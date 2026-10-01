Jorge Jesus, yang dalam sesi prapertandingan telah menutup secara definitif atau nyaris definitif bab Cristiano Ronaldo: "Saya benar-benar tenang, dengan hati nurani yang bersih terkait situasi ini", memilih menurunkan Rafael Leao sebagai starter dalam pertandingan ini dan menggantikannya.

Dengan nomor 7 di punggungnya, mantan pemain Milan itu seperti biasa memadukan beberapa aksi bagus, seperti nyaris mencetak gol di awal laga dengan bergerak ke kaki kanannya, dengan momen yang kurang bagus seperti peluang gol yang terbuang dari jarak dekat atau beberapa bola yang hilang di area sepertiga akhir sehingga memaksa rekan-rekannya bekerja ekstra.

Pertandingan penyerang Galatasaray itu kemudian berakhir pada menit ke-63 ketika pelatih tim nasional Portugal itu memasukkan Trincao menggantikannya, tetapi keputusan menjadikannya starter, dengan nomor 7, dalam laga pertama era pasca-CR7 tetap merupakan sebuah sinyal.