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Leandro Trossard dipastikan akan hengkang dari Arsenal setelah kesepakatan senilai €20 juta tercapai

Transfers
L. Trossard
Arsenal
Premier League
Besiktas
Super Lig

Arsenal dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Besiktas terkait penjualan Leandro Trossard. Pemain timnas Belgia tersebut, yang telah menjadi pemain kunci di bawah asuhan Mikel Arteta, kini siap mengakhiri masa baktinya yang sukses di Emirates untuk menghadapi tantangan baru di Turki.

  • Beşiktaş mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bintang asal Belgia

    Menurut The Athletic, klub raksasa Turki tersebut telah mencapai terobosan signifikan dalam negosiasi dengan Arsenal, dengan menyepakati biaya transfer sebesar €20 juta untuk penyerang berusia 31 tahun itu. Kesepakatan terstruktur tersebut mencakup pembayaran di muka sebesar €18 juta yang dijamin, ditambah €2 juta sebagai bonus yang terkait dengan performa. Meskipun kedua klub telah mencapai kesepakatan, transfer ini belum sepenuhnya selesai karena detail akhir mengenai persyaratan pribadi dan gaji, yang diperkirakan berada di kisaran €9 juta, masih terus dibahas.

    Situasi kontrak Trossard saat ini telah memaksa Arsenal untuk mengambil langkah ini sampai batas tertentu. Meskipun telah menandatangani perjanjian baru pada Agustus 2025 yang memberikan kenaikan gaji signifikan untuk mencerminkan pentingnya dirinya bagi skuad, kesepakatan tersebut tidak memperpanjang kontraknya melampaui musim panas 2027. Dengan sisa kontrak hanya satu tahun, The Gunners tampaknya telah memutuskan bahwa menjualnya sekarang merupakan nilai terbaik untuk seorang pemain yang akan memasuki usia tiga puluhan.

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    Kewajiban di Piala Dunia menunda kepindahan resmi

    Meskipun negosiasi telah memasuki tahap lanjut, pengumuman resmi diperkirakan baru akan dilakukan setelah Belgia menyelesaikan perjalanan mereka di Piala Dunia. Trossard saat ini menjadi sosok kunci dalam skuad asuhan Rudi Garcia, di mana “Setan Merah” tengah mempersiapkan diri untuk laga krusial babak 16 besar melawan Amerika Serikat. Pemain sayap ini tampil gemilang di panggung dunia, tampil sebagai starter di keempat pertandingan dan menyumbang dua gol serta satu assist dalam kemenangan telak di fase grup atas Selandia Baru (5-1).

    Pengaruhnya bagi tim nasional semakin terlihat pada babak 32 besar, di mana ia memberikan assist penting dalam kemenangan comeback 3-2 atas Senegal. Sumber-sumber menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut kemungkinan besar tidak akan berlanjut ke tahap penandatanganan akhir selama sang pemain masih fokus pada tugas-tugas internasionalnya, namun kerangka kerja sudah siap untuk membawanya ke Istanbul begitu turnamen ini berakhir.

  • Sosok yang dapat diandalkan bagi The Gunners

    Sejak bergabung dari Brighton dengan nilai transfer £27 juta pada Januari 2023, Trossard telah menjadi pilar utama dalam skuad Mikel Arteta, mencatatkan 174 penampilan dengan 36 gol dan 34 assist – sebagian besar dari sayap kiri, sekaligus mengisi posisi tengah saat tim dilanda krisis cedera.

    Musim paling produktifnya di depan gawang terjadi pada musim 2023-24, ketika ia mencetak 16 gol di Liga Premier dan Liga Champions, melanjutkan performa impresifnya di paruh pertama musim 2022-23 bersama Brighton yang mencakup hat-trick melawan Liverpool dalam hasil imbang 3-3.

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    Penampilan gemilang di Emirates

    Jika Trossard benar-benar hengkang, ia akan meninggalkan London Utara sebagai juara Liga Premier. Mantan pemain Brighton ini memainkan peran besar pada musim 2025-26, membantu Arsenal meraih gelar liga pertama mereka sejak era "Invincibles" pada 2004. Ia tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, mencetak delapan gol dan 11 assist, termasuk gol penentu kemenangan yang terkenal pada menit ke-83 melawan West Ham yang membuat The Gunners tetap unggul atas Manchester City dalam perebutan gelar.


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