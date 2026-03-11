Lazio, sebuah pusat olahraga baru yang didedikasikan untuk Vincenzo D'Amico diresmikan di Latina. Hadir dalam acara tersebut adalah delegasi dari klub Biancoceleste

Di situs web Lazio, acara tersebut dijelaskan dalam siaran pers resmi sebagai berikut: "S.S. Lazio hari ini berpartisipasi dalam presentasi fasilitas olahraga yang didedikasikan untuk Vincenzo D’Amico, pemain sepak bola Lazio yang tak terlupakan dan tokoh utama dalam gelar Scudetto bersejarah tahun 1974, di Kota Latina. Momen penting dalam mengenang seorang pria yang lebih dari sekadar pemain: Vincenzo D'Amico adalah simbol Lazio dan teladan nilai-nilai paling otentik dalam olahraga – semangat, pengorbanan, kerja sama tim, dan rasa hormat. Sebuah proyek yang membuktikan bahwa sepak bola, ketika dijalani dalam dimensi yang paling otentik, dapat menjadi alat pendidikan dan sosial yang penting. S.S. Lazio memperbarui komitmennya dalam mempromosikan olahraga sebagai kesempatan untuk pendidikan, inklusi, dan pertumbuhan bagi generasi muda. Klub juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Latina dan semua lembaga yang telah berkontribusi dalam mewujudkan proyek ini, yang tidak hanya merupakan fasilitas olahraga baru, tetapi juga ruang komunitas tempat nilai-nilai olahraga dapat terus hidup setiap hari. Mendedikasikan lapangan untuk Vincenzo D'Amico berarti melestarikan kenangannya dan meneruskannya kepada generasi baru. Setiap anak yang memasuki fasilitas ini akan meneruskan, dalam beberapa hal, kisah seorang juara yang tumbuh dengan bola di kakinya dan Lazio di hatinya. Selama 126 tahun, Lazio adalah sebuah komunitas sebelum menjadi sebuah tim: sebuah kisah yang terdiri dari orang-orang, nilai-nilai, dan teladan yang melintasi generasi. Vincenzo D’Amico adalah salah satu contoh tersebut. S.S. Lazio akan terus berada di sisi wilayah, pemuda, dan semua pihak yang percaya pada olahraga sebagai alat pertumbuhan, pendidikan, dan komunitas.