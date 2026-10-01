Pada akhirnya Jorge Jesus terbukti benar. Portugal pertama tanpa Cristiano Ronaldo menang dan tampil meyakinkan 4-2 atas Denmark dalam laga yang "ceria" pada fase bertahan, tetapi sarat gol dan peluang. Di antara yang tampil bersinar ada pemain AC Milan Goncalo Ramos (1 gol dan 1 assist), tetapi tak terelakkan justru sosok absen terbesar itulah yang menjadi pusat perdebatan dalam pertandingan ini.
Di satu sisi, memang ada tekanan besar yang dibebankan ke pundak mantan pemain AC Milan Rafael Leao, yang mengenakan nomor 7 miliknya. Di sisi lain, ada selebrasi provokatif dengan "siuuum"-nya dari penyerang Napoli Rasmus Hojlund.