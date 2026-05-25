Lebih berbakat secara alami daripada Lionel Messi? Seperti apa rasanya bekerja sama dengan ‘seniman’ Ronaldinho dan skuad ‘Galacticos’ AC Milan yang mencakup Andrea Pirlo, David Beckham, dan Kaká

Selain Ronaldinho, Pirlo, dan Beckham, Senderos juga berkesempatan bekerja sama dengan Paolo Maldini, Kaká, Alessandro Nesta, Andriy Shevchenko, dan Filippo Inzaghi. Ketika ditanya bahwa sesi latihan di Milan pasti sangat luar biasa, bek asal Swiss itu menambahkan: “Ya, itu sungguh luar biasa.

“Carlo Ancelotti adalah manajer hebat dan dia mampu memaksimalkan potensi para pemain ini, yang memiliki kepribadian kuat, serta membuat mereka bermain bersama dan bersatu padu. Inilah yang benar-benar membuat tim itu istimewa.

“Saya ingat saat tiba di hari pertama, beberapa pemain sedang pergi. Salah satunya ke Lazio, [Cristian] Brocchi, dan [Massimo] Oddo ke Bayern Munich. Saya ingat pada hari itu, orang-orang menangis karena mereka kehilangan bagian dari keluarga mereka. Kehilangan dua pemain yang telah menjadi bagian dari kelompok ini.

“Kedua orang ini pergi dan hal itu benar-benar mengejutkan saya. Saya berpikir, mereka tidak pergi ke klub kecil. Mereka pergi untuk melanjutkan karier mereka. Tim benar-benar kehilangan bagian dari keluarga mereka dan mereka benar-benar membuat saya merasa diterima di skuad dan di dalam kelompok ini. Saya benar-benar merasa terikat dengan semua orang karena rasanya seperti keluarga.”