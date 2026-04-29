Leah Williamson masih jauh dari kondisi prima - namun kapten timnas Inggris ini merupakan risiko yang layak diambil oleh Arsenal dalam upayanya meraih gelar Liga Champions Wanita

Alasan kedua mengapa risiko ini layak diambil adalah karena nilai yang diberikan oleh kehadiran Williamson di lapangan, meski hanya sebentar. Dampak yang ia berikan saat melawan Lyon sangat jelas, terutama dalam hal penguasaan bola. Williamson menambah dimensi baru pada permainan Arsenal saat menguasai bola berkat jangkauan operannya dari lini belakang; ia sangat jago dalam mengirim umpan-umpan panjang yang efektif ke depan untuk membangkitkan semangat The Gunners di sepertiga akhir lapangan dari situasi yang tampaknya tak ada peluang.

Pada hari Minggu, ia menyelesaikan 20 umpan akurat di wilayah lawan dan memainkan 13 umpan ke sepertiga akhir lapangan, termasuk satu umpan kunci. Dalam empat pertandingan terakhir Arsenal, di mana Williamson absen di semua pertandingan tersebut, para bek tengah mereka kesulitan untuk memberikan dampak serupa dalam penguasaan bola.

Memang, dalam periode tersebut, hanya penampilan Wubben-Moy dalam kekalahan di Piala FA melawan Brighton yang menghasilkan angka-angka semacam itu. Dalam tiga pertandingan lainnya, tidak ada bek tengah Arsenal yang melakukan umpan kunci, melepaskan lebih dari 20 umpan akurat di setengah lapangan lawan, atau melepaskan lebih dari sembilan umpan ke sepertiga akhir lapangan.

"Leah Williamson memberikan hal ini, dia ingin melakukan umpan-umpan terobosan melalui lini-lini pertahanan," kata Fran Kirby, mantan rekan setimnya di timnas Inggris, kepada BBC Sport. "Dia melihat ruang terbuka dan dia sangat, sangat ahli dalam hal itu."