'Lebih cepat daripada di Premier League!' - Harry Kane membuat pengakuan berani setelah memecahkan rekor gol Bundesliga

Striker Bayern Munich Harry Kane mengungkapkan kegembiraannya setelah menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencapai 100 gol Bundesliga. Pemain berusia 33 tahun itu menorehkan pencapaian tersebut dalam penampilan liga ke-98 saat Bayern menghancurkan Union Berlin 7-0.

Kane mencetak dua gol dalam kemenangan telak itu, sehingga total golnya di kasta tertinggi Jerman menjadi 101.

Berbicara setelah pertandingan, penyerang itu merefleksikan keberhasilannya mengulang ketajaman mencetak gol di luar Premier League sambil berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya.

"Sangat bangga, sejujurnya, bisa mencapai 100 gol di Bundesliga," kata Kane kepada para wartawan. "Jelas, saya pernah melakukannya di Premier League, jadi sekarang bisa meraihnya di liga yang berbeda adalah sesuatu yang benar-benar saya banggakan. Yang bisa saya katakan hanyalah terima kasih sebesar-besarnya kepada tim."