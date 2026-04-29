Leah Williamson Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Leah Williamson masih jauh dari kondisi prima - namun kapten timnas Inggris ini merupakan risiko yang layak diambil oleh Arsenal dalam upayanya meraih gelar Liga Champions Wanita

Saat Arsenal menjamu Lyon dalam leg pertama semifinal Liga Champions Wanita, kabar buruk seputar tim tak henti-hentinya berdatangan. Steph Catley belum pulih dari cedera betis dan tak bisa ikut bermain, sementara Beth Mead juga absen karena alasan pribadi. Kemudian, pada hari pertandingan, Chloe Kelly absen akibat masalah otot ringan. Untungnya, ada satu pemain kunci yang kembali untuk meredam berbagai pukulan tersebut: Leah Williamson.

Kapten timnas Inggris itu kembali beraksi saat bertugas bersama timnas awal bulan ini, dengan bermain selama 45 menit dalam kemenangan tipis The Lionesses atas Islandia. Hal itu tentu menjadi kabar gembira bagi manajer Arsenal, Renee Slegers, menjelang laga Liga Champions ini, dan fakta bahwa Williamson bisa bermain lebih dari satu jam saat The Gunners mengalahkan Lyon 2-1 pada leg pertama, sehingga membawa keunggulan tipis menjelang laga Sabtu di Prancis, merupakan hal yang sangat penting.

Arsenal memang mengalami masalah di posisi bek tengah tahun ini, terutama terkait cedera, namun kembalinya Williamson tepat pada waktunya menjelang akhir musim yang tampaknya akan sangat menentukan ini, merupakan hal yang sangat penting. Lyon akan mengerahkan segala upaya melawan juara bertahan Eropa akhir pekan ini untuk membalikkan keadaan, namun The Gunners bisa lebih percaya diri dalam menahan tekanan tersebut dan melaju ke final kedua berturut-turut kini setelah bek andalan mereka kembali.

    Kepercayaan yang melimpah

    Menurunkan Williamson pada leg pertama hari Minggu itu merupakan sebuah risiko. Mengingat ia hanya bermain selama 45 menit dalam enam minggu terakhir, tidak pernah diharapkan bahwa ia bisa bermain penuh selama 90 menit di Emirates Stadium, terutama mengingat lawan yang tangguh dan level pertandingan yang sangat tinggi. Hal itu berarti Slegers harus merombak barisan pertahanan dengan pergantian pemain yang telah direncanakan sebelumnya dalam pertandingan yang sangat krusial.

    Namun, ada dua alasan utama mengapa manajer Arsenal merasa bahwa potensi gangguan yang mungkin timbul adalah risiko yang layak diambil. Yang pertama berkaitan dengan kepercayaan yang ia miliki terhadap skuad ini. Perubahan tersebut memindahkan Lotte Wubben-Moy dari bek tengah kiri ke bek tengah kanan, memindahkan bek kiri Katie McCabe ke dalam, dan memasukkan Taylor Hinds—yang belum pernah bermain di Liga Champions sebelum musim ini—di sisi kiri.

    Ketika ditanya seberapa besar kepercayaan yang harus ia miliki terhadap para pemainnya untuk melakukan semua itu, dan di tengah babak kedua yang penuh tekanan di mana skor imbang 1-1, Slegers menjawab tanpa ragu: "Itulah jawabannya. Saya percaya pada para pemain. Saya pikir kesiapan mereka, kesiapan seluruh skuad, berada pada level yang sangat tinggi."

    • Iklan
    Dampak yang berarti

    Alasan kedua mengapa risiko ini layak diambil adalah karena nilai yang diberikan oleh kehadiran Williamson di lapangan, meski hanya sebentar. Dampak yang ia berikan saat melawan Lyon sangat jelas, terutama dalam hal penguasaan bola. Williamson menambah dimensi baru pada permainan Arsenal saat menguasai bola berkat jangkauan operannya dari lini belakang; ia sangat jago dalam mengirim umpan-umpan panjang yang efektif ke depan untuk membangkitkan semangat The Gunners di sepertiga akhir lapangan dari situasi yang tampaknya tak ada peluang.

    Pada hari Minggu, ia menyelesaikan 20 umpan akurat di wilayah lawan dan memainkan 13 umpan ke sepertiga akhir lapangan, termasuk satu umpan kunci. Dalam empat pertandingan terakhir Arsenal, di mana Williamson absen di semua pertandingan tersebut, para bek tengah mereka kesulitan untuk memberikan dampak serupa dalam penguasaan bola.

    Memang, dalam periode tersebut, hanya penampilan Wubben-Moy dalam kekalahan di Piala FA melawan Brighton yang menghasilkan angka-angka semacam itu. Dalam tiga pertandingan lainnya, tidak ada bek tengah Arsenal yang melakukan umpan kunci, melepaskan lebih dari 20 umpan akurat di setengah lapangan lawan, atau melepaskan lebih dari sembilan umpan ke sepertiga akhir lapangan.

