Rafael Leao kembali angkat bicara di media sosial dan secara implisit menyinggung perpisahan dengan AC Milan. Berikut yang diunggah penyerang Portugal itu pada malam hari lewat sebuah Instagram Story: "Satu-satunya pikiran saya adalah lapangan: saya fokus untuk memberikan yang terbaik, di setiap pertandingan dan setiap sesi latihan. Hanya untuk menghindari segala bentuk spekulasi dan berita yang tidak benar, saya tegaskan kembali bahwa sejak lama saya telah menyerahkan pengelolaan semua kepentingan saya secara eksklusif kepada keluarga saya dan para pengacara saya. Tidak ada pihak lain yang berwenang berbicara atas nama saya. Fokus ke target-target berikutnya".
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Leao dan perpisahannya dengan Milan: "Satu-satunya fokus saya adalah lapangan, tidak ada yang bisa berbicara atas nama saya. Fokus pada target-target berikutnya"
SITUASI RUMIT
Penyerang Portugal itu, yang dianggap bisa dilepas oleh AC Milan, pun kembali angkat suara di media sosial terkait masa depannya, dan ia melakukannya dengan tegas, juga untuk menghindari spekulasi: ia menegaskan kembali situasinya, dengan menyatakan bahwa dirinya hanya mempercayakan urusan itu kepada keluarganya, khususnya sang ayah, serta para pengacaranya, dan dengan demikian juga menepis kemungkinan peran perantara dari Jorge Mendes, jika terjadi transfer. Untuk saat ini tidak ada distraksi terkait bursa transfer, jadi, tetapi bagi Milan Leao sama sekali bukan sosok yang tak tersentuh, dan impasse ini untuk saat ini membuat perencanaan Amorim menjadi rumit.
PILIHAN AMORIM
Bukan rahasia lagi bahwa bagi pelatih yang pernah menangani Sporting dan Manchester United itu, pemain bernomor 10 tersebut sama sekali bukan sosok yang tak tergantikan, dan kata-kata perpisahan Leao di awal bursa transfer memberi isyarat akan perpisahan yang cukup pasti: namun seiring berjalannya waktu tidak adanya tawaran yang memuaskan bagi Milan dari sisi ekonomi dan bagi sang pemain dari sisi olahraga membuat situasinya membeku, dengan Leao yang kinibisa bertahan tetapi tidak memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dalam formasi 3-4-2-1 dan terutama tidak memungkinkan adanya investasi di posisinya karena kepergiannya tidak terjadi.
Penolakan terhadap Turki dan tawaran rendah
Kenyataannya adalah bahwa tawaran yang datang dari Turki, awalnya dari Fenerbahce lalu terutama dari Galatasaray, tidak pernah meyakinkan klub AC Milan, yang sejak awal meminta 60 juta euro untuk transfer permanen: dari Istanbul justru datang proposal peminjaman dengan opsi atau kewajiban membeli dengan angka yang jauh lebih rendah, di kisaran 35/40 juta euro. Belum lagi, Leao memandang kepindahan ke Bosporus bukan sebagai peningkatan bagi kariernya.
Konsekuensinya, hingga hari ini, 12 Agustus, 20 hari sebelum penutupan bursa transfer dan 10 hari sebelum dimulainya Serie A, Leao masih belum tahu dengan pasti di mana ia akan bermain musim depan: kemungkinan besar ia mengharapkan ada pendekatan yang menarik dari Premier League atau La Liga, yang ternyata tidak datang. Karena itu, pemain dengan bayaran tertinggi dalam skuad dan salah satu yang paling berbakat secara teknis itu kini bahkan belum pasti menjadi starter, apabila pada akhirnya ia tetap bertahan dalam skuad, selain juga menghambat negosiasi pemain masuk. Sebuah jalan buntu yang berbahaya, yang coba diusir Leao lewat media sosial: apabila pada akhirnya ia bertahan di Milan, masih harus dilihat juga bagaimana para suporter akan menyambut berbagai tanda ketidakpuasan yang muncul sepanjang musim panas, ketika ia beberapa kali menjatuhkan Rossoneri.
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