Leandro Trossard dipastikan akan hengkang dari Arsenal setelah kesepakatan senilai €20 juta tercapai

Menurut The Athletic, klub raksasa Turki tersebut telah mencapai terobosan signifikan dalam negosiasi dengan Arsenal, dengan menyepakati biaya transfer sebesar €20 juta untuk penyerang berusia 31 tahun itu. Kesepakatan terstruktur tersebut mencakup pembayaran di muka sebesar €18 juta yang dijamin, ditambah €2 juta sebagai bonus yang terkait dengan performa. Meskipun kedua klub telah mencapai kesepakatan, transfer ini belum sepenuhnya selesai karena detail akhir mengenai persyaratan pribadi dan gaji, yang diperkirakan berada di kisaran €9 juta, masih terus dibahas.

Situasi kontrak Trossard saat ini telah memaksa Arsenal untuk mengambil langkah ini sampai batas tertentu. Meskipun telah menandatangani perjanjian baru pada Agustus 2025 yang memberikan kenaikan gaji signifikan untuk mencerminkan pentingnya dirinya bagi skuad, kesepakatan tersebut tidak memperpanjang kontraknya melampaui musim panas 2027. Dengan sisa kontrak hanya satu tahun, The Gunners tampaknya telah memutuskan bahwa menjualnya sekarang merupakan nilai terbaik untuk seorang pemain yang akan memasuki usia tiga puluhan.