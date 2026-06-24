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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Lebih baik percaya daripada tidak' - Christian Pulisic siap memainkan perannya, meski cedera yang dialaminya tak mampu menggagalkan awal sempurna USMNT di Piala Dunia

Analysis
C. Pulisic
USA
FEATURES
Turkiye vs USA
Turkiye
World Cup

Pemain sayap asal Amerika Serikat itu telah berlatih bersama rekan-rekan setimnya minggu ini setelah menonton satu setengah pertandingan terakhir dari pinggir lapangan akibat cedera betis.

IRVINE, California -- "Bolehkah saya menebak pertanyaan pertama?"

Christian Pulisic tersenyum kepada para awak media yang berkumpul di Irvine, tampak dalam suasana hati yang baik meskipun telah melalui berbagai cobaan dan kesulitan selama dua minggu terakhir. Cobaan dan kesulitan tersebut, seperti yang ia duga, adalah hal yang ingin dibicarakan oleh semua orang. Maka, sesi tanya jawab Pulisic dengan media pun dimulai dengan pertanyaan yang persis seperti yang telah ia persiapkan.

"Bagaimana perasaanmu?"

Secara fisik? Baik, katanya. Secara mental? Bahkan lebih baik lagi. Meskipun cedera yang membatasi penampilannya di laga pembuka Piala Dunia dan membuatnya absen sama sekali di pertandingan kedua, bintang timnas pria AS ini tetap tersenyum lebar. Satu setengah minggu terakhir ini bisa saja—dan mungkin seharusnya—menjadi masa yang membuat frustrasi, tetapi meski demikian, Pulisic jelas-jelas merasa tenang.

Bagaimana mungkin tidak? Timnas AS sudah lolos ke babak gugur, setelah meraih kemenangan atas Paraguay dan Australia meskipun Pulisic hanya bermain selama 45 menit. Dalam 45 menit itu, ia tampil memukau, namun cedera betis yang kambuh membuat waktunya di lapangan menjadi singkat.

Namun, setelah kemenangan atas Australia, salah satu momen yang paling berkesan adalah sosok Pulisic. Di tengah sorakan penonton Seattle yang bernyanyi di sekelilingnya, Pulisic—yang masih mengenakan baju pemanasan—ikut menyanyikan lagu “Country Roads”, tersenyum lebar. Jika ia kecewa karena tidak bisa turun ke lapangan, ia tidak memperlihatkannya saat itu. Sebaliknya, ia merasakan kebahagiaan.

"Piala Dunia itu sangat istimewa," katanya. "Mendapatkan dua kemenangan dalam dua pertandingan pertama, lolos ke babak berikutnya—itu benar-benar momen yang menyenangkan bersama tim. Mereka menyanyikan lagu yang kita semua kenal, dan rasanya... aku tidak bisa menjelaskannya. Itu benar-benar membuat merinding. Sangat menyenangkan bisa berada di sini, menjadi bagian dari tim ini, baik aku bermain maupun tidak.

"Jujur saja, ini rasanya seperti pengalaman terbaik yang pernah bisa kamu alami, jadi aku benar-benar menikmatinya."

Dia akan lebih menikmatinya jika bisa bermain. Ada kemungkinan dia akan diturunkan dalam laga melawan Turki pada Kamis nanti. Apakah risikonya sepadan? Hanya pelatih USMNT, Mauricio Pochettino, yang bisa memutuskan, tetapi Pulisic bisa memastikan secara resmi bahwa, jika dipanggil, dia siap bertanding.

"Tentu saja saya sangat bersemangat," katanya. "Bermain di Piala Dunia, melewatkan pertandingan terakhir, tentu saja, saya ingin menjadi bagian dari tim ini. Saya ingin turun ke lapangan dan mencoba membantu tim sebisa mungkin."

Ia merasakan hal yang sama menjelang pertandingan melawan Australia. Hanya saja, hal itu belum sempat terwujud tepat waktu.

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cedera awal

    Sejak Pulisic ditarik keluar pada laga pembuka Piala Dunia, terungkap bahwa, bahkan sebelum pertandingan itu dimulai, pemain sayap tersebut sedang mengalami cedera ringan. Ia sempat terkena tendangan di betis saat latihan, yang membuatnya merasa tidak nyaman menjelang pertandingan. Pertanyaan lanjutan pun segera muncul: Siapa yang melakukannya?

