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‘Lebih baik daripada Anda’ - Mentalitas yang dibutuhkan untuk sukses dalam sistem akademi Arsenal dijelaskan oleh lulusan yang bekerja bersama Thierry Henry & ‘The Invincibles’
Adams, Saka & para bintang jebolan akademi Arsenal
Nama-nama seperti Tony Adams, Liam Brady, dan Ray Parlour meraih status legenda setelah naik dari level junior ke senior, sementara Bukayo Saka, Max Dowman dan Myles Lewis-Skelly saat ini menjadi contoh pemain lokal yang sukses.
Arsenal selalu ingin menjaga jalur yang jelas tetap terbuka, dengan para superstar matang yang didatangkan dari bursa transfer dinilai penting untuk dilengkapi oleh mereka yang tidak memerlukan biaya perekrutan. Jalur produksi talenta itu telah menunjukkan hasil yang sangat mengesankan selama bertahun-tahun.
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'Invincibles' mencetak sejarah di Premier League
Ada era ketika para bintang masa depan lebih mudah menembus tim utama, dengan pintu di departemen tersebut terbukti sangat sulit dibuka pada pergantian abad ke-21. Pada 2003-04, Arsenal menyelesaikan satu musim penuh Premier League tanpa terkalahkan.
Halls adalah pemain muda penuh mimpi pada masa itu, dengan pemain internasional Inggris U20 tersebut menghadapi persaingan untuk mendapatkan tempat di lini pertahanan dari nama-nama seperti Sol Campbell, Ashley Cole, Martin Keown, dan Kolo Toure. Ia memang mencatatkan tiga penampilan di Piala Liga dan selalu harus percaya bahwa dirinya cukup bagus untuk menembus level tersebut.
Apa yang dibutuhkan untuk lolos di Arsenal
Membahas pengalaman itu bersama GOAL, Halls, berbicara melalui Casivo, pakar kasino Swedia, mengatakan soal bekerja bersama superstar global dan apa yang dibutuhkan untuk mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata: “Anda tahu, itu pengalaman yang aneh. Bagi saya, dan saya pikir bagi kebanyakan anak-anak, itu baru terasa setelah Anda pergi dan melihat ke belakang. Saat Anda menjalaninya, maksud saya, pertama-tama, Arsenal tidak akan menempatkan Anda di akademi atau tim mana pun jika Anda tidak benar-benar, sungguh-sungguh percaya bahwa Anda adalah pemain papan atas dan Anda layak berada di sana.
“Dan itu ditanamkan kepada kami mungkin sejak usia 10 tahun ketika saya di sana, Anda adalah yang terbaik, Anda berlatih dan makan yang terbaik, Anda berjalan seperti yang terbaik dan itu karena Anda memang yang terbaik. Jadi ketika Anda akhirnya masuk ke tim utama atau berada di sekitarnya, yang Anda lakukan hanyalah melihat sekeliling dan berpikir, ‘tidak, saya lebih baik daripada Anda, saya lebih baik daripada Anda, saya seharusnya bermain di depan Anda’. Jadi itulah mentalitas yang mereka tanamkan kepada Anda, kalau tidak, Anda tidak akan bertahan di sana.
“Jadi tentu saja berada di lingkungan itu, dan saya memang penggemar Arsenal, jadi ketika saya pulang dari latihan, teman-teman Anda akan seperti, ‘ya Tuhan, itu teman kami dari Arsenal’. Keluarga Anda dan semua hal lainnya memberi Anda semangat itu. Tetapi dari sisi diri Anda sendiri, Anda seperti, ‘tidak, saya layak berada di sini dan saya seharusnya bermain di depan dia, saya seharusnya bermain di depan dia’. Dan Anda semacam marah hampir sepanjang waktu karena Anda mungkin tidak bermain. Jadi seperti itulah mentalitasnya.
“Tetapi kemudian tentu saja ketika saya menjauh dari sepakbola di kemudian hari, saya seperti, ‘wow, saya pernah berada di Arsenal’ - beruntung bisa berada di sana bersama tim terbaik, pada masa terbaik, tetapi juga tidak beruntung berada di sana bersama yang terbaik, pada masa terbaik karena saya pikir sebagian besar pemain kami akan langsung masuk ke banyak tim Arsenal lainnya selain yang itu.”
- Getty
Arsenal 2026-27: Lebih banyak pemain muda bermunculan
Saka mencetak gol untuk Arsenal saat mereka membuka upaya mempertahankan gelar Premier League dengan meyakinkan lewat kemenangan nyaman 3-0 atas tim promosi baru Coventry pada awal musim 2026-27. Wonderkid remaja Dowman berada di bangku cadangan, bersama sesama lulusan akademi Ethan Nwaneri.
Arsenal, dengan Halls, yang kini menjadi model pria, menyaksikan dari kejauhan, akan kembali beraksi pada Senin saat menjalani lawatan ke Aston Villa. Mereka akan berharap lebih banyak bintang jebolan akademi memberi dampak musim ini, dengan peluang untuk tampil mengesankan akan hadir saat bersaing meraih gelar-gelar utama di berbagai kompetisi.
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