Dalam perkembangan yang akan memicu kehebohan di seluruh Catalonia, Casado mengungkapkan keterkejutannya yang luar biasa terhadap infrastruktur yang tersedia di Deportivo de A Coruna yang baru promosi. Gelandang berusia 22 tahun itu, yang menghabiskan seluruh karier pengembangannya di akademi La Masia milik Barcelona yang mendunia, mengisyaratkan bahwa rumah barunya justru melampaui standar yang ditetapkan Barcelona.

Dalam tur berpemandu di kompleks latihan bersama sesama rekrutan anyar Jose Maria Gimenez dan direktur olahraga Fernando Soriano, Casado terdiam sejenak saat memasuki ruang ganti tim utama. Terlihat terkesan dengan fasilitas di Galicia, gelandang itu terdengar berkata: "Ini lebih bagus daripada Barca dan semuanya." Ucapan itu begitu mencolok hingga Soriano merasa perlu memastikan ulang dengan bertanya kepada sang pemain: "Benarkah?" Jawaban Casado sangat tegas: "Ya, serius."



