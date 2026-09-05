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'Lebih baik daripada Barcelona!' - Marc Casado melontarkan sindiran mengejutkan kepada La Masia setelah gelandang itu dibuat terpukau oleh fasilitas Deportivo La Coruna usai hengkang pada musim panas
Klaim mengejutkan soal fasilitas dari lulusan La Masia
Dalam perkembangan yang akan memicu kehebohan di seluruh Catalonia, Casado mengungkapkan keterkejutannya yang luar biasa terhadap infrastruktur yang tersedia di Deportivo de A Coruna yang baru promosi. Gelandang berusia 22 tahun itu, yang menghabiskan seluruh karier pengembangannya di akademi La Masia milik Barcelona yang mendunia, mengisyaratkan bahwa rumah barunya justru melampaui standar yang ditetapkan Barcelona.
Dalam tur berpemandu di kompleks latihan bersama sesama rekrutan anyar Jose Maria Gimenez dan direktur olahraga Fernando Soriano, Casado terdiam sejenak saat memasuki ruang ganti tim utama. Terlihat terkesan dengan fasilitas di Galicia, gelandang itu terdengar berkata: "Ini lebih bagus daripada Barca dan semuanya." Ucapan itu begitu mencolok hingga Soriano merasa perlu memastikan ulang dengan bertanya kepada sang pemain: "Benarkah?" Jawaban Casado sangat tegas: "Ya, serius."
- Getty Images Sport
Detail transfer dan keputusan Hansi Flick
Transfer ini menandai berakhirnya musim panas yang panjang penuh ketidakpastian bagi Casado, yang sudah diberi tahu sejak awal pramusim bahwa ia tidak akan masuk dalam rencana langsung Flick. Meski pelatih asal Jerman itu lebih memilih opsi lain untuk peran pivot, Casado pada awalnya enggan meninggalkan Camp Nou.
Ini bukan sekadar peminjaman sederhana untuk pengembangan, karena Deportivo telah mengamankan porsi signifikan dalam masa depan sang pemain. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian senilai €30 juta, yang menunjukkan bahwa klub asal Galicia itu memandang Casado sebagai pilar jangka panjang proyek mereka, bukan solusi sementara.
Menolak minat dari level internasional demi La Liga
Kedatangan Casado ke Riazor dianggap sebagai pencapaian besar bagi Deportivo, terutama mengingat tingkat persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Sepanjang bursa transfer musim panas, gelandang bertahan itu menerima beberapa tawaran dari luar negeri, termasuk proposal menggiurkan dari klub-klub di Inggris, Turki, dan Arab Saudi. Bahkan raksasa Bundesliga RB Leipzig juga disebut memiliki minat serius pada pemain Spanyol itu sebelum kepindahannya ke Depor akhirnya dirampungkan.
Pada akhirnya, daya tarik untuk tetap berada di Spanyol dan bergabung dengan proyek ambisius terbukti terlalu sulit untuk ditolak. Sebelum berangkat ke tujuan barunya, Casado berbicara kepada wartawan di Bandara El Prat untuk menjelaskan pola pikirnya terkait transisi tersebut. Ia berbicara dengan sangat positif tentang peluang yang ada di depannya, dengan mengatakan: “Ini proyek yang sangat bagus. Saya benar-benar tidak sabar untuk memulainya."
- Ricardo Larreina Amador
Menatap tantangan baru yang akan datang
Deportivo menaruh harapan besar pada rekrutan barunya, sembari memuji fleksibilitas dan kemampuan teknisnya. Pernyataan resmi klub menyoroti bahwa meski usianya masih muda, ia membawa segudang pengalaman elite, dengan mengatakan: "Meski usianya masih muda, ia sudah datang dengan pengalaman yang menonjol di sepakbola level elite dan daftar prestasi yang mengesankan, termasuk dua gelar LaLiga, satu Copa del Rey, dan dua Supercopa de Espana.
"Dengan perekrutannya, Depor menambah pemain yang sangat menjanjikan dan serbabisa ke dalam skuad, tetapi juga sosok yang sudah terbiasa dengan sepakbola di level tertinggi serta berpengalaman di kompetisi domestik maupun internasional."
Perbandingan berani Casado antara fasilitas dua klub itu kemungkinan akan menambah bumbu pada setiap pertemuan kedua tim di masa depan, tetapi untuk saat ini, fokusnya tetap sepenuhnya pada debutnya. Tim asal Galicia itu menikmati awal kampanye yang solid, dan mantan bintang La Masia tersebut bisa menjalani penampilan pertamanya secepatnya pada Sabtu melawan Villarreal.
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