Data tersebut menunjukkan bahwa Heidenheim adalah lawan yang paling sering mencetak gol di Allianz Arena. Dalam tiga pertandingan resmi yang telah dilakoni di kandang FC Bayern, FCH berhasil mencetak rata-rata 2,67 gol per pertandingan.
Lebih berbahaya daripada Real Madrid dan PSG! Fakta unik ini memberi semangat bagi 1. FC Heidenheim menjelang laga melawan Bayern München
Tidak ada tim lain yang rata-rata mencetak gol lebih sering di Allianz Arena. Di bawah Heidenheim ada Real Madrid dengan rata-rata tepat dua gol per pertandingan di Munich, diikuti oleh Inter Milan dan lawan Bayern di semifinal Liga Champions, Paris Saint-Germain, yang masing-masing mencetak rata-rata 1,5 gol.
Pada Sabtu sore, FCH akan bertandang ke Munich pada pekan ke-32 Bundesliga dan berharap bisa meraih poin dalam perjuangan menghindari degradasi. Pertandingan resmi pertama Heidenheim di kandang Bayern terjadi pada 3 April 2019, saat tim yang saat itu masih bermain di divisi kedua itu kalah 4-5 di perempat final Piala DFB.
Pada November 2023, Heidenheim bertandang ke München untuk pertama kalinya di Bundesliga dan kalah 2-4. Lebih dari setahun kemudian, pada Desember 2024, tim asuhan pelatih Frank Schmidt kembali kalah 2-4 dalam penampilan ketiganya di Allianz Arena.
Heidenheim mengejutkan FC Bayern pada babak pertama
Ngomong-ngomong, Bayern juga cukup tajam saat menghadapi Heidenheim. Di antara semua tim yang telah mereka hadapi setidaknya lima kali di Bundesliga, tim asal Munich ini hanya mencetak rata-rata gol lebih banyak saat melawan Rot-Weiß Oberhausen. Dalam lima pertemuan Bundesliga melawan Heidenheim sejauh ini, FCB mencetak hampir 4 gol per pertandingan.
Heidenheim sangat membutuhkan poin pada Sabtu di München agar bisa mendekati posisi ke-16 yang berarti degradasi. Jika FCH kalah dari Bayern dan St. Pauli menang melawan Mainz pada Minggu, FCH sudah pasti terdegradasi.
Namun, dalam 30 menit pertama, sesuatu yang sensasional mulai terjadi. Budu Zivzivadze membawa Heidenheim unggul pada menit ke-22, tak lama kemudian Eren Dinkci menambah skor menjadi 2-0. Dengan demikian, FCH hampir saja memenuhi rata-rata golnya di Allianz Arena.
Jika Heidenheim benar-benar menang, itu akan menjadi kekalahan pertama Bayern dari tim yang saat ini berada di posisi terbawah klasemen sejak November 2006. Hampir 20 tahun yang lalu, juara beruntun itu kalah 0-1 di kandang sendiri pada pekan ke-11 dari tim yang saat itu berada di posisi terbawah, Hannover 96. Gol untuk Hannover dicetak oleh Szabolcs Huszti.
FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Pertemuan-pertemuan sebelumnya
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
3 April 2019
Piala DFB
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 5:4
11 November 2023
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
6 April 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 3:2
7 Desember 2024
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
19 April 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4
21 Desember 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4