Pemilik klub FC Andorra menarik perhatian karena perilakunya yang agresif terhadap tim wasit saat klubnya kalah 0-1 dari Albacete Balompie pekan lalu. Hal ini terungkap dalam pernyataan resmi dari Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).
Diterjemahkan oleh
"Lebih baik kalian keluar dengan pengawalan agar tidak terjadi apa-apa": Gerard Piqué meledak emosi di liga Spanyol kasta kedua
Menurut laporan tersebut, Piqué terbukti bersalah melakukan "tindakan kekerasan ringan terhadap wasit", namun tidak terjadi serangan fisik. Dalam laporan resmi wasit Alonso De Ena Wolf, Piqué dituduh telah menyerang secara verbal dan mengancam wasit utama serta asistennya.
"Lebih baik kalian keluar dengan pengawalan, agar tidak terjadi apa-apa pada kalian. Di negara lain, kalian akan dihajar, tapi di sini, di Andorra, kami adalah negara yang beradab," kata pria berusia 39 tahun itu kepada wasit.
Akibatnya, Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan sanksi larangan bermain selama enam pertandingan kepada Pique. Selain itu, ia dilarang terlibat dalam segala kegiatan sepak bola resmi selama dua bulan karena "tindakan yang jelas dan terbuka yang merusak martabat dan kesopanan olahraga". Direktur olahraga Jaume Nogues menerima hukuman yang sama, juga karena pernyataan yang menghina.
FC Andorra berhak mengambil tindakan hukum terhadap keputusan wasit
FC Andorra kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa klub tersebut "sangat menolak isi laporan wasit" dan menambahkan bahwa "beberapa aspek yang tercantum dalam laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak secara akurat mencerminkan rangkaian kejadian atau pernyataan yang dilontarkan selama pembicaraan antara wasit dan perwakilan klub".
Klub tersebut menuntut "agar laporan tersebut dikoreksi dan disajikan transkrip yang akurat", serta menyatakan bahwa mereka berhak "mengambil langkah hukum yang sesuai untuk membela kepentingan serta nama baik dan reputasi klub dan perwakilannya".
Pada tahun 2018, Pique membeli FC Andorra yang saat itu terlilit utang besar dengan bantuan sebuah grup holding dan kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden. Sejak 2025, Andorra bermain di liga Spanyol kasta kedua, di mana tim tersebut menempati peringkat kesepuluh di klasemen dengan empat pertandingan tersisa.