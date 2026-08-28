Leao, Osimhen, dan…: tim seperti apa Galatasaray dan sejauh mana mereka bisa melangkah di Turki dan Liga Champions

Gala memulai musim ini dengan sedikit tersendat: mereka bermain imbang 2-2 melawan tim promosi Corum namun kemudian langsung bangkit dengan kemenangan telak empat gol di markas Erzurumspor. Mantan pemain Napoli itu sedang sangat termotivasi dan sudah mulai mencetak gol secara konsisten, dan kini di sisinya ada bintang dengan level yang sama yang bisa menyuplai bola kepadanya dan makin mengangkat performanya. Keputusan Leao untuk lebih memilih klub Turki itu ketimbang Aston Villa dan gemerlapnya Premier League juga bisa dijelaskan dari sudut pandang ini: sebuah liga yang harus dimenangi tetapi tidak menuntut 100 persen dalam setiap pertandingan dan sebuah kampanye Eropa yang bisa menghadirkan kejutan besar. Undian di Nyon tidak terlalu bersahabat dan mempertemukan juara Turki itu dengan Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, dan AEK Athena, sebuah perjalanan yang tidak mudah dan akan menuntut versi terbaik dari Leao.





Namun, Galatasaray tidak hanya hidup dari Osimhen dan Leao . Memang benar, ketika Fenerbahce, Besiktas, dan Trabzonspor menjalani bursa transfer yang bak pesta kembang api, Gala justru lebih berhati-hati dan hemat. Namun, benar juga bahwa gebrakan besar itu sudah dilakukan pada jendela-jendela sebelumnya, masih ada pergerakan lain yang bisa datang, dan bahwa skuad mereka sangat kompetitif.





Okan memang tidak punya terlalu banyak pelapis berkualitas, tetapi untuk 15 pemain pertamanya Gala masih lebih unggul daripada para rivalnya, yang memang sudah mulai mendekat. Pilar tim ini adalah kiper Cakir, sementara lini belakang bertumpu pada Singo dan Sanchezyang kembali menemukan performa terbaik, keduanya tampil sangat baik di Piala Dunia bersama Pantai Gading dan Kolombia. Di lini tengah, situasi Torreira masih perlu dipahami setelah ia meminta dijual, sementara pemain-pemain yang dulu sempat tak tergantikan seperti Gundogan dan Leminakini tak lagi sepenting dulu. Regenerasi sudah datang lewat promosi menjadi starter yang tak tergoyahkan untuk profil-profil seperti Sallai, Gabriel Sara, Akgun, dan Yilmaz. Ini juga harus menjadi musim kebangkitan Sané, yang performanya menurun di level klub dan, terutama, tim nasional. Jika ia bisa kembali menjadi versi seperti saat di Bayern, trisula bersama Leao dan Osimhen bisa sangat eksplosif.