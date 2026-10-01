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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Leao tidak bersinar dengan nomor 7 milik Cristiano Ronaldo, Hojlund merayakan dengan "siuum"-nya dan mendorong Jorge Jesus menjauh

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
AC Milan
SSC Napoli

CR7 memang tidak berada di lapangan, tetapi kehadirannya dalam laga Denmark vs Portugal tetap terasa.

Pada akhirnya Jorge Jesus terbukti benar. Portugal pertama tanpa Cristiano Ronaldo menang dan tampil meyakinkan 4-2 atas Denmark dalam laga yang "ceria" pada fase bertahan, tetapi sarat gol dan peluang. Di antara yang tampil bersinar ada pemain AC Milan Goncalo Ramos (1 gol dan 1 assist), tetapi tak terelakkan justru sosok absen terbesar itulah yang menjadi pusat perdebatan dalam pertandingan ini.

Di satu sisi, memang ada tekanan besar yang dibebankan ke pundak mantan pemain AC Milan Rafael Leao, yang mengenakan nomor 7 miliknya. Di sisi lain, ada selebrasi provokatif dengan "siuuum"-nya dari penyerang Napoli Rasmus Hojlund.


  • Leao tidak bersinar

    Jorge Jesus, setelah secara definitif atau hampir menutup bab Cristiano Ronaldo pada sesi prapertandingan: "Saya sepenuhnya tenang, dengan hati nurani yang bersih terkait situasi ini", memilih menurunkan Rafael Leao sebagai starter dan sebagai penggantinya.

    Dengan nomor 7 di punggungnya, mantan pemain Milan itu seperti biasa memadukan beberapa aksi bagus, seperti nyaris mencetak gol pada awal laga dengan bergerak ke kaki kanan, dengan momen yang kurang baik seperti peluang gol yang terbuang dari jarak dekat atau beberapa bola yang hilang di area sepertiga akhir yang memaksa rekan-rekannya bekerja ekstra.

    Pertandingan penyerang Galatasaray itu kemudian berakhir pada menit ke-63 ketika pelatih tim nasional Portugal memasukkan Trincao sebagai penggantinya, tetapi keputusan menjadikannya starter, dengan nomor 7, dalam laga pertama era pasca-CR7 tetap merupakan sebuah sinyal.

  • Siuuum ala Hojlund

    Yang menarik-narik nama Cristiano Ronaldo, meski ia tidak berada di lapangan, justru adalah Rasmus Hojlund yang, seperti sudah pernah terjadi sebelumnya dalam duel antara Denmark dan Portugal, memilih merayakan gol pada menit ke-53 untuk skor 2-2 dengan selebrasi yang sama sekali tidak biasa: pertama ia menarik perhatian semua suporternya dengan mengangkat jari, lalu berbalik dan menirukan "Siuuum" klasik yang dipopulerkan mantan peraih Ballon d'Or asal Portugal itu.

    Sebuah penghormatan di tengah hari yang penuh polemik? Sebuah provokasi? Yang pasti, Hojlund sudah pernah melakukannya, pada 2025 ketika CR7 berada di lapangan sebagai lawan. Kekagumannya kepada pemain Portugal itu pun sudah pernah ia ungkapkan kepada media: "Idola saya adalah Cristiano Ronaldo, dia seorang pemenang dan selalu ingin berkembang."

    Dan dorongan kepada pelatih timnas Portugal Jorge Jesus, setelah laga usai pada momen saling berjabat tangan dengan ramah di tengah lapangan, sepenuhnya memperjelas posisi pemain Denmark itu: perlakuan yang diterima idolanya sama sekali tidak ia sukai.

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