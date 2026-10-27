Lazio, Zaccagni: "Rasanya seperti bermain di kandang. Selebrasi itu untuk paman saya"

Mattia Zaccagni, penyerang Lazio, berbicara kepada DAZN setelah kemenangan 6-2 di markas Sassuolo: "Kami sangat senang dengan cara kami mengawali musim ini. Selebrasi tadi? Untuk paman saya, yang sedang menghadapi masa sulit. Namun, dia pasti bisa melewatinya. Suporter? Rasanya seperti bermain di kandang. Saat mereka bersama kami, kaki kami terasa lebih ringan. Di kandang, kami merindukan mereka. Itu juga saya katakan kepada mereka malam ini."