    "Saya tidak akan mengatakannya," jawabnya sambil tertawa.

    Secara umum, Pulisic dalam kondisi baik menjelang pertandingan melawan Paraguay. Namun, ketika dia ditendang di tempat yang sama oleh seorang bek Paraguay, Pulisic merasakannya. Dia tetap bermain sepanjang babak pertama, mencetak gol pembuka sebelum kemudian memberikan assist untuk gol kedua, sebelum akhirnya ditarik keluar pada babak pertama.

    "Sepanjang babak pertama, rasanya baik-baik saja," katanya, "lalu saya mulai merasakannya sedikit. Saya rasa adrenalin benar-benar membantu saya melewatinya. Saya hanya merasa mengalami memar yang cukup parah, atau ketegangan otot, apa pun sebutannya."

    Ia menghabiskan minggu berikutnya dengan menjalani "latihan yang disesuaikan" sementara semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Amerika terlibat dalam spekulasi besar-besaran "apakah ia akan bermain atau tidak?" menjelang pertandingan melawan Australia. Pada akhirnya, ia tidak bermain, namun hanya selisih tipis, sehingga ia hanya menjadi penonton dalam kemenangan 2-0 yang meloloskan USMNT ke babak selanjutnya.

    "Ada perasaan yang berat menjelang pertandingan itu," akunya, "tapi setidaknya saya bisa mendukung tim, dan rekan-rekan setim saya membuatnya jauh lebih mudah karena mereka meraih kemenangan luar biasa lainnya. Mereka bermain luar biasa di babak kedua, dan ya, segalanya jadi jauh lebih mudah saat tim sedang menang. Sangat menyenangkan bisa mendukung mereka."

    Kemenangan di Seattle itu menghilangkan tekanan pada pertandingan ketiga dan terakhir fase grup, tetapi hal itu tidak menghalangi tekad Pulisic untuk kembali ke lapangan.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Saya sudah bekerja setiap hari"

    Pulisic menegaskan bahwa ketidakhadirannya belakangan ini bukanlah liburan yang sesungguhnya, dan mengatakan bahwa ia telah menghabiskan dua minggu terakhir untuk kembali bersaing.

    “Libur dua minggu kedengarannya gila,” katanya. “Saya tidak benar-benar libur; saya telah berlatih setiap hari.”

    “Saya merasa baik-baik saja,” tambahnya. “Saya jelas sudah bergabung dengan tim dalam beberapa hari terakhir, jadi saya merasa baik, optimis menjelang pertandingan ini, dan, semoga, saya bisa berperan besok.”

    Secara umum, menurut pandangan umum, tidak mungkin Pochettino akan mengambil risiko dengan menurunkan penyerang terbaiknya dalam pertandingan seperti ini. Tim AS tidak memiliki apa-apa yang dipertaruhkan. Begitu pula dengan Turki. Risikonya pasti lebih besar daripada manfaatnya.

    Dengan demikian, satu-satunya alasan bagi Pulisic untuk turun ke lapangan adalah agar ia, mungkin, bisa kembali mendapatkan sedikit waktu bermain untuk mempersiapkannya menghadapi babak gugur. Sekali lagi, apakah itu akan terjadi atau tidak tergantung pada Pochettino, tetapi terlepas dari itu, Pulisic mengatakan ia akan siap untuk penampilan berikutnya apa pun itu.

    "Saya rasa waktu istirahat itu tidak cukup lama untuk membuat saya kehilangan ketajaman," katanya mengenai masa istirahatnya. "Saya tetap menyentuh bola setiap hari, dan sebagainya. Saya berlatih keras, sudah mengikuti beberapa sesi latihan. Saya rasa saya sudah siap."

    Selama beberapa minggu terakhir, banyak rekan setim Pulisic yang ditanya mengenai kondisinya. Meskipun rekan-rekan setim tersebut tidak berwenang untuk mengomentari kondisi fisiknya, mereka dapat mengatakan bahwa Pulisic secara umum dalam kondisi baik. Ia pun setuju dengan hal itu.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    'Ini adalah ikatan yang unik'

    Suasana di kamp USMNT sangat bersemangat, sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya Pulisic tampak tersenyum lebar sesaat setelah pertandingan melawan Australia. Menurutnya, sungguh menyenangkan melihat rekan-rekan setimnya menyelesaikan tugas dengan baik. Bahkan, lebih menyenangkan lagi bisa merayakannya bersama mereka setelah pertandingan.

