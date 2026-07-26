Leandro Paredes mengungkap pernyataan tentang “pertandingan terakhir” Lionel Messi setelah final Piala Dunia 2026 - dengan Argentina berharap sang GOAT akan mengubah keputusannya terkait rencana masa depannya

Paredes menyampaikan kabar yang sudah lama ditakuti oleh banyak penggemar Argentina saat membahas suasana emosional di dalam skuad. Bintang Boca Juniors itu berbicara tak lama setelah memberikan assist penentu kemenangan melawan O'Higgins pada leg pertama babak playoff sistem gugur Copa Sudamericana.

"Ini menyakitkan karena, seperti yang kami katakan sepanjang Piala Dunia, kami tidak ingin pertandingan terakhir itu tiba," ungkap Paredes. "Saya rasa dia telah mengambil keputusan bahwa itu adalah pertandingan terakhirnya untuk tim nasional."

Meskipun pengungkapan tersebut terdengar suram, Paredes tetap mengungkapkan harapannya agar mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain itu dapat mempertimbangkannya kembali. "Saya harap tidak, saya harap dia bisa terus bermain," tambahnya. "Itu akan menjadi keputusannya. Apa pun yang membuatnya bahagia pasti akan membuat kami bahagia juga."