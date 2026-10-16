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“Lebih baik dia pergi!” Real Madrid didesak menjual Vinicius Jr karena duetnya dengan Kylian Mbappe gagal bersinar
Era baru Mourinho tersendat bagi Vinicius
Real Madrid memulai babak baru di bawah asuhan Jose Mourinho, yang kembali menjadi manajer, pada musim panas ini. Vinicius akhirnya menyepakati kontrak jangka panjang setelah negosiasi berlarut-larut dan saga transfer berkepanjangan yang melibatkan Arsenal. Meski telah memastikan masa depannya di Bernabeu, performa winger Brasil itu merosot drastis.
Sejak menandatangani kontrak, ia kesulitan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Sebagian besar masalah itu berasal dari kerja samanya yang kurang meyakinkan di lapangan dengan sesama penyerang bintang, Mbappe, sehingga tekanan dari luar kian besar.
- AFP
“Kemitraan ini belum terbukti berhasil”
Berbicara kepada beIN Sports(via RM4Arab), mantan pemain timnas Prancis Desailly mempertanyakan apakah mempertahankan kedua penyerang itu merupakan keputusan yang tepat. Ia berpendapat Real Madrid seharusnya melepas bintang asal Amerika Selatan tersebut agar skuad mereka lebih seimbang.
“Saya pikir Real Madrid seharusnya membiarkan Vinicius pergi. Mereka perlu mencari pemain lain,” kata Desailly. “Sekali lagi, kita membicarakan duet Kylian Mbappe dan Vinicius. Duet ini belum terbukti berhasil.
“Jadi, menurut pendapat pribadi saya sebagai analis, akan lebih baik jika ia pergi, dan mari kita lihat apakah ia mampu menghapus semua pikiran dan opini negatif yang ditujukan kepadanya.”
Frustrasi memuncak di Roma
Masa sulit sang penyerang terlihat dalam laga Liga Champions melawan Roma baru-baru ini di Stadio Olimpico. Saat Madrid tertinggal 1-3, Mourinho tanpa ragu menarik keluar Vinicius sesaat sebelum menit ke-60 setelah ia kehilangan bola dalam proses terciptanya gol kedua tuan rumah. Pemain pengganti Endrick dan Arda Guler langsung membalikkan keadaan, dengan Endrick, Carlos Espi, dan Antonio Rudiger mencetak gol untuk melengkapi kebangkitan luar biasa.
Vinicius tampak tidak senang ditarik keluar lebih awal. Ia kemudian mengakui bahwa "wajar saja" jika ia marah saat diganti karena ia selalu ingin bermain.
Rasa frustrasinya bertambah setelah ia mendadak dijatuhi skorsing empat pertandingan La Liga akibat kartu merah saat melawan Villarreal. Pemain sayap itu mengaku bingung karena pemberitahuan tersebut datang terlambat. Ia mengungkapkan bahwa ia baru menerima kabar tentang skorsingnya "tepat saat saya tiba di stadion".
- IPA Sport
Absen di El Clasico
Mourinho kini harus menjalani empat pertandingan liga domestik Real Madrid berikutnya, termasuk El Clasico pertama musim ini, tanpa winger andalannya. Selama Vinicius menjalani skorsing, pelatih asal Portugal itu kemungkinan akan mengandalkan Endrick dan Guler untuk mengisi kekosongan tersebut setelah penampilan singkat mereka mengubah jalannya pertandingan di Italia.
Jeda akibat skorsing ini bisa memberi Vinicius kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk menata ulang diri jauh dari sorotan, meski sekaligus memberi Madrid cukup kesempatan untuk menguji kelancaran serangan tanpa dirinya.
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