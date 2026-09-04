Merefleksikan kemerosotan tragis yang dialaminya dalam percakapan dengan Botta, mantan penyerang itu mengungkap penderitaannya yang luar biasa besar saat menyatakan: "Lebih baik jika mereka mengira saya sudah mati... Saya tidak ingin siapa pun tahu bahwa saya ada."

Kekhawatiran atas keadaannya mula-mula menyebar setelah mantan rekan setimnya dari sebuah tim amatir menyuarakan keprihatinan tentang kondisi kesehatannya yang memburuk. Pergulatannya dengan ketergantungan zat menelusuri kembali ke karier bermainnya, setelah dua kali dinyatakan positif ganja dalam tes anti-doping rutin.



