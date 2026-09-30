Playmaker berpengalaman itu sudah lebih dulu menjelaskan niatnya untuk bergabung dengan rekan-rekannya di tim nasional meski sedang menjalani pengasingan kompetitifnya.

Berbicara setelah membawa Boca meraih kemenangan atas Racing di Copa Argentina, Paredes mengatakan: "Saya belum berbicara dengan pelatih, tetapi saya mungkin akan mampir ke tempat latihan untuk menyapa dan melihat bagaimana semuanya berjalan. Jelas, saya merasa menjadi bagian dari grup di sana; jika saya tidak terkena skorsing, saya akan berada di sana."

Rasa memiliki yang begitu dalam itu datang secara alami bagi pemain berusia 32 tahun tersebut, yang tetap menjadi figur berpengaruh di ruang ganti setelah mengoleksi 84 caps, mencetak lima gol, dan memainkan peran penting dalam keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 serta laju mereka ke final 2026.