Lazio, Stadion Flaminio: Konferensi Layanan belum dimulai di kota tersebut. Dokumen yang diperlukan masih belum tersedia

Setelah permintaan disetujui dan verifikasi dokumen selesai, Konferensi Layanan dapat dimulai. Mulai saat itu, sesuai dengan peraturan, akan diberikan waktu 60 hari bagi pihak lain untuk mengajukan proposal alternatif. Hal ini masih merupakan kemungkinan yang kecil, berdasarkan keadaan saat ini. Setelah waktu tersebut berlalu, Konferensi akan menerbitkan laporan akhir, dengan pernyataan kepentingan publik jika ada, dan mengirimkan dokumen tersebut ke Majelis Capitolina. Dalam beberapa hari terakhir, muncul beberapa suara skeptis tentang kemungkinan bahwa semuanya akan berjalan lancar seperti yang diharapkan Lazio. Di antaranya adalah pendapat wakil presiden ikatan arsitek. Bagaimanapun, keputusan akhir ada di tangan lembaga-lembaga terkait. Jika disetujui, maka perjanjian antara perusahaan Lotito dan Pemerintah Kota Roma harus ditandatangani. Kemudian, tidak kurang dari 2-3 bulan, tender untuk pekerjaan tersebut akan dimulai dan akan berlangsung sekitar 120 hari, ditambah satu bulan lagi dari penunjukan pekerjaan hingga dimulainya pekerjaan konstruksi.