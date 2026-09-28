Penampilan yang bagus, dengan tembakan yang membentur mistar dan menggagalkan kebahagiaannya mencetak gol. Di antara sosok protagonis dalam kemenangan impresif Portugal di Norwegia ada mantan pemain AC Milan, Rafael Leao, yang kemudian berkomentar seusai laga seperti dikutip Ojogo: "Jorge Jesus mengenal saya dan, di peran apa pun, saya akan memberikan yang terbaik. Saya yakin dia akan membantu saya memaksimalkan kualitas saya. Pelatih telah membawa soliditas bertahan yang luar biasa. Mereka banyak menguasai bola dan kami mampu tetap kompak dalam bertahan. Itulah yang benar-benar kami butuhkan untuk membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan penting. Setiap kali saya masuk ke lapangan, saya berusaha memberikan yang terbaik. Saya tidak menjalani persiapan pramusim, saya sedang berusaha mencapai kondisi fisik terbaik, tetapi saya selalu siap membantu tim. Kami memiliki pemain-pemain dengan kualitas tertinggi di tim nasional. Semua pemain siap dan pelatih menempatkan mereka di posisi-posisi di mana mereka bisa membuat perbedaan, seperti Joao Felix. Saya senang, saya peduli padanya, dia menerima banyak kritik dan sekarang dia sedang menunjukkan kualitasnya dan membuat perbedaan".