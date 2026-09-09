Tonggak bersejarah itu menegaskan konsistensi luar biasa Guirassy di kompetisi Eropa sejak datang dari Stuttgart pada 2024, menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Dortmund di Liga Champions, hanya di belakang Marco Reus dengan 24 gol. Merefleksikan laga penuh hiruk-pikuk itu serta gol bunuh dirinya yang tidak sengaja di akhir laga melawan tim La Liga tersebut, sang penyerang menambahkan: "Itu adalah pertandingan yang aneh malam ini, pertandingan yang gila. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik, tetapi kami senang dengan kemenangan ini."