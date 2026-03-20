Lebih besar dari Spurs! Nottingham Forest menerima pesan tentang "pertandingan terpenting dalam sejarah klub" dari mantan pemain favorit suporter, saat The Reds kembali menghadirkan drama tahunan

Setelah memastikan promosi kembali ke kasta tertinggi pada tahun 2022, Forest nyaris saja berhasil bertahan selama dua musim pertama mereka di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Musim lalu, mereka bahkan berhasil melesat secara mengejutkan ke zona kualifikasi Eropa.
Pada musim 2025-26, mereka kembali terancam degradasi ke divisi bawah, dengan hanya tersisa delapan pertandingan yang dapat menentukan nasib mereka untuk bertahan di liga. Pertandingan pertama dari rangkaian tersebut akan membawa tim asuhan Vitor Pereira ke London Utara, setelah kemenangan di babak 16 besar Liga Europa atas Midtjylland yang ditentukan melalui adu penalti.
Kemenangan atas Spurs bisa sangat membantu Forest untuk tetap bertahan di Liga Premier, tetapi nasib mereka pada akhirnya mungkin bergantung pada bagaimana mereka tampil dalam pertandingan di City Ground melawan Aston Villa, Burnley, Newcastle, dan Bournemouth - dengan atmosfer menakutkan yang legendaris yang perlu diciptakan.