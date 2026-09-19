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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Lebih cepat daripada di Premier League!' - Harry Kane membuat pengakuan berani setelah memecahkan rekor gol Bundesliga

Bayern Munich
H. Kane
Bundesliga

Harry Kane mengungkapkan kebanggaan besar setelah menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol Bundesliga dalam kemenangan 7-0 Bayern Munich atas Union Berlin. Kapten Inggris itu bereaksi setelah memecahkan rekor tersebut hanya dalam 98 penampilan, sambil memuji penampilan komplet timnya.

  • Kane ungkapkan kebanggaannya setelah memecahkan rekor bersejarah

    Striker Bayern Munich Harry Kane mengungkapkan kegembiraannya setelah menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencapai 100 gol Bundesliga. Pemain berusia 33 tahun itu menorehkan pencapaian tersebut dalam penampilan liga ke-98 saat Bayern menghancurkan Union Berlin 7-0.

    Kane mencetak dua gol dalam kemenangan telak itu, sehingga total golnya di kasta tertinggi Jerman menjadi 101.

    Berbicara setelah pertandingan, penyerang itu merefleksikan keberhasilannya mengulang ketajaman mencetak gol di luar Premier League sambil berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya.

    "Sangat bangga, sejujurnya, bisa mencapai 100 gol di Bundesliga," kata Kane kepada para wartawan. "Jelas, saya pernah melakukannya di Premier League, jadi sekarang bisa meraihnya di liga yang berbeda adalah sesuatu yang benar-benar saya banggakan. Yang bisa saya katakan hanyalah terima kasih sebesar-besarnya kepada tim."

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  • imago-sport-1083463827.jpgKirchner-Media

    Striker memuji penampilan komplet jelang jeda internasional

    Selain pencapaian individunya, Kane menyoroti pentingnya menampilkan performa tim yang dominan sebelum memasuki jeda internasional. Sang penyerang mencatat bahwa meski Bayern memenangi pertandingan, mereka belum menampilkan permainan yang sesuai dengan standar musim lalu.

    Ia memuji fokus skuad karena mampu menjaga intensitas maksimal dari awal hingga akhir saat menghadapi Union Berlin.

    "Saya pikir kami sudah menunggu pertandingan seperti ini pada musim ini," kata Kane. "Kami memenangi pertandingan dan bermain bagus, tetapi mungkin belum berada di level musim lalu. Jadi menyenangkan bisa menunjukkan performa seperti ini sebelum jeda internasional. Kami tidak ingin terpeleset hari ini sebelum jeda tiga pekan. Performa kami berada di level tertinggi dari awal hingga akhir. Sekarang kami bisa menikmatinya."


  • Efisiensi bersejarah pecahkan rekor Dieter Muller

    Pencapaian bersejarah Kane memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Dieter Muller, yang membutuhkan 129 pertandingan untuk mencetak 100 gol bagi Cologne. Kapten Inggris itu mencapai angka 100 dalam 31 laga lebih sedikit, setara dengan hampir satu musim penuh pertandingan Bundesliga.

    Sejak tiba di Jerman pada 2023, Kane mencatat rata-rata satu gol setiap 78,3 menit di Bundesliga.

    Rasio gol itu melampaui para penyerang ikonis seperti Erling Haaland, Robert Lewandowski, dan Gerd Muller.

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  • imago-sport-1083462482.jpgMatthias Koch

    Momentum menuju target dua abad kian menguat

    Dwigol ke gawang Union Berlin membuat total rekor Kane bersama Bayern menjadi 152 gol dalam 154 penampilan di semua kompetisi. Setelah mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan musim lalu, penyerang itu mempertahankan laju mencetak gol yang luar biasa.

    Kane kini memasuki jeda internasional selama tiga pekan dalam performa sensasional, baik untuk klub maupun negara.

    Penyerang Bayern itu akan berupaya mempertahankan laju bersejarahnya saat kompetisi domestik kembali bergulir.