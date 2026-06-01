Lebih dari 100 juta euro untuk pemain baru? FC Bayern harus terlebih dahulu memenuhi empat syarat penting tersebut sebaik mungkin

Jika keempat pemain dari kuartet tersebut—mulai dari Palhinha hingga Boey—dapat dijual, hal itu tentu saja akan memperkuat ruang gerak Bayern di bursa transfer. Prioritas utama di sana adalah pemain serang yang serba bisa, yang dapat bermain di sayap kiri sekaligus menjadi cadangan bagi Harry Kane di posisi penyerang tengah. Menurut kicker, peran sebagai cadangan Kane adalah posisi yang lebih diutamakan oleh pihak Bayern dalam profil yang mereka cari.

Lagipula, Nicolas Jackson, satu-satunya opsi utama untuk posisi itu, akan meninggalkan Säbener Straße musim panas ini. Pemain asal Senegal itu, seperti yang sudah diketahui, akan kembali ke Chelsea FC setelah masa pinjamannya di FCB berakhir, di mana ia mungkin masih memiliki masa depan di bawah pelatih baru Xabi Alonso. Sudah jelas sejak berbulan-bulan lalu bahwa Bayern tidak akan menggunakan opsi pembelian untuk Jackson.

Untuk tiga posisi di belakang Kane, sudah ada lima opsi berkualitas tinggi yang tersedia, yaitu Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Lennart Karl. Selain itu, pelatih Vincent Kompany juga bisa membayangkan untuk memasukkan Arijon Ibrahimovic sebagai pemain keenam untuk ketiga posisi tersebut ke dalam skuadnya. Pemain berusia 20 tahun yang merupakan produk akademi FCB ini dipinjamkan ke 1. FC Heidenheim pada musim lalu dan tampil impresif di sana; secara kontrak, Ibrahimovic terikat dengan Bayern hingga 2027. Namun, kabarnya banyak klub yang tertarik pada pemain timnas U-21 Jerman ini, termasuk beberapa klub Bundesliga yang tampaknya tertarik pada Ibrahimovic.

Dengan Anthony Gordon, Bayern sebenarnya sudah memiliki pemain serang yang sangat cocok dengan profil fleksibel sebagai penyerang tengah / sayap kiri. Kabarnya, FCB sudah mencapai kesepakatan dengan Gordon, namun pemain timnas Inggris itu akhirnya memilih bergabung dengan FC Barcelona. Di antara nama-nama lain seperti Yan Diomande (RB Leipzig) dan Junior Kroupi (AFC Bournemouth), beberapa kandidat lain juga dikaitkan dengan Bayern. Namun, kedua pemain tersebut tampaknya hanya bisa didapatkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu lebih dari 100 juta euro (Diomande) dan sekitar 80 juta euro (Kroupi).

Jika demikian, dari dana transfer sekitar 100 juta euro yang direncanakan untuk musim panas ini, mungkin tidak akan tersisa cukup dana untuk merekrut bek kiri baru. Menurut kicker, selain mencari pemain serang yang diinginkan, FCB terutama menjajaki pasar untuk posisi bek kiri. Alphonso Davies, yang sebenarnya menjadi andalan di posisi tersebut, tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang tak terbantahkan. Kepercayaan terhadap kebugaran pemain Kanada itu dilaporkan tidak lagi terlalu besar akibat masalah cedera yang sering dialaminya sebagai akibat dari robekan ligamen silang yang dideritanya tahun lalu.

Sebagai alternatif, Bayern baru-baru ini dikaitkan dengan pemain Jerman yang tampil di Piala Dunia, Nathaniel Brown. Menurut Sport1, pihak FCB dilaporkan telah bertemu dengan perwakilan pemain berusia 22 tahun dari Eintracht Frankfurt tersebut, yang kabarnya meminta biaya transfer setidaknya 60 juta euro.

Brown sendiri belum banyak berkomentar mengenai rumor Bayern yang mengaitkannya: "Tentu saja saya juga membaca itu, tapi saya ingin fokus pada Piala Dunia sekarang. Apa yang terjadi setelahnya, saya akan lihat nanti. Tapi saat ini fokus saya sepenuhnya pada Piala Dunia," kata pemain timnas Jerman tersebut.