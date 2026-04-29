Leah Williamson masih jauh dari kondisi prima - namun kapten timnas Inggris ini merupakan risiko yang layak diambil oleh Arsenal dalam upayanya meraih gelar Liga Champions Wanita

Kapten timnas Inggris itu kembali beraksi saat bertugas bersama timnas awal bulan ini, dengan bermain selama 45 menit dalam kemenangan tipis The Lionesses atas Islandia. Hal itu tentu menjadi kabar gembira bagi manajer Arsenal, Renee Slegers, menjelang laga Liga Champions ini, dan fakta bahwa Williamson bisa bermain lebih dari satu jam saat The Gunners mengalahkan Lyon 2-1 pada leg pertama, sehingga membawa keunggulan tipis menjelang laga Sabtu di Prancis, merupakan hal yang sangat penting.
Arsenal memang mengalami masalah di posisi bek tengah tahun ini, terutama terkait cedera, namun kembalinya Williamson tepat pada waktunya menjelang akhir musim yang tampaknya akan sangat menentukan ini, merupakan hal yang sangat penting. Lyon akan mengerahkan segala upaya melawan juara bertahan Eropa akhir pekan ini untuk membalikkan keadaan, namun The Gunners bisa lebih percaya diri dalam menahan tekanan tersebut dan melaju ke final kedua berturut-turut kini setelah bek andalan mereka kembali.