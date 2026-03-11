Lazio, sebuah pusat olahraga baru yang didedikasikan untuk Vincenzo D'Amico diresmikan di Latina. Hadir dalam acara tersebut adalah delegasi dari klub Biancoceleste

Ada sedikit lebih banyak Lazio di kota Latina mulai hari ini. Di ibu kota Pontine, pagi ini diresmikan sebuah pusat olahraga baru yang dinamai Vincenzo D'Amico, mantan pemain sepak bola Lazio, yang wafat pada tahun 2023, asal kota Pontine dan kemudian menjadi ikon bagi seluruh pendukung Lazio, baik masa lalu maupun sekarang. Selain walikota, upacara ini juga dihadiri oleh beberapa penggemar dan perwakilan klub ibu kota, seperti yang diceritakan dalam sebuah pernyataan resmi dari klub itu sendiri melalui salurannya. Hadir pula gelandang Toma Basic, dan pemain Lazio Women Giulia Mancuso, bersama dengan beberapa eksekutif klub, "sebagai bukti - demikian bunyi pernyataan itu - kedekatan Lazio dengan inisiatif yang didedikasikan untuk kaum muda dan wilayah tersebut". Acara ini juga dihadiri oleh banyak mantan rekan setim D'Amico selama kariernya, termasuk mantan pemain Lazio Bruno Giordano, Giancarlo Oddi, dan Michelangelo Sulfaro. Ada juga beberapa anak dari mantan pemain dan rekan setim lainnya yang telah bergabung dengan Vincenzino (begitulah para penggemar dan rekan setimnya suka memanggilnya) di tempat lain. Di antara mereka ada Gabriele Pulici, putra Felice, kiper Lazio yang memenangkan scudetto pada tahun 1974, dan James Wilson, putra Pino, kapten legendaris dari Banda Maestrelli di mana D'Amico adalah talenta muda yang sedang naik daun, tetapi sudah menjadi protagonis dalam epik olahraga yang tak terlupakan itu.
SIARAN PERS LAZIO
Di situs web Lazio, acara tersebut dijelaskan dalam siaran pers resmi sebagai berikut: "S.S. Lazio hari ini berpartisipasi dalam presentasi fasilitas olahraga yang didedikasikan untuk Vincenzo D’Amico, pemain sepak bola Lazio yang tak terlupakan dan tokoh utama dalam gelar Scudetto bersejarah tahun 1974, di Kota Latina. Momen penting dalam mengenang seorang pria yang lebih dari sekadar pemain: Vincenzo D'Amico adalah simbol Lazio dan teladan nilai-nilai paling otentik dalam olahraga – semangat, pengorbanan, kerja sama tim, dan rasa hormat. Sebuah proyek yang membuktikan bahwa sepak bola, ketika dijalani dalam dimensi yang paling otentik, dapat menjadi alat pendidikan dan sosial yang penting. S.S. Lazio memperbarui komitmennya dalam mempromosikan olahraga sebagai kesempatan untuk pendidikan, inklusi, dan pertumbuhan bagi generasi muda. Klub juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Latina dan semua lembaga yang telah berkontribusi dalam mewujudkan proyek ini, yang tidak hanya merupakan fasilitas olahraga baru, tetapi juga ruang komunitas tempat nilai-nilai olahraga dapat terus hidup setiap hari. Mendedikasikan lapangan untuk Vincenzo D'Amico berarti melestarikan kenangannya dan meneruskannya kepada generasi baru. Setiap anak yang memasuki fasilitas ini akan meneruskan, dalam beberapa hal, kisah seorang juara yang tumbuh dengan bola di kakinya dan Lazio di hatinya. Selama 126 tahun, Lazio adalah sebuah komunitas sebelum menjadi sebuah tim: sebuah kisah yang terdiri dari orang-orang, nilai-nilai, dan teladan yang melintasi generasi. Vincenzo D’Amico adalah salah satu contoh tersebut. S.S. Lazio akan terus berada di sisi wilayah, pemuda, dan semua pihak yang percaya pada olahraga sebagai alat pertumbuhan, pendidikan, dan komunitas.
KENANGAN
"Jika Anda menyebut D'Amico, Anda menyebut Lazio," demikian James Wilson—mantan pemain sepak bola dan kini menjadi komentator serta pembawa acara radio di Radio Olympia—mengingatkan sosok Vincenzo D'Amico di sela-sela acara. "Pusat olahraga baru ini sangat indah. Saya senang pusat ini dinamai sesuai nama Vincenzo. Saya selalu ingat tatapannya setiap kali bertemu ayah saya. Tatapan yang dalam, istimewa, penuh cinta dan kasih sayang, untuk rekan-rekannya dan untuk seragam yang dikenakannya." Di salah satu bangku di sisi lapangan untuk kegiatan olahraga, beberapa foto D'Amico saat masih kecil, saat masih muda sebagai pesepakbola, dan saat sudah tua, selalu dengan seragam Lazio, juga dipajang bersama tiga kalimat ikonik yang menggambarkan hidupnya yang terkait dengan warna-warna tim kesayangannya. "Saya tidak ingin menjadi pemain sepak bola," kata D'Amico saat pertama kali menendang bola,"saya ingin menjadi pemain Lazio." Kemudian: "...karena jersey Lazio itu indah. Bahkan, itu yang paling indah." Dan lagi: "Hanya dengan menghormatinya setiap hari, kamu bisa menjadi legenda."