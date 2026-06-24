'Lebih baik percaya daripada tidak' - Christian Pulisic siap memainkan perannya, meski cedera yang dialaminya tak mampu menggagalkan awal sempurna USMNT di Piala Dunia

IRVINE, California -- "Bolehkah saya menebak pertanyaan pertama?"

Christian Pulisic tersenyum kepada para awak media yang berkumpul di Irvine, tampak dalam suasana hati yang baik meskipun telah melalui berbagai cobaan dan kesulitan selama dua minggu terakhir. Cobaan dan kesulitan tersebut, seperti yang ia duga, adalah hal yang ingin dibicarakan oleh semua orang. Maka, sesi tanya jawab Pulisic dengan media pun dimulai dengan pertanyaan yang persis seperti yang telah ia persiapkan.

"Bagaimana perasaanmu?"

Secara fisik? Baik, katanya. Secara mental? Bahkan lebih baik lagi. Meskipun cedera yang membatasi penampilannya di laga pembuka Piala Dunia dan membuatnya absen sama sekali di pertandingan kedua, bintang timnas pria AS ini tetap tersenyum lebar. Satu setengah minggu terakhir ini bisa saja—dan mungkin seharusnya—menjadi masa yang membuat frustrasi, tetapi meski demikian, Pulisic jelas-jelas merasa tenang.

Bagaimana mungkin tidak? Timnas AS sudah lolos ke babak gugur, setelah meraih kemenangan atas Paraguay dan Australia meskipun Pulisic hanya bermain selama 45 menit. Dalam 45 menit itu, ia tampil memukau, namun cedera betis yang kambuh membuat waktunya di lapangan menjadi singkat.

Namun, setelah kemenangan atas Australia, salah satu momen yang paling berkesan adalah sosok Pulisic. Di tengah sorakan penonton Seattle yang bernyanyi di sekelilingnya, Pulisic—yang masih mengenakan baju pemanasan—ikut menyanyikan lagu “Country Roads”, tersenyum lebar. Jika ia kecewa karena tidak bisa turun ke lapangan, ia tidak memperlihatkannya saat itu. Sebaliknya, ia merasakan kebahagiaan.

"Piala Dunia itu sangat istimewa," katanya. "Mendapatkan dua kemenangan dalam dua pertandingan pertama, lolos ke babak berikutnya—itu benar-benar momen yang menyenangkan bersama tim. Mereka menyanyikan lagu yang kita semua kenal, dan rasanya... aku tidak bisa menjelaskannya. Itu benar-benar membuat merinding. Sangat menyenangkan bisa berada di sini, menjadi bagian dari tim ini, baik aku bermain maupun tidak.

"Jujur saja, ini rasanya seperti pengalaman terbaik yang pernah bisa kamu alami, jadi aku benar-benar menikmatinya."

Dia akan lebih menikmatinya jika bisa bermain. Ada kemungkinan dia akan diturunkan dalam laga melawan Turki pada Kamis nanti. Apakah risikonya sepadan? Hanya pelatih USMNT, Mauricio Pochettino, yang bisa memutuskan, tetapi Pulisic bisa memastikan secara resmi bahwa, jika dipanggil, dia siap bertanding.

"Tentu saja saya sangat bersemangat," katanya. "Bermain di Piala Dunia, melewatkan pertandingan terakhir, tentu saja, saya ingin menjadi bagian dari tim ini. Saya ingin turun ke lapangan dan mencoba membantu tim sebisa mungkin."

Ia merasakan hal yang sama menjelang pertandingan melawan Australia. Hanya saja, hal itu belum sempat terwujud tepat waktu.