"Lebih baik daripada gol!" - Marquinhos memuji sapuan bola yang "penentu" saat PSG menyingkirkan Liverpool dari Liga Champions

Bek tersebut mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas intervensinya yang menentukan saat berbicara kepada Canal+. Blok krusial itu terjadi saat skor masih imbang 0-0.

"Bagi seorang bek, ini lebih baik daripada mencetak gol! Ini adalah momen-momen yang paling saya nikmati. Safonov melakukan penyelamatan pertama, ada bola kedua, saya berbalik dan melihat [Virgil] van Dijk datang. Saya hanya memiliki refleks untuk melompat ke arah bola dan mencoba menyelamatkannya. Inilah detail-detail yang mengubah jalannya pertandingan," kata Marquinhos.