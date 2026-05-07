"Lebih baik kalian keluar dengan pengawalan agar tidak terjadi apa-apa": Gerard Piqué meledak emosi di liga Spanyol kasta kedua

Menurut laporan tersebut, Piqué terbukti bersalah melakukan "tindakan kekerasan ringan terhadap wasit", namun tidak terjadi serangan fisik. Dalam laporan resmi wasit Alonso De Ena Wolf, Piqué dituduh telah menyerang secara verbal dan mengancam wasit utama serta asistennya.

"Lebih baik kalian keluar dengan pengawalan, agar tidak terjadi apa-apa pada kalian. Di negara lain, kalian akan dihajar, tapi di sini, di Andorra, kami adalah negara yang beradab," kata pria berusia 39 tahun itu kepada wasit.

Akibatnya, Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan sanksi larangan bermain selama enam pertandingan kepada Pique. Selain itu, ia dilarang terlibat dalam segala kegiatan sepak bola resmi selama dua bulan karena "tindakan yang jelas dan terbuka yang merusak martabat dan kesopanan olahraga". Direktur olahraga Jaume Nogues menerima hukuman yang sama, juga karena pernyataan yang menghina.