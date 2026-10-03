Sementara Dowman terus berkembang, Wilshere menilai Mikel Arteta sebagai sosok penting dalam membentuk filosofi sepakbola klub secara lebih luas. Manajer Arsenal itu membantu perkembangan Dowman sekaligus memberi dampak besar terhadap transisi Wilshere sendiri ke dunia kepelatihan.

"Saya bisa melihat Mikel dan bagaimana dia melatih serta pengaruh yang ia berikan," lanjut pelatih kepala Luton Town itu. "Saya bertanya kepadanya, mengapa dia melakukan hal-hal tertentu, dan saya mulai jatuh cinta pada hal itu serta bagaimana dia mulai mempersiapkan sesi latihan. Saya mendapat kesempatan untuk mempraktikkannya bersama tim U-18 pada sore hari dan itu adalah sesuatu yang tidak terlalu saya kuasai, dan terkadang saya merasa tidak nyaman."

Wilshere mengakui bahwa pendekatan Arteta yang sangat teliti memaksanya untuk memikirkan kembali pemahamannya sendiri tentang permainan.

"Saya dipengaruhi oleh Mikel, tetapi kemudian saya harus belajar bagaimana mengajar. Saya harus belajar bagaimana menyampaikan itu, bagaimana merencanakan sesi, dan bagaimana mendapatkan hasil yang Anda inginkan," tambah Wilshere. "Saya bermain di bawah beberapa pelatih bagus dan cukup baik dalam memahami apa yang diinginkan pelatih, tetapi saya tidak pernah benar-benar mendalami, 'mengapa dia meminta saya melakukan itu?' Mikel benar-benar membuat hal itu menjadi jelas dan saya cukup beruntung memiliki hubungan di mana saya bisa berkata, 'jadi, mengapa Anda menginginkan itu?' Dan dia cukup terbuka untuk membagikannya kepada saya."



