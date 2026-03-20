Nottingham Forest 2025-26 Morgan Gibbs-White City Ground Vitor Pereira
Lebih besar dari Spurs! Nottingham Forest menerima pesan tentang "pertandingan terpenting dalam sejarah klub" dari mantan pemain favorit suporter, saat The Reds kembali menghadirkan drama tahunan

Pertandingan Nottingham Forest melawan Tottenham pada hari Minggu diprediksi akan berlangsung epik, namun Mark Crossley menjelaskan kepada GOAL mengapa empat laga kandang setelahnya akan menjadi “pertandingan terpenting dalam sejarah klub”. The Reds kembali menghadirkan drama tahunan mereka, setelah terjerat dalam pertarungan degradasi lainnya, dengan nasib kelangsungan mereka di Liga Premier masih belum pasti.

  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebrationGetty

    Berjuang sampai akhir: Forest berjuang keras untuk bertahan di Liga Premier

    Setelah memastikan promosi kembali ke kasta tertinggi pada tahun 2022, Forest nyaris saja berhasil bertahan selama dua musim pertama mereka di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Musim lalu, mereka bahkan berhasil melesat secara mengejutkan ke zona kualifikasi Eropa.

    Pada musim 2025-26, mereka kembali terancam degradasi ke divisi bawah, dengan hanya tersisa delapan pertandingan yang dapat menentukan nasib mereka untuk bertahan di liga. Pertandingan pertama dari rangkaian tersebut akan membawa tim asuhan Vitor Pereira ke London Utara, setelah kemenangan di babak 16 besar Liga Europa atas Midtjylland yang ditentukan melalui adu penalti.

    Kemenangan atas Spurs bisa sangat membantu Forest untuk tetap bertahan di Liga Premier, tetapi nasib mereka pada akhirnya mungkin bergantung pada bagaimana mereka tampil dalam pertandingan di City Ground melawan Aston Villa, Burnley, Newcastle, dan Bournemouth - dengan atmosfer menakutkan yang legendaris yang perlu diciptakan.

  • Kenyamanan kandang: Performa di City Ground akan menjadi kunci bagi Forest

    Crossley mengakui hal itu, dengan kiper legendaris Forest tersebut—saat berbincang dengan GOAL sambil menyusun skuad Bally Bet All-Stars—mengatakan tentang pentingnya menikmati kenyamanan bermain di kandang: “Saya sudah menonton cukup banyak pertandingan. Semangat dari musim pertama saat kami kembali ke Liga Premier dan selamat dengan susah payah. Dan semangat itu, tidak hanya di City Ground, tapi di kota itu sendiri sungguh luar biasa. Anda bisa merasakannya saat melintasi Trent Bridge dan kami kembali ke Premier League serta selamat. Lalu kami melakukannya lagi tahun berikutnya. Dan musim lalu, saya rasa tak ada yang mengira kami bisa tampil sebaik itu. Saya atribusikan hal itu pada awal musim yang hebat. Kami mengalahkan Liverpool 1-0 di Anfield dan itu memicu laju musim. 

    “Sekarang, di awal musim, kami belum bisa menemukan ritme. Dan Anda bisa menggunakan kompetisi Eropa sebagai alasan. Saya tidak percaya itu sama sekali. Saya tidak percaya ada terlalu banyak pertandingan. Tapi kami mungkin butuh skuad yang lebih besar. Dan kami tampil sangat baik di Eropa. Tapi sepertinya... Apakah kami sedikit lelah? 

    “Kami tahu bagaimana suporter di City Ground. Saya pikir mereka menyadari sekarang bahwa mereka lebih dibutuhkan daripada siapa pun. Dan empat pertandingan kandang terakhir ini mungkin adalah empat pertandingan kandang terpenting dalam sejarah klub. Karena ada begitu banyak uang di Premier League saat ini. 

    “Jadi saya yakin para penggemar akan mendukung tim. Dan saya pikir tim ini memiliki kualitas yang lebih dari cukup untuk bertahan di Premier League. Saya benar-benar yakin. Tapi saya tidak sabar menanti pertandingan ini. Pertandingan melawan Spurs, saya tidak sabar menantikannya. Jujur, saya benar-benar tidak sabar. Tapi empat pertandingan kandang itulah yang... Kami pasti harus memenangkan dua di antaranya.”

