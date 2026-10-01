Pada akhirnya Jorge Jesus terbukti benar. Portugal pertama tanpa Cristiano Ronaldo menang dan tampil meyakinkan dengan skor 4-2 atas Denmark dalam laga yang "terbuka" di fase bertahan, tetapi sarat gol dan peluang. Di antara yang paling menonjol adalah pemain AC Milan Goncalo Ramos (1 gol dan 1 assist), tetapi tak terelakkan justru sosok terbesar yang absen menjadi pusat perdebatan dalam pertandingan ini.
Di satu sisi, memang ada tekanan besar yang dibebankan ke pundak mantan pemain AC Milan Rafael Leao, yang mengenakan nomor 7 miliknya. Di sisi lain, ada selebrasi provokatif dengan "siuuum" dari penyerang Napoli Rasmus Hojlund.