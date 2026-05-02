Tidak ada tim lain yang rata-rata mencetak gol lebih sering di Allianz Arena. Di bawah Heidenheim ada Real Madrid dengan rata-rata tepat dua gol per pertandingan di Munich, diikuti oleh Inter Milan dan lawan Bayern di semifinal Liga Champions, Paris Saint-Germain, yang masing-masing mencetak rata-rata 1,5 gol.

Pada Sabtu sore, FCH bertandang ke München pada pekan ke-32 Bundesliga dan berharap bisa meraih poin dalam perjuangan menghindari degradasi. Pertandingan resmi pertama Heidenheim di kandang Bayern terjadi pada 3 April 2019, saat tim yang saat itu masih bermain di divisi dua itu kalah 4-5 di perempat final Piala DFB.

Pada November 2023, Heidenheim bertandang ke München untuk pertama kalinya di Bundesliga dan kalah 2-4. Lebih dari setahun kemudian, pada Desember 2024, tim asuhan pelatih Frank Schmidt kembali kalah 2-4 dalam penampilan ketiganya di Allianz Arena.