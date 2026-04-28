Lebih baik dari Kylian Mbappé? Mengapa Harry Kane menjadi penyerang nomor 9 terbaik di dunia & bagaimana striker Bayern Munich itu bisa mengakhiri kariernya di posisi yang berbeda

Cristiano Ronaldo pasti akan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di abad ke-21, namun sang GOAT asal Portugal ini tidak selalu bermain sebagai penyerang utama—ia memulai kariernya sebagai pemain sayap yang lincah—dan sering kali tampil di level yang tak tertandingi.

Jika berbicara tentang penyerang murni, tidak banyak yang bisa menyaingi produktivitas Kane dan kontribusinya bagi tim mana pun. Hal ini ditegaskan oleh posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Spurs dan Timnas Inggris.

Standar individu yang luar biasa telah dipertahankan baik di level klub maupun tim nasional, memungkinkan dia memecahkan puasa gelar di Jerman sebagai pemenang dua kali gelar Bundesliga bersama Bayern. Dia telah mencetak 138 gol dalam 141 penampilan untuk mereka - sekaligus mencatat sejarah baru.

Kane akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi Inggris di putaran final Piala Dunia 2026, saat ia mengenakan ban kapten di sana, dan tetap menjadi pesaing serius untuk penghargaan Ballon d’Or yang bergengsi, yang mengakui upaya pemain terbaik di planet ini.