  • Apa saja kualitas yang dicari Crossley dalam sebuah tim?

    Crossley bersiap untuk kembali memasuki atmosfer panas City Ground sebagai pelatih, setelah sebelumnya bekerja di bawah asuhan Brian Clough yang penuh teka-teki, dan kini sedang sibuk menyusun skuad Bally Bet All-Stars Vets yang akan berhadapan dengan tim legenda Forest pada bulan Mei.

    Mantan pemain internasional Wales ini tahu persis apa yang dia inginkan dalam menyusun tim pemenang, dan mengatakan tentang kualitas yang harus dimiliki timnya: “Ya, Anda harus memiliki kiper yang stabil. Tidak ada yang terlalu flamboyan. Saya telah membuat beberapa catatan tentang tim saya, apa yang saya harapkan dari mereka. Saya akan memiliki empat pemain belakang dengan dasar-dasar yang kuat, bertahan dengan baik. Kami tidak akan bermain dari belakang karena saya tidak akan bisa mempercayai mereka! 

    “Jadi kami akan menyerang. Kita akan punya penyerang tengah yang kuat, penyerang tengah yang besar dan kuat, penyerang tengah gaya lama. Itulah yang saya cari, untuk menguasai bola. Dan saya ingin gelandang yang bisa menciptakan peluang. Seorang striker yang bisa menahan bola, bagus di kotak penalti. Dan saya juga ingin seorang eksekutor tendangan bebas yang spesialis. Saya akan mencari seseorang yang ahli dalam situasi bola mati. Sangat dasar.”

  • Forest punya kebiasaan bikin orang tegang

    Forest sebaiknya tetap bermain sederhana saat mereka memasuki fase krusial dari musim yang penuh tantangan ini; kini bukanlah saatnya untuk bereksperimen atau bermain terlalu kreatif—karena yang terpenting hanyalah poin-poin berharga.

    Hidup jarang membosankan bagi The Reds - sepertinya selalu ada sesuatu yang membuat saraf tegang sepanjang musim - dengan Crossley mengatakan tentang kecenderungan aktivitas all-or-nothing di Trentside: “Ada satu hal yang pasti, kita tahu bagaimana rasanya berada di ujung kursi sepanjang musim, bukan? 

    “Tapi saya terus menekankan pentingnya bertahan di Premier League karena jelas, kami punya rencana untuk stadion, pengembangan baru, dan penonton yang lebih banyak. Dan kota ini sendiri, ini adalah kota olahraga yang hebat. Dan kota ini tidak ingin tim berada di Championship lagi. Kami harus berada di Premier League. 

    “Saya yakin kita akan berada di Liga Premier musim depan. Saya hanya gugup, sama seperti semua orang. Jadi kita akan mendukung tim dan kita semua akan melakukan bagian kita untuk mencoba membantu di mana pun itu. Dan saat musim berakhir, semoga saja, kita akan fokus pada musim depan di Liga Premier secepatnya.”

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    Cara mendaftar untuk bergabung dengan tim Bally Bet All-Stars

    Mitra sponsor di bagian depan jersey Nottingham Forest, Bally Bet, memiliki misi untuk memberikan pengakuan yang layak kepada para pemain akar rumput yang telah lama berkontribusi. Legenda Forest, Mark Crossley, ditugaskan untuk menyusun skuad All-Stars Vets pertama sepanjang sejarah, yang terdiri dari tokoh-tokoh sejati dalam dunia sepak bola sebagai bentuk perayaan atas segala hal yang membuat sepak bola akar rumput begitu istimewa. Crossley akan didukung oleh wajah-wajah terkenal Forest lainnya saat ia menyusun Bally Bet All-Stars.

    Tim All-Stars ini kemudian akan mendapatkan perlakuan layaknya tim Premier League, berpindah dari lapangan rekreasi ke City Ground, saat mereka bertanding melawan tim legenda Nottingham Forest yang dipilih secara khusus pada akhir Mei. Pikir Anda punya apa yang dibutuhkan? Jika Anda berusia 30 tahun ke atas dan siap menghadapi para legenda, daftarkan minat Anda sekarang dengan mengikuti tautan ini dan jadilah bagian dari acara ini.

