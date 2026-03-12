Penilaian terhadap proyek Lazio untuk Flaminio masih belum dimulai. Konferensi Layanan, yang bertugas menganalisis semua aspek revitalisasi dan menentukan kelayakannya, belum dimulai, meskipun sudah beberapa minggu sejak proyek tersebut secara resmi diajukan oleh klub Lazio di Campidoglio. Menurut laporan Corriere dello Sport hari ini, masih ada dokumen tambahan yang harus diserahkan oleh Lotito secepatnya agar penilaian awal kelayakan proyek dapat dilakukan di kantor kota.
Lazio, Stadion Flaminio: Konferensi Layanan belum dimulai di kota tersebut. Dokumen yang diperlukan masih belum tersedia
APA YANG KURANG
Jadwal waktu untuk seluruh proses sebenarnya sudah ditetapkan. Konferensi Layanan akan diadakan segera setelah fase yang disebut fase kompetensi dokumen selesai. Namun, untuk menyelesaikan verifikasi awal dokumen, masih diperlukan beberapa penambahan pada Rencana Kelayakan Teknis-Ekonomi (Pfte) yang telah diminta. Perusahaan Biancoceleste merencanakan investasi sebesar kurang dari 500 juta euro untuk renovasi Stadion Flaminio. Semua ini tercantum dalam rencana ekonomi dan keuangan yang telah disahkan oleh badan pengawas yang berwenang dan diserahkan ke kantor Pemerintah Kota Roma bersama dengan dokumen-dokumen lainnya. Namun, pihak yang bertugas menganalisis dokumen-dokumen tersebut ingin memastikan setiap detailnya. Oleh karena itu, permintaan tambahan diajukan kepada klub.
LANGKAH-LANGKAH SELANJUTNYA
Setelah permintaan disetujui dan verifikasi dokumen selesai, Konferensi Layanan dapat dimulai. Mulai saat itu, sesuai dengan peraturan, akan diberikan waktu 60 hari bagi pihak lain untuk mengajukan proposal alternatif. Hal ini masih merupakan kemungkinan yang kecil, berdasarkan keadaan saat ini. Setelah waktu tersebut berlalu, Konferensi akan menerbitkan laporan akhir, dengan pernyataan kepentingan publik jika ada, dan mengirimkan dokumen tersebut ke Majelis Capitolina. Dalam beberapa hari terakhir, muncul beberapa suara skeptis tentang kemungkinan bahwa semuanya akan berjalan lancar seperti yang diharapkan Lazio. Di antaranya adalah pendapat wakil presiden ikatan arsitek. Bagaimanapun, keputusan akhir ada di tangan lembaga-lembaga terkait. Jika disetujui, maka perjanjian antara perusahaan Lotito dan Pemerintah Kota Roma harus ditandatangani. Kemudian, tidak kurang dari 2-3 bulan, tender untuk pekerjaan tersebut akan dimulai dan akan berlangsung sekitar 120 hari, ditambah satu bulan lagi dari penunjukan pekerjaan hingga dimulainya pekerjaan konstruksi.