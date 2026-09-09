Kirchner-Media
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Lebih baik daripada Lewandowski! Serhou Guirassy mencapai tonggak spesial dalam kemenangan dramatis Borussia Dortmund
Penyerang menandai tonggak 100 gol
Dortmund membuka kampanye fase liga Liga Champions mereka dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal di Signal Iduna Park pada Selasa malam. Tuan rumah unggul lewat gol bunuh diri Renato Veiga sebelum Santiago Mourino menyamakan kedudukan, lalu Guirassy mencetak dua gol melalui sontekan jarak dekat dan penalti. Malam penuh peristiwa bagi sang penyerang ditutup dengan gol bunuh diri tak sengaja di akhir laga ketika penyelamatan Gregor Kobel memantul masuk mengenai wajahnya.
- kolbert-press
Bintang Guinea melampaui Lewandowski
Dwigol penentu itu membawa Guirassy ke 64 gol dalam 100 penampilan kompetitif untuk BVB, sekaligus menaikkan catatannya di Liga Champions untuk klub itu menjadi 19 gol dalam 25 pertandingan sehingga melampaui total 17 gol milik Lewandowski. Berbicara kepada Primesetelah peluit akhir, penyerang berusia 30 tahun itu berkata: "Saya sangat, sangat senang bisa memainkan seratus pertandingan untuk Dortmund, saya bahkan tidak menyadarinya. Tentu saja, memecahkan rekor Lewandowski adalah sesuatu yang sangat spesial, karena dia adalah penyerang hebat."
Penyerang produktif merefleksikan kemenangan
Tonggak bersejarah itu menegaskan konsistensi luar biasa Guirassy di kompetisi Eropa sejak datang dari Stuttgart pada 2024, menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Dortmund di Liga Champions, hanya di belakang Marco Reus dengan 24 gol. Merefleksikan laga penuh hiruk-pikuk itu serta gol bunuh dirinya yang tidak sengaja di akhir laga melawan tim La Liga tersebut, sang penyerang menambahkan: "Itu adalah pertandingan yang aneh malam ini, pertandingan yang gila. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik, tetapi kami senang dengan kemenangan ini."
- Getty Images Sport
Dortmund pertahankan start sempurna
Dortmund kini kembali mengalihkan fokus ke Bundesliga akhir pekan ini saat mereka menjamu Paderborn di Signal Iduna Park. Dortmund berupaya mempertahankan start 100 persen mereka di kompetisi domestik setelah mengoleksi enam poin dari dua laga pembuka. Ketajaman Guirassy di lini serang kembali akan menjadi faktor krusial saat tuan rumah berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen.
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