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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Leao tak bersinar dengan nomor 7 milik Cristiano Ronaldo, Hojlund merayakan dengan "siuuum"-nya

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
AC Milan
SSC Napoli

CR7 memang tidak berada di lapangan, tetapi kehadirannya dalam laga Denmark vs Portugal tetap terasa.

Pada akhirnya Jorge Jesus terbukti benar. Portugal pertama tanpa Cristiano Ronaldo menang dan tampil meyakinkan dengan skor 4-2 atas Denmark dalam laga yang "terbuka" di fase bertahan, tetapi sarat gol dan peluang. Di antara yang paling menonjol adalah pemain AC Milan Goncalo Ramos (1 gol dan 1 assist), tetapi tak terelakkan justru sosok terbesar yang absen menjadi pusat perdebatan dalam pertandingan ini.

Di satu sisi, memang ada tekanan besar yang dibebankan ke pundak mantan pemain AC Milan Rafael Leao, yang mengenakan nomor 7 miliknya. Di sisi lain, ada selebrasi provokatif dengan "siuuum" dari penyerang Napoli Rasmus Hojlund.


  • Leao tidak bersinar

    Jorge Jesus, yang dalam sesi prapertandingan telah menutup secara definitif atau nyaris definitif bab Cristiano Ronaldo: "Saya benar-benar tenang, dengan hati nurani yang bersih terkait situasi ini", memilih menurunkan Rafael Leao sebagai starter dalam pertandingan ini dan menggantikannya.

    Dengan nomor 7 di punggungnya, mantan pemain Milan itu seperti biasa memadukan beberapa aksi bagus, seperti nyaris mencetak gol di awal laga dengan bergerak ke kaki kanannya, dengan momen yang kurang bagus seperti peluang gol yang terbuang dari jarak dekat atau beberapa bola yang hilang di area sepertiga akhir sehingga memaksa rekan-rekannya bekerja ekstra.

    Pertandingan penyerang Galatasaray itu kemudian berakhir pada menit ke-63 ketika pelatih tim nasional Portugal itu memasukkan Trincao menggantikannya, tetapi keputusan menjadikannya starter, dengan nomor 7, dalam laga pertama era pasca-CR7 tetap merupakan sebuah sinyal.

  • Selebrasi "SIUUUM" ala Hojlund

    Yang menarik-narik Cristiano Ronaldo, meski ia tidak berada di lapangan, adalah Rasmus Hojlund yang, seperti sudah terjadi sebelumnya dalam duel antara Denmark dan Portugal, memilih merayakan gol pada menit ke-53 untuk gol 2-2, dengan selebrasi yang sama sekali tidak biasa: pertama dengan mengangkat jari ia menarik perhatian semua pendukungnya, lalu ia melompat sambil berputar dan menirukan "Siuuum" klasik yang dipopulerkan oleh mantan pemenang Ballon d'Or asal Portugal itu.

    Sebuah penghormatan di tengah hari yang penuh polemik? Sebuah provokasi? Yang pasti, Hojlund sudah pernah melakukannya, pada 2025 dan saat CR7 berada di lapangan sebagai lawan. Selain itu, ia juga sudah menyatakan kekagumannya kepada pemain Portugal tersebut lewat media: "Idola saya adalah Cristiano Ronaldo, dia adalah seorang pemenang dan selalu ingin berkembang"

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