    "Leah Williamson memberikan hal ini, dia ingin melakukan umpan-umpan terobosan melalui lini-lini pertahanan," kata Fran Kirby, mantan rekan setimnya di timnas Inggris, kepada BBC Sport. "Dia melihat ruang terbuka dan dia sangat, sangat ahli dalam hal itu."

    Kembalinya Tidy

    Ada beberapa kritik yang ditujukan kepada Williamson terkait gol Lyon, karena posisinya terlalu melebar sehingga membuka ruang yang cukup luas bagi Jule Brand untuk menerobos dan mencetak gol, namun kesalahan tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat minimnya waktu bermain yang dimiliki pemain berusia 29 tahun itu belakangan ini.

    Dia menebus kesalahannya dengan pertahanan yang solid di momen-momen lain, memenangkan tiga dari empat duelnya untuk membantu meredam pergerakan mantan pemenang Ballon d'Or, Ada Hegerberg, di lini depan Lyon, sekaligus merebut bola sebanyak delapan kali—angka yang hanya dikalahkan oleh bek kanan Arsenal, Emily Fox.

    Masalah di posisi bek tengah

    Musim ini terasa berat bagi Williamson dalam hal cedera. Ia mengawali musim dengan masalah lutut, yang dialaminya selama kampanye gemilang Inggris di Euro 2025 dan membuatnya absen hingga Desember. Kemudian, hanya beberapa minggu setelah kembali, bek ini mengalami cedera betis yang membuatnya absen selama sebulan lagi, sebelum cedera terbaru yang berkaitan dengan otot paha belakangnya membuatnya absen selama lima minggu lagi.

    Namun, waktu kembalinya Williamson tidak bisa lebih tepat. Dengan Katie Reid, remaja yang sangat mengesankan yang menggantikan Williamson di awal musim, harus absen sepanjang musim setelah mengalami cedera ACL yang parah, masalah betis Catley baru-baru ini semakin menguras posisi bek tengah, sementara Williamson sendiri masih absen saat pemain internasional Australia itu mengalami cedera tersebut.

    Slegers juga merasa performa Laia Codina kurang memadai saat ia mengandalkan pemain internasional Spanyol itu dalam beberapa pekan terakhir, sehingga ia memilih untuk memainkan McCabe di posisi tengah. Namun, kembalinya Williamson berarti kapten Irlandia itu akan kembali ke posisi terbaiknya sebagai bek kiri secara reguler ke depannya.

    Dorongan yang tepat waktu

    Berpasangan dengan Wubben-Moy yang sedang dalam performa terbaiknya—yang telah tampil luar biasa sejak kembali menjadi bagian tetap dari susunan pemain inti—Arsenal kini memiliki duet bek tengah yang benar-benar dapat diandalkan seiring memanasnya musim ini. Cara keduanya bekerja sama untuk membatasi serangan ganas Lyon hingga hanya menghasilkan sedikit peluang pada Minggu lalu sungguh mengesankan, dengan barisan pertahanan merespons dengan baik kemunduran awal akibat gol Brand.

    OL seharusnya lebih kuat di leg kedua. Melchie Dumornay, yang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia musim ini, absen beberapa menit di London Utara karena sedang pulih dari cedera ringan. Hal yang sama terjadi pada Selma Bacha, bek kiri mereka yang sangat berbahaya dan berkelas dunia. Namun manajer Lyon Jonatan Giraldez, yang juga tidak memainkan pemain sayap cepat Tabitha Chawinga di Emirates, mengatakan setelah pertandingan bahwa ia berharap keduanya bisa bermain di leg kedua.

    Upaya mempertahankan gelar berjalan lancar

    Slegers akan memiliki kesempatan lagi untuk mengatur menit bermain Williamson pada Rabu nanti, saat Arsenal menghadapi Leicester City di Liga Super Wanita. The Foxes berada di dasar klasemen dan diperkirakan The Gunners akan melakukan rotasi pemain, dengan tetap mengutamakan persiapan untuk lawatan ke Prancis. Namun, kini ada peluang tipis untuk meraih kesuksesan lebih besar di liga, setelah pemuncak klasemen Manchester City secara mengejutkan tersandung saat melawan Brighton pada Sabtu lalu, meskipun peluang merebut gelar juara masih sangat tipis.

    Maka, Liga Championslah yang menjadi peluang terbesar Arsenal untuk meraih trofi musim ini. Tentu saja, ini tidak akan mudah. Lyon tampil sempurna di kandang musim ini, memenangkan setiap pertandingan sejak kemenangan 4-1 The Gunners di semifinal Liga Champions tahun lalu. Jika tim asuhan Slegers bisa menang lagi, final nanti tak akan lebih mudah, di mana Barcelona—pemenang tiga kali—atau Bayern Munich yang semakin kuat akan menanti mereka.

    Namun, Arsenal berulang kali membalikkan keadaan untuk meraih kemenangan di benua Eropa musim lalu, dengan mencatatkan kemenangan comeback atas Real Madrid dan Lyon sebelum mengejutkan Barca untuk mengangkat trofi Eropa kedua mereka. Kini, dengan kembalinya Williamson, peluang mereka untuk mempertahankan gelar tersebut tentu saja semakin besar.

