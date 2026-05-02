Data tersebut menunjukkan bahwa Heidenheim adalah lawan yang paling sering mencetak gol di Allianz Arena. Dalam empat pertandingan resmi yang telah dilakoni di kandang FC Bayern, FCH berhasil mencetak rata-rata 2,75 gol per pertandingan.
Lebih berbahaya daripada Real Madrid dan PSG! 1. FC Heidenheim mencatatkan statistik yang mengesankan saat melawan FC Bayern, meski kebobolan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir
Tidak ada tim lain yang rata-rata mencetak gol lebih sering di Allianz Arena. Di bawah Heidenheim ada Real Madrid dengan rata-rata tepat dua gol per pertandingan di Munich, diikuti oleh Inter Milan dan lawan Bayern di semifinal Liga Champions, Paris Saint-Germain, yang masing-masing mencetak rata-rata 1,5 gol.
Pada Sabtu sore, FCH bertandang ke München pada pekan ke-32 Bundesliga dan berharap bisa meraih poin dalam perjuangan menghindari degradasi. Pertandingan resmi pertama Heidenheim di kandang Bayern terjadi pada 3 April 2019, saat tim yang saat itu masih bermain di divisi dua itu kalah 4-5 di perempat final Piala DFB.
Pada November 2023, Heidenheim bertandang ke München untuk pertama kalinya di Bundesliga dan kalah 2-4. Lebih dari setahun kemudian, pada Desember 2024, tim asuhan pelatih Frank Schmidt kembali kalah 2-4 dalam penampilan ketiganya di Allianz Arena.
Heidenheim nyaris menciptakan kejutan saat bertandang ke markas FC Bayern
Heidenheim sangat membutuhkan poin pada Sabtu lalu di München agar bisa mendekati posisi ke-16 yang berarti zona degradasi. Dalam pertandingan tersebut, FCH nyaris menciptakan kejutan; mereka sempat memimpin 3-2 berkat gol dari Eren Dinkci dan dua gol dari Budu Zivzivadze hingga menjelang akhir pertandingan. Baru pada aksi terakhir Bayern berhasil menyamakan kedudukan, ketika kiper Diant Ramaj secara tidak sengaja membiarkan bola yang membentur tiang gawang dari tendangan Michael Olise memantul masuk ke gawangnya sendiri.
Satu poin ini mungkin tidak cukup bagi Heidenheim. Jika FC St. Pauli yang berada di peringkat ke-16 menang melawan Mainz pada hari Minggu, tim asal Hamburg itu akan menjauh dengan keunggulan enam poin yang hampir tak terkejar. Dalam dua pertandingan tersisa, Heidenheim akan bertandang ke markas 1. FC Köln dan akhirnya menjamu Mainz di kandang sendiri.
Jika Heidenheim berhasil mempertahankan kemenangan hingga akhir pertandingan, itu akan menjadi kekalahan pertama Bayern dari tim yang saat ini berada di posisi terbawah klasemen sejak November 2006. Hampir 20 tahun yang lalu, juara berulang kali itu kalah 0-1 di kandang dari Hannover 96, yang saat itu berada di posisi terbawah, pada pekan ke-11. Gol untuk Hannover dicetak oleh Szabolcs Huszti.
FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Pertemuan-pertemuan sebelumnya
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
3 April 2019
Piala DFB
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 5:4
11 November 2023
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
6 April 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 3:2
7 Desember 2024
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
19 April 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4
21 Desember 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4
2 Mei 2026
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 3:3