Real Madrid memulai babak baru di bawah asuhan Jose Mourinho, yang kembali menjadi manajer, pada musim panas ini. Vinicius akhirnya menyepakati kontrak jangka panjang setelah negosiasi berlarut-larut dan saga transfer berkepanjangan yang melibatkan Arsenal. Meski telah memastikan masa depannya di Bernabeu, performa winger Brasil itu merosot drastis.

Sejak menandatangani kontrak, ia kesulitan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Sebagian besar masalah itu berasal dari kerja samanya yang kurang meyakinkan di lapangan dengan sesama penyerang bintang, Mbappe, sehingga tekanan dari luar kian besar.