    "Saya menikmati berada di pinggir lapangan, berada di tengah-tengah tim," katanya. "Saya ingin berada di sana, masih merasakan atmosfer pertandingan Piala Dunia itu. Jelas saja, saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga lagi melihat bagaimana para pemain menangani seluruh situasi itu. Saya percaya pada mereka, saya tahu mereka pasti bisa. Ini adalah tim yang sangat keren untuk menjadi bagian darinya, dan saya benar-benar menikmati pengalaman ini."

    Itulah aspek unik dari Piala Dunia kali ini, yang menawarkan pengalaman berbeda. Dengan jumlah peserta yang bertambah, turnamen ini jauh berbeda dari edisi 2022. Ada lebih banyak waktu di antara pertandingan, yang berarti lebih banyak momen tenang bersama rekan setim, keluarga, dan pada akhirnya, Pochettino juga.

    "Saya rasa dia pasti belajar banyak," kata Pulisic mengenai kebiasaan-kebiasaan khas Amerika yang baru diadopsi pelatihnya. "Menurut saya, budaya Amerika sangat unik. Terkadang, ada yang berkata sesuatu kepadanya dalam rapat atau apa pun, dan itu terdengar seperti bahasa gaul Amerika banget. "Dia seperti, 'huh?', dan saya merasa itu sangat lucu.

    "Rasanya dia benar-benar menyatu dengan budaya itu. Kemarin saya berada di kantornya, dan dia sedang mendengarkan musik country. Lucu melihatnya, tapi di sisi lain dia juga membawa budaya Argentina-nya. Staf menunjukkan kepada kami hal-hal dari sana. Itu jelas ikatan yang unik di dalam tim."

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    'Kita pasti bisa'

    Kemenangan memang mampu menjaga semangat tetap tinggi.

    Bagi Timnas AS, Piala Dunia ini dimulai dengan hampir sempurna, meskipun turnamen ini belum sepenuhnya mulus bagi bintang utamanya. Christian Pulisic menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkannya, terutama dengan ujian yang lebih berat di depan, dimulai dengan pertandingan penutup babak penyisihan grup melawan Turki pada Kamis nanti. Dalam skema besarnya, pertandingan tersebut mungkin tidak akan banyak mengubah apa pun. Namun, di dalam kamp tim AS, pertandingan ini tetap memiliki arti penting karena para pemain AS ingin mempertahankan momentum — dan semangat — mereka seperti sekarang ini.

    "Menurut saya, ketika Anda memenangkan pertandingan terakhir, Anda akan memasuki pertandingan berikutnya dengan semangat ekstra, perasaan yang baik," katanya. "Perasaan mentalitas pemenang itu akan terus melekat pada diri Anda. Anda pasti menginginkannya saat memasuki babak gugur. Anda pasti akan merasa lebih baik dengan sebuah kemenangan, jadi itulah mengapa kami akan berjuang untuk meraihnya.

    "Ini adalah kesempatan, kesempatan yang luar biasa. Kami tidak harus menang, tapi ini adalah pertandingan Piala Dunia, dan kami semua ingin memberikan yang terbaik dan bermain dengan baik."

    Jika itu terjadi lagi, keyakinan itu akan terus meningkat. Pochettino dan timnas AS sudah membuat dunia bertanya, “Mengapa tidak?”, dan pertanyaan itu hanya akan semakin keras dengan kemenangan berikutnya. Siapa pun yang turun ke lapangan untuk timnas AS pada hari Kamis, itulah tujuannya: untuk terus menumbuhkan keyakinan itu.

    "Saya selalu percaya bahwa segalanya mungkin," kata Pulisic, "dan saya tidak merasa kami harus mengandalkan keajaiban untuk melaju jauh di Piala Dunia. Saya pikir kami memiliki tim yang sangat bagus. Saya yakin kami bisa melakukannya. Segalanya harus berjalan sesuai keinginan, sama seperti bagi semua orang. Saya hanya selalu merasa bahwa percaya itu lebih baik daripada tidak."

    Maka, masih akan ada lebih banyak pertanyaan yang muncul, dan Pulisic sudah siap secara fisik maupun mental untuk kembali melakukan bagiannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

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