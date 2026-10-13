Anderson, yang didatangkan pada musim panas dengan nilai transfer £116 juta ($154 juta) dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan di Merseyside, menegaskan bahwa skuadnya menjadikan kritik luas sebagai motivasi.

“Kami semua sangat kompak, lebih kompak daripada sebelumnya, dan saya rasa kami harus seperti itu,” jelas Anderson setelah peluit akhir. “Kami harus tetap bersatu. Saya rasa situasi ini benar-benar menyatukan kami. Ketika semua orang menentang kami, itu memberi kami tekad untuk datang ke sini dan mengalahkan mereka, dan itulah yang kami lakukan.”

Menanggapi atmosfer yang tidak bersahabat dan penerapan taktik Manchester City, pemain timnas Inggris itu menambahkan: “[Pada] babak kedua kami menunjukkan kualitas yang jauh lebih baik [dibandingkan] pada babak pertama. Suasananya sangat bising pada babak pertama, tetapi kami benar-benar berhasil membuat mereka terdiam pada babak kedua, menjalankan rencana dengan lebih baik, dan mencetak tiga gol yang sangat bagus.”



