Konsekuensinya, hingga hari ini, 12 Agustus, 20 hari sebelum penutupan bursa transfer dan 10 hari sebelum dimulainya Serie A, Leao masih belum tahu dengan pasti di mana ia akan bermain musim depan: kemungkinan besar ia mengharapkan ada pendekatan yang menarik dari Premier League atau La Liga, yang ternyata tidak datang. Karena itu, pemain dengan bayaran tertinggi dalam skuad dan salah satu yang paling berbakat secara teknis itu kini bahkan belum pasti menjadi starter, apabila pada akhirnya ia tetap bertahan dalam skuad, selain juga menghambat negosiasi pemain masuk. Sebuah jalan buntu yang berbahaya, yang coba diusir Leao lewat media sosial: apabila pada akhirnya ia bertahan di Milan, masih harus dilihat juga bagaimana para suporter akan menyambut berbagai tanda ketidakpuasan yang muncul sepanjang musim panas, ketika ia beberapa kali menjatuhkan Rossoneri.