Motta 6,5: hanya satu kesalahan yang bisa dihindari di babak pertama. Setelah itu, setidaknya ada 3 penyelamatan krusial dan penampilan yang sangat percaya diri saat keluar dari area penalti.





Marusic 6,5: memberikan umpan terukur yang tepat kepada Isaksen. Ia menutup ruang di sisi itu sebaik mungkin untuk membatasi umpan silang Milan.





Provstgaard 6,5: rela mengorbankan diri dengan bagian tubuh mana pun untuk membuat Motta merasa lebih aman di belakangnya. Seperti biasa, ia juga tampil menonjol dalam duel udara





Gila 7: membangun tembok pertahanan di depan kotak penalti. Selalu tenang dalam memimpin barisan dan mengantisipasi pergerakan Leao. Memainkan peran krusial di akhir pertandingan dengan dua tekel gemilang di area penalti.





Tavares 6,5: tak terhentikan saat mempercepat laju. Sendirian membuat seluruh lini kanan Milan kebingungan.





Patric 6: kesulitan menghadapi tekanan Milan, namun tetap berhasil mengendalikan Modric saat pemain Kroasia itu muncul di depan.





Taylor 6,5: pantas mendapat keberuntungan lebih di babak pertama dengan tendangan kirinya dari posisi yang agak menyamping yang membentur mistar gawang. Tetap melakukan pekerjaan hebat di kedua fase permainan. (dari menit 44 babak kedua digantikan oleh Belahyane)





Dele-Bashiru 6: dia menunjukkan semangat yang besar dalam segala hal yang dilakukannya. Dia tidak selalu sempurna, tetapi di tengah lapangan dia tidak pernah menyerah.





Isasken 8: Pavlovic dan Estupinian dibuat pusing olehnya. Tenang di depan Maignan untuk gol 1-0. Di malam seperti ini, dia hampir tak terhentikan. Dia juga berguna saat bertahan dengan merebut beberapa bola. (dari menit ke-22 babak kedua Pedro 5,5: tidak mengelola dengan baik setidaknya dua kali penguasaan bola di area serangan pada menit-menit akhir. Dari dirinya diharapkan lebih banyak ketenangan)





Maldini 5,5: membuang peluang bagus dalam serangan balik untuk membuat skor 2-0 di babak pertama. Ia banyak melakukan umpan-umpan pendek, tapi juga sering salah dalam mengambil keputusan saat mencoba melakukan aksi. (dari menit 22 babak kedua Dia 6: membantu meringankan tekanan akhir Rossoneri dengan bermain baik dalam umpan-umpan panjang)





Zaccagni 5,5: Kurang terlibat dalam serangan. Setidaknya berguna saat mundur untuk membantu Tavares. (dari menit 37 babak kedua, Cancellieri sv)





Pelatih Sarri 8: Karya taktis yang brilian dari pelatih asal Tuscany ini, yang berhasil mengendalikan para pemain bintang Milan dan menyulitkan Rossoneri dengan kedalaman serangan di sayap. Pengelolaan pergantian pemain yang cerdas dan hasil yang diraih terutama berkat persiapan pertahanan yang matang dalam pertandingan ini.