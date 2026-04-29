Leah Williamson akan tetap bertahan! Kapten Lionesses itu akan memperbarui kontraknya di Arsenal yang akan berakhir dan memperpanjang masa baktinya selama 20 tahun bersama The Gunners
Leah Williamson akan memperpanjang kontraknya bersama Arsenal
Berbagai spekulasi telah beredar seputar tim utama Arsenal musim ini, terutama sejak awal tahun, karena banyaknya pemain senior yang akan menjadi pemain bebas transfer pada musim panas nanti. Namun, klub ini telah menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam hal perpanjangan kontrak dalam beberapa pekan terakhir, setelah sebelumnya mengumumkan perpanjangan kontrak untuk pelatih kepala Renee Slegers pada bulan Januari.
Kapten Kim Little menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun pada bulan Maret, striker Stina Blackstenius menandatangani kontrak baru minggu lalu, dan perpanjangan kontrak untuk bek Steph Catley kemudian diumumkan pada Selasa pagi. Kini, Williamson siap bergabung dengan ketiganya untuk memperpanjang masa tinggalnya di London utara, dengan The Athletic melaporkan bahwa pemain internasional Inggris itu juga akan memperbarui kontraknya.
Mengapa perpanjangan kontrak Williamson penting bagi Arsenal
Ini adalah urusan penting yang harus diselesaikan Arsenal. Williamson mungkin belum menjadi sosok sentral dalam musim The Gunners sejauh ini, namun hal itu lebih disebabkan oleh cedera daripada faktor lain. Setelah mengalami masalah lutut saat membawa Inggris meraih gelar juara di Kejuaraan Eropa musim panas lalu, bek tersebut harus absen hingga Desember. Ia kemudian mengalami cedera betis pada Januari dan baru saja pulih dari cedera otot paha belakang.
Namun, betapa pentingnya dia bagi tim ini sangat terlihat pada pertandingan pertamanya kembali membela Arsenal, dengan kualitas dan efektivitasnya dalam menguasai bola yang bersinar dalam kemenangan leg pertama semifinal Liga Champions akhir pekan lalu atas Lyon. Ini merupakan musim yang jarang dilanda cedera bagi Williamson, yang musim serupa satu-satunya terjadi setelah cedera ACL yang parah pada April 2023. Selain itu, ia selalu siap bermain, sangat penting bagi gaya permainan Arsenal, dan merupakan sosok penting bagi tim ini, serta bek berkualitas tinggi.
Empat sudah, berapa lagi yang tersisa? Kasus-kasus Arsenal yang belum terselesaikan
Para penggemar Arsenal pasti akan senang melihat klub ini membuat kemajuan signifikan dalam menangani daftar panjang pemain yang kontraknya akan habis, dengan perpanjangan kontrak Little, Blackstenius, dan Catley yang semuanya terjadi dalam sebulan terakhir ini, serta kabar tentang Williamson yang menyusul tak lama setelah itu.
Namun, masih ada beberapa situasi yang belum terselesaikan. Pekan lalu diumumkan bahwa kiper Manuela Zinsberger, yang absen sebagian besar musim ini karena cedera ACL, akan hengkang saat kontraknya berakhir pada musim panas, tetapi belum ada kabar resmi mengenai Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord, atau Laia Codina, yang semuanya juga akan menjadi pemain bebas transfer dalam beberapa minggu ke depan.
Laporan luas telah menunjukkan selama beberapa minggu bahwa McCabe akan hengkang, meskipun ia merupakan pemain yang sangat penting baik musim ini maupun selama dekade karirnya di utara London. Berita terbaru mengenai masa depannya datang dari The Athletic pada Senin, yang menyarankan bahwa baik ia maupun Mead bisa bergabung dengan Manchester City, pemimpin Liga Super Wanita.
Menyusul hal tersebut, Arseblog melaporkan bahwa The Gunners tidak ingin kehilangan Mead dan Foord pada musim panas yang sama, mengingat dampaknya terhadap opsi pemain sayap tim, meskipun belum ada kabar mengenai kontrak baru untuk Foord hingga saat ini. Sementara itu, Pelova dan Codina kesulitan mendapatkan menit bermain reguler musim ini dan tidak akan mengejutkan jika mereka pindah untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak.
Kedatangan baru yang menarik serta perpanjangan kontrak: Stanway dan Batlle hampir bergabung dengan Arsenal
Selain memusatkan perhatian pada pemain mana saja yang akan ditawari kontrak baru dan mana yang tidak, para pengambil keputusan di Arsenal juga sibuk mengamati calon pemain baru untuk bursa transfer musim panas. Pemain internasional Inggris Georgia Stanway, yang telah mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Bayern Munich musim panas ini, dikabarkan akan bergabung dengan status bebas transfer, begitu pula dengan bek sayap Barcelona, Ona Batlle.
Stanway akan membantu memperkuat kedalaman lini tengah, yang akan terpengaruh jika Pelova hengkang, sementara Batlle akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan McCabe. Pemain internasional Spanyol ini adalah pemain berkaki kanan sehingga sebagian besar beroperasi sebagai bek kanan, tetapi ia juga bisa bermain di sisi kiri.