Lebih baik dari Kylian Mbappé? Mengapa Harry Kane menjadi penyerang nomor 9 terbaik di dunia & bagaimana striker Bayern Munich itu bisa mengakhiri kariernya di posisi yang berbeda
Kane yang memecahkan rekor tampil gemilang baik untuk klub maupun tim nasional
Cristiano Ronaldo pasti akan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di abad ke-21, namun sang GOAT asal Portugal ini tidak selalu bermain sebagai penyerang utama—ia memulai kariernya sebagai pemain sayap yang lincah—dan sering kali tampil di level yang tak tertandingi.
Jika berbicara tentang penyerang murni, tidak banyak yang bisa menyaingi produktivitas Kane dan kontribusinya bagi tim mana pun. Hal ini ditegaskan oleh posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Spurs dan Timnas Inggris.
Standar individu yang luar biasa telah dipertahankan baik di level klub maupun tim nasional, memungkinkan dia memecahkan puasa gelar di Jerman sebagai pemenang dua kali gelar Bundesliga bersama Bayern. Dia telah mencetak 138 gol dalam 141 penampilan untuk mereka - sekaligus mencatat sejarah baru.
Kane akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi Inggris di putaran final Piala Dunia 2026, saat ia mengenakan ban kapten di sana, dan tetap menjadi pesaing serius untuk penghargaan Ballon d’Or yang bergengsi, yang mengakui upaya pemain terbaik di planet ini.
Apakah striker Bayern, Kane, merupakan penyerang nomor 9 terbaik di dunia sepak bola?
Saat ditanya apakah pemain berusia 32 tahun yang tak pernah kehilangan performa terbaiknya ini merupakan yang terbaik di bidangnya dalam dunia sepak bola global, M’Poku — yang pernah bermain bersama Kane di Tottenham dan Leyton Orient — mengatakan kepada GOAL: “Saya selalu berdiskusi soal ini dengan beberapa teman saya karena mereka sangat mengagumi Kylian Mbappe. Ya, dia mungkin yang terbaik. Memang begitu. Saya setuju.”
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Kane berada di atas pemain seperti Karim Benzema, Luis Suarez, dan Robert Lewandowski dalam hal kelas penyerang generasinya, M’Poku—yang kini bermain di Baller League UK sebagai bagian dari skuad Yanited milik Angry Ginge—menambahkan: “Saya pikir mereka semua punya kelebihan masing-masing, tapi tidak semua bisa melakukan apa yang Harry Kane lakukan.
“Saya akan membandingkan Harry Kane sedikit dengan Benzema dalam hal bagaimana dia bermain untuk tim dan bagaimana dia membantu rekan-rekannya, tidak hanya dengan mencetak gol tetapi juga dengan memberikan assist atau menciptakan peluang sebelum assist. Jadi ya, mereka semua layak mendapat pujian karena mereka semua luar biasa, tapi tidak semua dari mereka bisa melakukan apa yang dilakukan Harry Kane. Mungkin Benzema.”
Apakah Kane bisa mundur ke posisi yang lebih dalam sebagai pengatur serangan?
Terkadang muncul pertanyaan mengenai di mana Kane akan bermain untuk klubnya musim depan, karena perpanjangan kontrak di Allianz Arena yang akan berakhir pada 2027 belum juga ditandatangani.
M’Poku mengklaim bahwa “tidak ada kemungkinan” Kane akan kembali ke London Utara, namun ketika ditanya apakah ia ingin melihat Kane membela klub-klub seperti Barcelona atau Real Madrid sambil mengikuti jejak ikonik Ronaldo dengan bermain hingga usia 30-an akhir—dan mungkin mengalami perubahan peran di sepanjang kariernya—ia menjawab: “Saya ingin dia terus bermain di level tertinggi selama mungkin.
“Seperti Lewandowski yang bermain di level tertinggi. Ronaldo bermain di level tertinggi hingga saat ini. Luka Modric. Jadi inilah yang ingin kami lihat.
“Dan Harry Kane, dia adalah seorang pemain, saya pikir dia akan terus bermain di level tertinggi dan mungkin jika dia tidak bisa bermain sebagai nomor 9, dia bisa bermain sebagai nomor 10, nomor 8. Dia tidak akan mengalami masalah bermain di posisi-posisi tersebut.”
Kane berharap dapat membantu Bayern meraih gelar Liga Champions
Kane akan kembali bersaing memperebutkan trofi pada Selasa nanti saat membela Bayern dalam leg pertama semifinal Liga Champions yang sangat dinantikan melawan juara Eropa, Paris Saint-Germain.
M’Poku akan menjadi salah satu penonton yang menyaksikan pertandingan epik tersebut, setelah membantu Yanited meraih hasil imbang 2-2 melawan Gold Devils FC dalam laga terakhir mereka. Ia berharap akan ada aksi seru lainnya di Parc des Princes.
Baller League disiarkan langsung setiap Senin malam mulai pukul 17.00 di www.youtube.com/@BallerLeagueUK.