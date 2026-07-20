Getty
Diterjemahkan oleh
Leandro Paredes dicap sebagai 'aib' karena perilaku 'memalukan' gelandang Argentina itu membayangi perayaan Spanyol di Piala Dunia
Perkelahian hebat pasca-pertandingan meletus
Kekalahan Argentina 1-0 dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu ternoda oleh perkelahian brutal pasca-pertandingan yang terjadi segera setelah wasit Slavko Vincic meniup peluit akhir. Paredes terekam kamera sedang mencekik leher Eric Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah, sementara Nahuel Molina terlihat memukul Rodri saat ia berlari untuk merayakan gol. Perilaku tidak terpuji ini memicu kecaman keras dari para pakar sepak bola Inggris terkemuka, termasuk Joe Hart, Wayne Rooney, Gary Neville, dan Micah Richards, yang menyebut insiden tersebut sangat memalukan.
- AFP
Argentina menghadapi reaksi keras
Para pakar sepak bola di televisi tidak menyembunyikan rasa jijik mereka atas kegagalan para pemain Argentina menunjukkan sportivitas dasar setelah kehilangan gelar juara dunia mereka, meskipun kapten Lionel Messi mendapat pujian luas atas sikapnya yang berkelas.
Menyoroti kontras yang mencolok dalam perilaku ini, pakar BBC Hart berkomentar: "Ada satu orang di lapangan yang benar-benar menunjukkan kelas, yaitu Lionel Messi, yang berjabat tangan dengan setiap pemain Spanyol. Pertandingan sudah usai. Mereka sama sekali tidak bisa mengeluh tentang apa yang terjadi hari ini. Perilaku yang menjijikkan."
Sambil memuji penampilan juara dunia yang baru saja dinobatkan, Hart juga memuji La Roja, yang memastikan trofi berkat gol tunggal Ferran Torres, sambil menambahkan: "Spanyol benar-benar pantas mendapatkannya. Mereka tampil luar biasa sepanjang turnamen. Mereka mendominasi seluruh pertandingan melawan Argentina yang tangguh dan keras. Tim terbaiklah yang memenangkan Piala Dunia ini."
Kritik tajam terus bermunculan mengingat temperamen agresif ini bukanlah hal baru bagi tim asuhan Lionel Scaloni, menyusul kejadian serupa saat mereka menyingkirkan Inggris di semifinal.
Menanggapi pola perilaku ini, Rooney menyatakan: "Apakah itu mengejutkan Anda? Bagi saya tidak. Kita sudah melihat hal ini sebelumnya dari Argentina. Itu bukanlah reaksi yang diinginkan. Kita sudah melihat beberapa reaksi setelah mereka menyingkirkan Inggris di babak sebelumnya. Itu sungguh menyedihkan. Jika Anda kalah dalam pertandingan sepak bola, bersikaplah anggun dan tinggalkan lapangan. Itu benar-benar buruk dari mereka."
Menyoroti bahwa agresi fisik mereka hanyalah kedok untuk menutupi kelemahan permainan sepak bola mereka pada hari itu, Rooney melanjutkan: "Itu adalah reaksi karena mereka dikalahkan, dikalahkan dalam pertarungan, dan dikalahkan dalam strategi di lapangan sepak bola, lalu mereka beralih ke hal itu di akhir pertandingan. Itu sangat buruk dari kedua pemain tersebut."
Paredes disebut sebagai 'aib'
Merasa bingung dengan kurangnya disiplin yang ditunjukkan Paredes sepanjang tahap-tahap akhir turnamen ini, Gary Neville menambahkan di ITV Sport: "Mereka sangat kompetitif dan saya menyukai sisi itu dari mereka, tetapi [Paredes] benar-benar memalukan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan mengapa wasit membiarkannya terus melakukan hal seperti itu..."
Menyuarakan pendapat yang sama dan mengkritik sifat tidak profesional dari perilaku yang terus-menerus itu, Richards mengatakan di BBC: "Ini benar-benar memalukan. Dalam pertandingan, mereka selalu berada di ambang batas setiap saat. Paredes tidak perlu melakukan itu, dia lebih baik dari itu, dan tidak berhenti di situ saja — hal itu terus berlanjut tanpa henti. Kita semua tahu bagaimana rasanya kalah dalam pertandingan, kita bisa sangat frustrasi, tapi ini tidak cukup baik—ini sama sekali tidak terlihat bagus."
Menjelaskan bagaimana sepak bola pada akhirnya menang atas taktik negatif, mantan bek sayap Inggris Lee Dixon juga mengomentari pertandingan tersebut: “Harus diakui, terutama setelah adegan-adegan tadi, selamat untuk Spanyol. Sepak bola lah yang menjadi pemenangnya, tidak ada keraguan tentang itu. Mereka adalah tim yang pantas memenangkan pertandingan hari ini.
"Sepanjang turnamen, mereka semakin baik dan semakin baik; hanya kebobolan satu gol di turnamen Piala Dunia sudah cukup menggambarkan betapa terorganisir dan kreatifnya mereka.
"Mereka memiliki kecepatan di sayap dan permainan mereka menarik untuk ditonton. Di sisi lain, hari ini, Argentina hanya bermain anti-sepak bola, dan adegan di akhir pertandingan, bagaimana Paredes masih berada di lapangan, saya tidak akan pernah mengerti. Saya menghitung setidaknya enam atau tujuh kali dia seharusnya diusir dari lapangan.
"Warisan [Messi] sedang menuju akhir. Dia tidak tampil dalam performa terbaiknya hari ini, dan tidak diizinkan untuk melakukannya."
- Getty Images Sport
Diharapkan akan ada sanksi berat dari FIFA
Insiden pasca-pertandingan yang melibatkan Paredes dan Molina sangat mungkin akan berujung pada sanksi berat dari FIFA. Enzo Fernandez juga terancam skorsing setelah diusir wasit pada akhir waktu normal akibat pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning. Sementara itu, Messi belum mengumumkan keputusannya terkait masa depannya di tim nasional, meskipun turnamen ini secara luas diprediksi sebagai penampilan terakhirnya di Piala Dunia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami