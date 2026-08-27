Membahas pengalaman itu bersama GOAL, Halls, berbicara melalui Casivo, pakar kasino Swedia, mengatakan soal bekerja bersama superstar global dan apa yang dibutuhkan untuk mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata: “Anda tahu, itu pengalaman yang aneh. Bagi saya, dan saya pikir bagi kebanyakan anak-anak, itu baru terasa setelah Anda pergi dan melihat ke belakang. Saat Anda menjalaninya, maksud saya, pertama-tama, Arsenal tidak akan menempatkan Anda di akademi atau tim mana pun jika Anda tidak benar-benar, sungguh-sungguh percaya bahwa Anda adalah pemain papan atas dan Anda layak berada di sana.

“Dan itu ditanamkan kepada kami mungkin sejak usia 10 tahun ketika saya di sana, Anda adalah yang terbaik, Anda berlatih dan makan yang terbaik, Anda berjalan seperti yang terbaik dan itu karena Anda memang yang terbaik. Jadi ketika Anda akhirnya masuk ke tim utama atau berada di sekitarnya, yang Anda lakukan hanyalah melihat sekeliling dan berpikir, ‘tidak, saya lebih baik daripada Anda, saya lebih baik daripada Anda, saya seharusnya bermain di depan Anda’. Jadi itulah mentalitas yang mereka tanamkan kepada Anda, kalau tidak, Anda tidak akan bertahan di sana.

“Jadi tentu saja berada di lingkungan itu, dan saya memang penggemar Arsenal, jadi ketika saya pulang dari latihan, teman-teman Anda akan seperti, ‘ya Tuhan, itu teman kami dari Arsenal’. Keluarga Anda dan semua hal lainnya memberi Anda semangat itu. Tetapi dari sisi diri Anda sendiri, Anda seperti, ‘tidak, saya layak berada di sini dan saya seharusnya bermain di depan dia, saya seharusnya bermain di depan dia’. Dan Anda semacam marah hampir sepanjang waktu karena Anda mungkin tidak bermain. Jadi seperti itulah mentalitasnya.

“Tetapi kemudian tentu saja ketika saya menjauh dari sepakbola di kemudian hari, saya seperti, ‘wow, saya pernah berada di Arsenal’ - beruntung bisa berada di sana bersama tim terbaik, pada masa terbaik, tetapi juga tidak beruntung berada di sana bersama yang terbaik, pada masa terbaik karena saya pikir sebagian besar pemain kami akan langsung masuk ke banyak tim Arsenal lainnya selain yang itu.”