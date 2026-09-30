AFP
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Leandro Paredes membuat kemunculan mengejutkan di pemusatan latihan Argentina meski sedang menjalani skorsing panjang dari FIFA
Veteran yang diskors mengunjungi markas Ezeiza
Gelandang Boca itu mengunjungi Kompleks Latihan Lionel Messi untuk menyaksikan rekan-rekannya di tim nasional berlatih di bawah asuhan Scaloni. Paredes masih tidak memenuhi syarat untuk dipilih setelah menerima suspensi 10 pertandingan dari FIFA yang dijatuhkan menyusul insiden yang menodai final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Meski demikian, kehadirannya tetap memberi dorongan moral yang tepat waktu di ruang ganti Argentina menjelang rangkaian laga persahabatan mereka berikutnya.
- AFP
Pelatih masih membuka peluang ke tim nasional
Pelatih kepala Argentina, Scaloni, menegaskan bahwa gelandang veteran itu tetap memiliki tempat istimewa di tim nasional meski menjalani larangan panjang dari badan pengatur. Membahas situasi Paredes saat ini dalam konferensi persnya sebelum latihan, pria 48 tahun itu menjelaskan: "Saya belum berbicara dengan Paredes. Dia milik tim nasional. Karena apa yang telah dia berikan kepada kami, karena dia legenda dan kami mencintainya. Saya belum berbicara dengannya atau siapa pun sejak saat itu. Pintu selalu terbuka. Sayangnya, kami tidak akan bisa mengandalkannya untuk pertandingan-pertandingan ini. Jika dia berada di level ini ketika sudah tersedia, dia akan dipertimbangkan."
Jimat Boca kembali menegaskan ikatan skuad
Playmaker berpengalaman itu sudah lebih dulu menjelaskan niatnya untuk bergabung dengan rekan-rekannya di tim nasional meski sedang menjalani pengasingan kompetitifnya.
Berbicara setelah membawa Boca meraih kemenangan atas Racing di Copa Argentina, Paredes mengatakan: "Saya belum berbicara dengan pelatih, tetapi saya mungkin akan mampir ke tempat latihan untuk menyapa dan melihat bagaimana semuanya berjalan. Jelas, saya merasa menjadi bagian dari grup di sana; jika saya tidak terkena skorsing, saya akan berada di sana."
Rasa memiliki yang begitu dalam itu datang secara alami bagi pemain berusia 32 tahun tersebut, yang tetap menjadi figur berpengaruh di ruang ganti setelah mengoleksi 84 caps, mencetak lima gol, dan memainkan peran penting dalam keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 serta laju mereka ke final 2026.
- PHOTOxPHOTO
Scaloni menguji kedalaman skuad dalam laga-laga persahabatan
Argentina sedang bersiap menjalani tiga laga persahabatan internasional, dimulai melawan Bolivia pada Rabu malam di Estadio Mario Alberto Kempes. Tim asuhan Scaloni kemudian akan menjamu Burkina Faso di Estadio Monumental pada Sabtu sebelum menutup pemusatan latihan dengan menghadapi Benin pada Selasa malam pekan depan. Absennya Paredes karena terpaksa membuat staf pelatih meninjau kedalaman mereka di posisi gelandang bertahan saat mulai melakukan persiapan untuk tantangan kompetitif yang akan datang.
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