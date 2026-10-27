Mattia Zaccagni, penyerang Lazio, berbicara kepada DAZN setelah kemenangan 6-2 di markas Sassuolo: "Kami sangat senang dengan cara kami mengawali musim ini. Selebrasi tadi? Untuk paman saya, yang sedang menghadapi masa sulit. Namun, dia pasti bisa melewatinya. Suporter? Rasanya seperti bermain di kandang. Saat mereka bersama kami, kaki kami terasa lebih ringan. Di kandang, kami merindukan mereka. Itu juga saya katakan kepada mereka malam ini."
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Lazio, Zaccagni: "Rasanya seperti bermain di kandang. Selebrasi itu untuk paman saya"
Zaccagni menambahkan: "Kami tahu apa yang mereka pikirkan dan akan terus melangkah seperti ini. Posisi pertama di klasemen? Itu tidak terlalu berarti, kompetisi baru saja dimulai. Kami fokus pada setiap pertandingan dan melihat pencapaian apa yang bisa kami raih".
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