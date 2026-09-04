J.LEAGUE
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'Lebih baik mereka mengira saya sudah mati!' - Mantan penyerang Corinthians dan Vasco, Regis Pitbull, hidup di jalanan di tengah kecanduan crack yang parah
Striker berjuang melawan hidup tunawisma di jalanan
Mantan penyerang Ponte Preta, Corinthians, dan Vasco, Regis, saat ini hidup telantar di jalanan dan gang-gang Pirituba, di zona utara Sao Paulo, seperti dilaporkan oleh jurnalis Globo Esporte Emilio Botta. Pria 49 tahun itu berlindung di bawah terpal, selimut usang, dan kardus di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi puing-puing dan tumpukan sampah. Pertarungan yang menghancurkan melawan kecanduan crack cocaine telah membuatnya kehilangan rumah, harga diri, dan hampir seluruh dukungan dari keluarga serta teman-temannya.
- J.LEAGUE
Keputusasaan yang memilukan terpampang jelas
Merefleksikan kemerosotan tragis yang dialaminya dalam percakapan dengan Botta, mantan penyerang itu mengungkap penderitaannya yang luar biasa besar saat menyatakan: "Lebih baik jika mereka mengira saya sudah mati... Saya tidak ingin siapa pun tahu bahwa saya ada."
Kekhawatiran atas keadaannya mula-mula menyebar setelah mantan rekan setimnya dari sebuah tim amatir menyuarakan keprihatinan tentang kondisi kesehatannya yang memburuk. Pergulatannya dengan ketergantungan zat menelusuri kembali ke karier bermainnya, setelah dua kali dinyatakan positif ganja dalam tes anti-doping rutin.
Kecanduan menggagalkan karier sang pemain kelana
Penyerang itu mencatatkan 49 gol dalam 170 penampilan kompetitif sepanjang karier bermainnya yang nomaden, yang mencakup tim-tim seperti Coritiba, Bahia, Portuguesa, serta periode bermain di Jepang, Turki, dan Arab Saudi. Namun, obat-obatan terlarang secara bertahap menggerus kendali atas kehidupan pribadinya setelah ia pensiun dari sepak bola profesional. Masalah hukum memperburuk situasinya setelah penangkapannya pada 2025 karena menyerang seorang manajer gedung, yang berujung pada dirinya dipaksa keluar dari apartemennya sendiri.
- J.LEAGUE
Pertarungan hukum mengaburkan masa depan
Satu-satunya apartemen Regis yang tersisa kini menjadi objek proses perdata akibat utang yang terus menumpuk dari tunggakan iuran kondominium dan pajak properti. Meski ada ancaman penyitaan melalui putusan pengadilan yang sudah di depan mata, Globo Esporte melaporkan bahwa ia masih menyimpan harapan untuk suatu hari kembali ke properti tersebut.
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