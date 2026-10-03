Getty Images Sport
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Lebih baik daripada saya! Jack Wilshere memuji sensasi Arsenal Max Dowman saat talenta muda Arsenal itu bersiap untuk potensi hengkang dengan status pinjaman
Kenaikan yang memecahkan rekor
Dowman dengan cepat memantapkan dirinya sebagai talenta papan atas dalam sistem akademi Arsenal. Dalam kampanye terobosannya yang sensasional musim lalu, remaja itu membukukan 13 penampilan tim utama dan mencetak gol senior pertamanya.
Perkembangannya membuat ia menorehkan ulang buku sejarah di berbagai kompetisi. Daftar pencapaian luar biasa pemain muda itu sudah mencakup menjadi pemenang Premier League termuda, pemain termuda sepanjang sejarah di Liga Champions, dan starter termuda Arsenal sepanjang masa.
Melanjutkan momentum tersebut, Dowman memulai kampanye saat ini dalam performa yang sangat meyakinkan. Ia baru-baru ini tampil gemilang melawan Ipswich Town di Carabao Cup, mencetak dua gol untuk menegaskan perkembangan berkelanjutannya di London utara.
- Getty Images Sport
"Dia lebih baik daripada Anda"
Wilshere, sesama lulusan akademi yang juga menembus tim utama saat masih remaja dengan label talenta besar, dengan cepat menyadari potensi luar biasa Dowman. Mantan pemain internasional Inggris itu mempercepat promosi prospek tersebut ke tim mudanya tiga tahun lebih cepat dari jadwal.
"Max bermain untuk tim U-18 saya ketika usianya 13 tahun," kata Wilshere kepada BBC Sport. "Saya ingat menelepon ayah saya karena saya bermain untuk tim U-18 saat berusia 14 tahun. Saya seperti, 'apa 13 tahun terlalu muda?'"
Keraguan apa pun dengan cepat sirna begitu sang pemain muda turun ke lapangan. Ingin membagikan penemuan itu, Wilshere mengundang ayahnya untuk menyaksikan langsung sang gelandang, yang kemudian berujung pada penilaian yang sangat positif.
"Di pertandingan pertama kami bisa melihat dengan jelas bahwa dia siap untuk itu," tambah Wilshere. "Dan saya ingat menelepon ayah saya dan berkata, 'Anda harus datang menonton anak ini'. Ayah saya datang, dan ayah saya sangat bias, seperti yang bisa Anda bayangkan. Tapi bahkan dia berkata, 'dia lebih baik daripada kamu'."
Belajar dari Arteta
Sementara Dowman terus berkembang, Wilshere menilai Mikel Arteta sebagai sosok penting dalam membentuk filosofi sepakbola klub secara lebih luas. Manajer Arsenal itu membantu perkembangan Dowman sekaligus memberi dampak besar terhadap transisi Wilshere sendiri ke dunia kepelatihan.
"Saya bisa melihat Mikel dan bagaimana dia melatih serta pengaruh yang ia berikan," lanjut pelatih kepala Luton Town itu. "Saya bertanya kepadanya, mengapa dia melakukan hal-hal tertentu, dan saya mulai jatuh cinta pada hal itu serta bagaimana dia mulai mempersiapkan sesi latihan. Saya mendapat kesempatan untuk mempraktikkannya bersama tim U-18 pada sore hari dan itu adalah sesuatu yang tidak terlalu saya kuasai, dan terkadang saya merasa tidak nyaman."
Wilshere mengakui bahwa pendekatan Arteta yang sangat teliti memaksanya untuk memikirkan kembali pemahamannya sendiri tentang permainan.
"Saya dipengaruhi oleh Mikel, tetapi kemudian saya harus belajar bagaimana mengajar. Saya harus belajar bagaimana menyampaikan itu, bagaimana merencanakan sesi, dan bagaimana mendapatkan hasil yang Anda inginkan," tambah Wilshere. "Saya bermain di bawah beberapa pelatih bagus dan cukup baik dalam memahami apa yang diinginkan pelatih, tetapi saya tidak pernah benar-benar mendalami, 'mengapa dia meminta saya melakukan itu?' Mikel benar-benar membuat hal itu menjadi jelas dan saya cukup beruntung memiliki hubungan di mana saya bisa berkata, 'jadi, mengapa Anda menginginkan itu?' Dan dia cukup terbuka untuk membagikannya kepada saya."
- Getty Images Sport
Potensi kepindahan dengan status pinjaman
Dengan pamor Dowman yang terus menanjak, petinggi Arsenal kini sedang mempertimbangkan fase berikutnya dalam kariernya. Klub itu dikabarkan terbuka untuk menyetujui kepindahan pinjaman demi memastikan talenta tersebut mendapatkan sepak bola senior secara reguler.
Mendapatkan menit bermain yang konsisten dalam lingkungan tim utama yang kompetitif akan menjadi ujian utama bagi pemain 16 tahun itu. Setelah menaklukkan level usia muda dan tampil mengesankan di kompetisi piala domestik, kepindahan sementara bisa terbukti krusial dalam mempersiapkannya menghadapi tuntutan bermain setiap pekan di bawah Arteta.
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