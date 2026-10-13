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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Lebih bersatu dari sebelumnya!” Elliot Anderson menyebut dakwaan terkait keuangan dan ejekan “tukang curang” telah membangkitkan semangat para pemain Manchester City saat mengalahkan Liverpool

E. Anderson
Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Premier League

Gelandang Manchester City Elliot Anderson mengungkapkan bahwa sorotan tajam dan putusan bersalah terkait keuangan yang baru-baru ini dijatuhkan kepada klub justru mempererat ikatan di dalam skuad tim utama. Pemain yang direkrut pada musim panas itu yakin atmosfer tidak bersahabat yang kini dihadapi klub raksasa Etihad tersebut hanya memberi mereka motivasi tambahan untuk meraih kesuksesan.

  • Manchester City bungkam penonton Anfield usai putusan terkait keuangan

    Sebuah komisi independen baru-baru ini menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran keuangan, setelah memutuskan bahwa klub tersebut menggunakan kontrak yang mengandung unsur penipuan untuk memasukkan pendapatan yang digelembungkan sebesar £830 juta ($1 miliar) selama sembilan tahun. Meski klub yang bermarkas di Etihad itu telah mengajukan banding atas putusan tersebut, mereka langsung mendapat kecaman saat bertandang ke Anfield. Suporter tuan rumah lantang mencap mereka sebagai "tukang curang".

    Meski mendapat sambutan keras dan menghadapi tekanan intens dari Liverpool, anak asuh Enzo Maresca tetap bertahan kokoh sepanjang satu jam pertama. Situasi pertandingan kemudian berubah drastis setelah Ryan Gravenberch mendapat kartu merah. City segera memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki masing-masing mencetak gol dalam rentang 13 menit untuk memastikan kemenangan 3-0.


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Anderson ungkap mentalitas baru dalam menghadapi tekanan

    Anderson, yang didatangkan pada musim panas dengan nilai transfer £116 juta ($154 juta) dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan di Merseyside, menegaskan bahwa skuadnya menjadikan kritik luas sebagai motivasi.

    “Kami semua sangat kompak, lebih kompak daripada sebelumnya, dan saya rasa kami harus seperti itu,” jelas Anderson setelah peluit akhir. “Kami harus tetap bersatu. Saya rasa situasi ini benar-benar menyatukan kami. Ketika semua orang menentang kami, itu memberi kami tekad untuk datang ke sini dan mengalahkan mereka, dan itulah yang kami lakukan.”

    Menanggapi atmosfer yang tidak bersahabat dan penerapan taktik Manchester City, pemain timnas Inggris itu menambahkan: “[Pada] babak kedua kami menunjukkan kualitas yang jauh lebih baik [dibandingkan] pada babak pertama. Suasananya sangat bising pada babak pertama, tetapi kami benar-benar berhasil membuat mereka terdiam pada babak kedua, menjalankan rencana dengan lebih baik, dan mencetak tiga gol yang sangat bagus.”


  • Awal sempurna berlanjut di bawah asuhan Maresca

    Kemenangan telak atas Liverpool memperpanjang awal sempurna City di Premier League. Tim asuhan Maresca kini mencatat enam kemenangan beruntun, mempertahankan rekor kemenangan 100 persen dan keunggulan tiga poin di puncak klasemen.

    Anderson juga membangun rekor pribadi yang mengesankan di Anfield. Setelah sebelumnya memenangi dua pertandingan beruntun di sana saat membela Nottingham Forest, hasil terbaru ini menjadi kemenangan tandang ketiganya secara beruntun di markas Liverpool.

    “Saya sangat menikmati atmosfer di sini. Saya juga senang menang di sini. Ini tempat yang membawa keberuntungan untuk bermain,” ujarnya. “Kami punya pemain-pemain luar biasa dan pelatih yang luar biasa, jadi kami hanya akan semakin baik. Saya menantikan itu.”


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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Perburuan gelar berlanjut di tengah kegaduhan

    Di tengah pemberitaan yang didominasi putusan terkait keuangan, Manchester City harus bersiap menghadapi sambutan yang sama sengitnya di berbagai penjuru negeri sembari berupaya mempertahankan peluang meraih gelar domestik. Kemampuan mereka mengabaikan kegaduhan dan melumat rival papan atas seperti Liverpool tanpa ampun menjadi peringatan jelas bagi tim-tim lain di liga. Maresca akan menuntut mentalitas yang sama dalam menghadapi tekanan dari segala arah agar mereka dapat melanjutkan performa dominan pada awal musim.

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