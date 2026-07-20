Leandro Paredes dicap sebagai 'aib' karena perilaku 'memalukan' gelandang Argentina itu membayangi perayaan Spanyol di Piala Dunia

Para pakar sepak bola di televisi tidak menyembunyikan rasa jijik mereka atas kegagalan para pemain Argentina menunjukkan sportivitas dasar setelah kehilangan gelar juara dunia mereka, meskipun kapten Lionel Messi mendapat pujian luas atas sikapnya yang berkelas.

Menyoroti kontras yang mencolok dalam perilaku ini, pakar BBC Hart berkomentar: "Ada satu orang di lapangan yang benar-benar menunjukkan kelas, yaitu Lionel Messi, yang berjabat tangan dengan setiap pemain Spanyol. Pertandingan sudah usai. Mereka sama sekali tidak bisa mengeluh tentang apa yang terjadi hari ini. Perilaku yang menjijikkan."

Sambil memuji penampilan juara dunia yang baru saja dinobatkan, Hart juga memuji La Roja, yang memastikan trofi berkat gol tunggal Ferran Torres, sambil menambahkan: "Spanyol benar-benar pantas mendapatkannya. Mereka tampil luar biasa sepanjang turnamen. Mereka mendominasi seluruh pertandingan melawan Argentina yang tangguh dan keras. Tim terbaiklah yang memenangkan Piala Dunia ini."

Kritik tajam terus bermunculan mengingat temperamen agresif ini bukanlah hal baru bagi tim asuhan Lionel Scaloni, menyusul kejadian serupa saat mereka menyingkirkan Inggris di semifinal.

Menanggapi pola perilaku ini, Rooney menyatakan: "Apakah itu mengejutkan Anda? Bagi saya tidak. Kita sudah melihat hal ini sebelumnya dari Argentina. Itu bukanlah reaksi yang diinginkan. Kita sudah melihat beberapa reaksi setelah mereka menyingkirkan Inggris di babak sebelumnya. Itu sungguh menyedihkan. Jika Anda kalah dalam pertandingan sepak bola, bersikaplah anggun dan tinggalkan lapangan. Itu benar-benar buruk dari mereka."

Menyoroti bahwa agresi fisik mereka hanyalah kedok untuk menutupi kelemahan permainan sepak bola mereka pada hari itu, Rooney melanjutkan: "Itu adalah reaksi karena mereka dikalahkan, dikalahkan dalam pertarungan, dan dikalahkan dalam strategi di lapangan sepak bola, lalu mereka beralih ke hal itu di akhir pertandingan. Itu sangat buruk dari kedua pemain tersebut."