Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
"Lebih baik daripada gol!" - Marquinhos memuji sapuan bola yang "penentu" saat PSG menyingkirkan Liverpool dari Liga Champions

Kapten Paris Saint-Germain, Marquinhos, menggambarkan aksi penyelamatannya yang heroik saat menggagalkan gol Liverpool sebagai sesuatu yang terasa "lebih baik daripada mencetak gol" setelah membawa juara bertahan Liga Champions itu meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di Anfield pada Selasa. Intervensi pertahanan yang spektakuler itu memastikan klub raksasa Prancis itu mengunci kemenangan agregat 4-0 yang dominan dalam laga Liga Champions tersebut, sekaligus kembali menyingkirkan The Reds.

  • Juara bertahan menaklukkan Anfield

    Bek tengah asal Brasil berusia 31 tahun itu menampilkan performa pertahanan yang luar biasa pada leg kedua perempat final hari Selasa. Paris Saint-Germain berhasil menyingkirkan Liverpool dari Liga Champions di Anfield untuk musim kedua berturut-turut. Sebagai juara bertahan, klub Prancis ini menunjukkan keunggulan mereka di kancah Eropa dengan meraih kemenangan telak 2-0 pada malam itu, mengulangi skor leg pertama untuk melaju ke semifinal dengan kemenangan agregat 4-0 yang meyakinkan. Pertandingan tetap tanpa gol di babak pertama ketika Marquinhos melakukan intervensi dengan sapuan yang menakjubkan untuk menggagalkan upaya tuan rumah, yang kemudian membuka jalan bagi Ousmane Dembele untuk mencetak dua gol di akhir pertandingan.

    Momen puncak seorang bek

    Bek tersebut mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas intervensinya yang menentukan saat berbicara kepada Canal+. Blok krusial itu terjadi saat skor masih imbang 0-0.

    "Bagi seorang bek, ini lebih baik daripada mencetak gol! Ini adalah momen-momen yang paling saya nikmati. Safonov melakukan penyelamatan pertama, ada bola kedua, saya berbalik dan melihat [Virgil] van Dijk datang. Saya hanya memiliki refleks untuk melompat ke arah bola dan mencoba menyelamatkannya. Inilah detail-detail yang mengubah jalannya pertandingan," kata Marquinhos.

  • Statistik pertahanan yang mengesankan

    Selain momen gemilang tersebut, bek tengah berpengalaman ini mencatatkan statistik pertahanan yang luar biasa sepanjang 90 menit pertandingan. Marquinhos mencatatkan delapan kontribusi pertahanan penting, termasuk empat sapuan krusial dan dua blok tembakan, yang berhasil menetralisir ancaman serangan lawan sepenuhnya. Selain itu, sang bek tidak pernah berhasil dilewati lawan dengan dribel sepanjang pertandingan, yang membuktikan keandalannya yang luar biasa di lini belakang.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Menatap babak semifinal

    Setelah kemenangan telak ini, klub tersebut telah memastikan tempatnya di babak semifinal. PSG kini menanti dengan penuh antusias pemenang dari laga yang sangat dinantikan antara Bayern dan Real Madrid. Bayern saat ini memegang keunggulan setelah meraih kemenangan penting 2-1 pada leg pertama di Santiago Bernabeu.

