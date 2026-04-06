Lebih baik dari Jude Bellingham? Max Dowman berada di atas bintang Real Madrid dan Inggris itu, namun mantan manajernya menyarankan wonderkid Arsenal itu untuk bersiap menghadapi 'kesulitan'
Dowman sudah berada di level elit
Di usianya yang baru 16 tahun, Dowman telah mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier, berkat golnya di menit-menit akhir saat melawan Everton. Selain itu, ia juga telah tampil di Liga Champions bersama tim asuhan Mikel Arteta, sehingga ia dijuluki sebagai talenta generasi emas. Sebaliknya, Bellingham bermain di Championship bersama Birmingham City pada usia yang sama. Meskipun Bellingham menyumbang empat gol dan dua assist dalam 41 penampilan untuk The Blues sebelum pindah ke Borussia Dortmund dengan nilai transfer £25 juta, Dowman sudah menguji kemampuannya melawan para pemain elit.
Pardew menilai bakat muda Arsenal lebih unggul daripada bintang Real Madrid
Pardew telah melontarkan pernyataan berani mengenai potensi maksimal Dowman. Setelah menyaksikan sang remaja tampil dominan bersama timnas Inggris U-19 dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim utama asuhan Arteta, mantan manajer Newcastle United itu meyakini bahwa level permainan gelandang tersebut saat ini melampaui apa yang ditunjukkan Bellingham pada usia yang sama.
Berbicara di talkSPORT, Pardew menyatakan: "Saya menempatkannya di atas Jude Bellingham, dalam arti, dia adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, pada usia yang sedang kita bicarakan ini. Anda harus berpikir, ya, saya melihat Ronaldo di Le Tournoir (Tournoi de France 1997). Dia sangat menonjol di kelompok usianya. Dowman sangat menonjol di kelompok usianya."
Menghadapi kegagalan dalam sepak bola dan tumbuh melalui rintangan
Terlepas dari pujian yang berlebihan, Pardew dengan cepat mengingatkan sang pemain muda bahwa jalan menuju puncak jarang mulus. Dowman baru-baru ini mengalami kekecewaan akibat tersingkir di perempat final Piala FA melawan Southampton, sebuah pertandingan di mana ia bermain penuh selama 90 menit dan melepaskan tujuh tembakan, namun pada akhirnya timnya harus menelan kekalahan. Pardew meyakini bahwa kemunduran-kemunduran ini sangat penting. Ia menambahkan: "Dan jika ia bisa berkembang dan tumbuh, karena kekecewaan yang ia alami di perempat final itulah inti dari menjadi seorang pesepakbola. Ini bukan tentang selalu meraih kejayaan. Banyak hal yang menyakitkan. Dan ia perlu terus tumbuh dalam rasa sakit itu, jika itu masuk akal."
Dowman mengincar gelar ganda bersama Arsenal
Meskipun remaja itu tak mampu mencegah Arsenal tersingkir dari Piala FA saat melawan Southampton, ia tetap berharap dapat memainkan peran penting dalam perjuangan timnya di Liga Premier dan Liga Champions. The Gunners akan menghadapi Sporting CP pada leg pertama perempat final kompetisi Eropa pekan ini, sebelum berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Premier Inggris saat bertanding melawan Bournemouth pada akhir pekan.