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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Lebih baik daripada Lewandowski! Serhou Guirassy mencapai tonggak spesial dalam kemenangan dramatis Borussia Dortmund

S. Guirassy
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund vs Villarreal
Villarreal
Champions League
Bundesliga
R. Lewandowski

Serhou Guirassy menandai penampilan ke-100-nya untuk Borussia Dortmund dengan cara dramatis lewat dua gol penentu dalam kemenangan 3-2 atas Villarreal. Penyerang internasional Guinea itu melampaui Robert Lewandowski dalam daftar pencetak gol Eropa sepanjang masa klub, sekaligus mengamankan tiga poin krusial pada laga pembuka Liga Champions mereka di Signal Iduna Park.

  • Penyerang menandai tonggak 100 gol

    Dortmund membuka kampanye fase liga Liga Champions mereka dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal di Signal Iduna Park pada Selasa malam. Tuan rumah unggul lewat gol bunuh diri Renato Veiga sebelum Santiago Mourino menyamakan kedudukan, lalu Guirassy mencetak dua gol melalui sontekan jarak dekat dan penalti. Malam penuh peristiwa bagi sang penyerang ditutup dengan gol bunuh diri tak sengaja di akhir laga ketika penyelamatan Gregor Kobel memantul masuk mengenai wajahnya.

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    Bintang Guinea melampaui Lewandowski

    Dwigol penentu itu membawa Guirassy ke 64 gol dalam 100 penampilan kompetitif untuk BVB, sekaligus menaikkan catatannya di Liga Champions untuk klub itu menjadi 19 gol dalam 25 pertandingan sehingga melampaui total 17 gol milik Lewandowski. Berbicara kepada Primesetelah peluit akhir, penyerang berusia 30 tahun itu berkata: "Saya sangat, sangat senang bisa memainkan seratus pertandingan untuk Dortmund, saya bahkan tidak menyadarinya. Tentu saja, memecahkan rekor Lewandowski adalah sesuatu yang sangat spesial, karena dia adalah penyerang hebat."

  • Penyerang produktif merefleksikan kemenangan

    Tonggak bersejarah itu menegaskan konsistensi luar biasa Guirassy di kompetisi Eropa sejak datang dari Stuttgart pada 2024, menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Dortmund di Liga Champions, hanya di belakang Marco Reus dengan 24 gol. Merefleksikan laga penuh hiruk-pikuk itu serta gol bunuh dirinya yang tidak sengaja di akhir laga melawan tim La Liga tersebut, sang penyerang menambahkan: "Itu adalah pertandingan yang aneh malam ini, pertandingan yang gila. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik, tetapi kami senang dengan kemenangan ini."

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  • Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Dortmund pertahankan start sempurna

    Dortmund kini kembali mengalihkan fokus ke Bundesliga akhir pekan ini saat mereka menjamu Paderborn di Signal Iduna Park. Dortmund berupaya mempertahankan start 100 persen mereka di kompetisi domestik setelah mengoleksi enam poin dari dua laga pembuka. Ketajaman Guirassy di lini serang kembali akan menjadi faktor krusial saat tuan rumah berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen.

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