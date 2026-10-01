Yang menarik-narik nama Cristiano Ronaldo, meski ia tidak berada di lapangan, justru adalah Rasmus Hojlund yang, seperti sudah pernah terjadi sebelumnya dalam duel antara Denmark dan Portugal, memilih merayakan gol pada menit ke-53 untuk skor 2-2 dengan selebrasi yang sama sekali tidak biasa: pertama ia menarik perhatian semua suporternya dengan mengangkat jari, lalu berbalik dan menirukan "Siuuum" klasik yang dipopulerkan mantan peraih Ballon d'Or asal Portugal itu.

Sebuah penghormatan di tengah hari yang penuh polemik? Sebuah provokasi? Yang pasti, Hojlund sudah pernah melakukannya, pada 2025 ketika CR7 berada di lapangan sebagai lawan. Kekagumannya kepada pemain Portugal itu pun sudah pernah ia ungkapkan kepada media: "Idola saya adalah Cristiano Ronaldo, dia seorang pemenang dan selalu ingin berkembang."

Dan dorongan kepada pelatih timnas Portugal Jorge Jesus, setelah laga usai pada momen saling berjabat tangan dengan ramah di tengah lapangan, sepenuhnya memperjelas posisi pemain Denmark itu: perlakuan yang diterima idolanya sama sekali tidak ia sukai.