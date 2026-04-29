Leah Williamson akan tetap bertahan! Kapten Lionesses itu akan memperbarui kontraknya di Arsenal yang akan berakhir dan memperpanjang masa baktinya selama 20 tahun bersama The Gunners

Para penggemar Arsenal pasti akan senang melihat klub ini membuat kemajuan signifikan dalam menangani daftar panjang pemain yang kontraknya akan habis, dengan perpanjangan kontrak Little, Blackstenius, dan Catley yang semuanya terjadi dalam sebulan terakhir ini, serta kabar tentang Williamson yang menyusul tak lama setelah itu.

Namun, masih ada beberapa situasi yang belum terselesaikan. Pekan lalu diumumkan bahwa kiper Manuela Zinsberger, yang absen sebagian besar musim ini karena cedera ACL, akan hengkang saat kontraknya berakhir pada musim panas, tetapi belum ada kabar resmi mengenai Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord, atau Laia Codina, yang semuanya juga akan menjadi pemain bebas transfer dalam beberapa minggu ke depan.

Laporan luas telah menunjukkan selama beberapa minggu bahwa McCabe akan hengkang, meskipun ia merupakan pemain yang sangat penting baik musim ini maupun selama dekade karirnya di utara London. Berita terbaru mengenai masa depannya datang dari The Athletic pada Senin, yang menyarankan bahwa baik ia maupun Mead bisa bergabung dengan Manchester City, pemimpin Liga Super Wanita.

Menyusul hal tersebut, Arseblog melaporkan bahwa The Gunners tidak ingin kehilangan Mead dan Foord pada musim panas yang sama, mengingat dampaknya terhadap opsi pemain sayap tim, meskipun belum ada kabar mengenai kontrak baru untuk Foord hingga saat ini. Sementara itu, Pelova dan Codina kesulitan mendapatkan menit bermain reguler musim ini dan tidak akan mengejutkan jika mereka pindah untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak.