yang kabarnya meminta biaya transfer setidaknya 60 juta euro.
Brown sendiri belum banyak berkomentar mengenai rumor Bayern yang mengaitkannya: "Tentu saja saya juga membaca itu, tapi saya ingin fokus pada Piala Dunia sekarang. Apa yang terjadi setelahnya, saya akan lihat nanti. Tapi saat ini fokus saya sepenuhnya pada Piala Dunia," kata pemain timnas Jerman tersebut.
Transfer-transfer termahal FC Bayern
Pemain
Posisi
Didatangkan dari
Tahun
Biaya transfer
Harry Kane
Penyerang
Tottenham Hotspur
2023
95 juta euro
Lucas Hernandez
Pertahanan
Atletico Madrid
2019
80 juta euro
Luis Diaz
Serangan
FC Liverpool
2025
70 juta euro
Matthijs de Ligt
Pertahanan
Juventus
2022
67 juta euro
Michael Olise
Serangan
Crystal Palace
2024
53 juta euro