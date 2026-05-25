Lebih berbakat secara alami daripada Lionel Messi? Seperti apa rasanya bekerja sama dengan ‘seniman’ Ronaldinho dan skuad ‘Galacticos’ AC Milan yang mencakup Andrea Pirlo, David Beckham, dan Kaká
Pemenang Ballon d'Or kini menjadi bintang dalam film dokumenter Netflix
Pemenang Ballon d’Or dan dua kali Pemain Terbaik Dunia FIFA ini bergabung dengan San Siro pada tahun 2008 setelah mengakhiri masa lima tahun yang tak terlupakan bersama Barcelona. Ronaldinho meninggalkan Camp Nou setelah menyaksikan kemunculan Lionel Messi di level senior.
Kemampuan kreatifnya kembali bersinar di Italia, dengan gelar Serie A yang ditambahkan ke daftar prestasinya yang mencakup kesuksesan di La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia - sementara kejayaan di Copa Libertadores dinikmatinya saat kembali ke tanah airnya bersama Atletico Mineiro.
Karier dan kehidupan Ronaldinho yang luar biasa kini menjadi subjek serial dokumenter Netflix. Produksi tersebut menceritakan kisah bagaimana ia mencapai puncak kariernya, sambil selalu berusaha bermain dengan senyuman di wajahnya.
Apakah Ronaldinho lebih berbakat secara alami daripada Messi?
Mantan bek Arsenal, Senderos, termasuk di antara mereka yang beruntung pernah berbagi ruang ganti dan lapangan dengan Ronaldinho — menyaksikan dari dekat seperti apa sosok pemain dan karakternya.
Ketika ditanya seperti apa pengalaman itu, dan apakah pemenang Piala Dunia 2002 itu memiliki kemampuan teknis yang lebih baik daripada Messi, Senderos - berbicara dalam wawancara bersama Spreadex Sports - mengatakan kepada GOAL: “Sulit untuk membandingkannya dengan Messi atau siapa pun. Dia jelas salah satu yang paling, jika bukan yang paling, berbakat yang pernah saya lihat dalam karier sepak bola saya, baik sebagai rekan setim maupun lawan.
“Apa yang dia lakukan setiap hari dalam latihan benar-benar luar biasa. Menyenangkan sekali menontonnya, dan ada beberapa pemain seperti itu di tim itu. Saya bisa katakan [Andrea] Pirlo juga luar biasa. Dia bisa menempatkan bola di mana pun dia mau, tapi Ronaldinho benar-benar seorang seniman. Betapa menyenangkannya, betapa nikmatnya menonton dia bermain.”
"Galacticos" Milan: Bermain bersama Kaká, Shevchenko, dan kawan-kawan
Selain Ronaldinho, Pirlo, dan Beckham, Senderos juga berkesempatan bekerja sama dengan Paolo Maldini, Kaká, Alessandro Nesta, Andriy Shevchenko, dan Filippo Inzaghi. Ketika ditanya bahwa sesi latihan di Milan pasti sangat luar biasa, bek asal Swiss itu menambahkan: “Ya, itu sungguh luar biasa.
“Carlo Ancelotti adalah manajer hebat dan dia mampu memaksimalkan potensi para pemain ini, yang memiliki kepribadian kuat, serta membuat mereka bermain bersama dan bersatu padu. Inilah yang benar-benar membuat tim itu istimewa.
“Saya ingat saat tiba di hari pertama, beberapa pemain sedang pergi. Salah satunya ke Lazio, [Cristian] Brocchi, dan [Massimo] Oddo ke Bayern Munich. Saya ingat pada hari itu, orang-orang menangis karena mereka kehilangan bagian dari keluarga mereka. Kehilangan dua pemain yang telah menjadi bagian dari kelompok ini.
“Kedua orang ini pergi dan hal itu benar-benar mengejutkan saya. Saya berpikir, mereka tidak pergi ke klub kecil. Mereka pergi untuk melanjutkan karier mereka. Tim benar-benar kehilangan bagian dari keluarga mereka dan mereka benar-benar membuat saya merasa diterima di skuad dan di dalam kelompok ini. Saya benar-benar merasa terikat dengan semua orang karena rasanya seperti keluarga.”
Ronaldinho menempati posisi di antara para legenda sepak bola sepanjang masa
Ronaldinho, yang muncul di panggung sepak bola Eropa bersama Paris Saint-Germain, menghabiskan tiga tahun bersama Milan sebelum kembali ke akar-akarnya di Amerika Selatan. Ia gantung sepatu pada tahun 2015, namun tetap sering tampil dalam pertandingan legenda di seluruh dunia.
Ia dianggap menempati posisi di antara para legenda sepanjang masa—menempatkannya dalam kategori yang sama dengan Messi dan Cristiano Ronaldo—di tengah dunia sepak bola yang sangat membutuhkan pemain-pemain seperti dirinya yang mampu membuat para penggemar berdiri dari tempat duduknya dan memukau penonton dengan momen-momen brilian yang menakjubkan.